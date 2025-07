COLUNA MG

Quatro mil alunos recebem almoço

Nas escolas municipais de Juiz de Fora, mesmo durante as férias, os estudantes terão acesso a almoço. A alimentação começará a ser distribuída a partir de terça-feira (2) e será direcionada aos quatro mil alunos que fizeram o cadastro em setembro deste ano. Pais e responsáveis devem procurar as unidades de ensino para consultar o horário de atendimento de cada escola. Nas creches conveniadas à Prefeitura e nas escolas da Zona Rural o almoço não será servido, mas a Administração informou que distribuiu sete mil kits alimentação escolar para as famílias prepararem as refeições durante o período de recesso. Os kits foram distribuídos no início de dezembro conforme cadastro feito pelas próprias unidades. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

R$ 314 mi para combate a seca

O Governo Federal editou na última sexta-feira, 29, Medida Provisória que abre crédito extraordinário ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, de R$ 314 milhões para combater os efeitos da seca no Nordeste brasileiro e no Norte de Minas, através de ações concretas para amenizar a crítica situação na região. O presidente Lula assinou a MP, publicada no Diário Oficial da União como resposta à reunião realizada há poucos dias, no auditório da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams), com a participação de representantes dos ministérios e do governo estadual, em que se fez a radiografia do quadro nesta parte de Minas e quais as medidas práticas seriam adotadas para atacá-lo com resultados positivos. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Congonhas faz Jornada do Patrimônio

A 9ª Jornada do Patrimônio Cultural, promovida pela Prefeitura de Congonhas em colaboração com a Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico de Congonhas (DPHAC) e o Instituto Histórico e Geográfico de Congonhas (IHGC), realizou em destaque a “Caminhada Cultural Pires/Barnabé.” O percurso, mapeado pelo naturalista francês August Saint-Hilaire no século XIX, revisitou o trajeto histórico e natural que conecta o sopé da Serra do bairro Pires ao cruzeiro do bairro Barnabé. Este caminho, marcado por tropeiros e viajantes estrangeiros nos séculos passados, representa uma parte crucial da Estrada Real, ligando Belo Vale e Ouro Preto, antiga Vila Rica. (Jornal Panorama – Caxambu)

Polícia combate famosos "rolezinhos"

Os últimos dias foram intensos para os famosos participantes dos "rolezinhos" em todo o Estado de Minas Gerais. Em Uberaba não foi diferente a Polícia Militar agiu conforme determina a Lei. Ocorre que nos últimos tempos, condutores de motocicletas vem realizando os famosos rolezinhos nas ruas das cidades, eles por costumem andam sempre em várias pessoas e com as motocicletas fora das especificações determinadas em Lei. Já nos últimos dias a Polícia Militar em toda a 5° Região que atua nas 33 cidades do Triângulo, agiram com presteza. Diversas blitz foram realizadas e centenas de motocicletas foram apreendidas. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Vídeo cast realizado em Varginha

As comissões da Escola Superior da Advocacia -ESA e a OAB-E em parceria com o Grupo Unis, realizaram um vídeo cast sobre as Técnicas da Audiência Criminal na prática. Foram convidados para a entrevista o juíz titutar da primeira Vara criminal desta comarca, Tarcísio Moreira de Souza e o Advogado Criminalista, João Paulo Figueiredo Martins. Em primeiro momento, foi abordado aspectos teóricos e as principais regras que norteiam a Audiência de Custódia e a Audiência de Instrução e Julgamento. Já em segundo momento, o bate papo abriu espaço para uma “mesa redonda” permitindo com que os entrevistados pudessem compartilhar experiências vivenciadas sobre o tema. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Agricultores recebem kits de apicultura

Cerca de 170 kits de apicultura foram entregues a agricultores familiares, pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), nesta sexta-feira (15/12), em Muzambinho, no Sul de Minas. O investimento de quase R$ 600 mil é proveniente de emenda parlamentar. A ação beneficia aproximadamente 170 produtores rurais, de 52 municípios. O objetivo é o fortalecimento socioeconômico da região, com a geração de empregos e renda, considerados o potencial de Minas Gerais para a apicultura, pela presença de matas nativas e florestas plantadas, e o valor agregado e a alta aceitação dos produtos das abelhas nos mercados nacional e internacional. (Jornal Andradas Hoje – Andradas)

Aeroporto de Congonhas recebe obras

A Aena, nova administradora do aeroporto de Congonhas, iniciou um trabalho de fresagem e repavimentação das pistas de taxiamento do aeródromo para melhorar as condições do asfalto e aumentar a segurança das operações. As obras são realizadas durante a madrugada, quando não há pousos e decolagens, para gerar o menor impacto possível ao funcionamento do aeroporto. As obras tiveram início apenas dois meses após a Aena assumir a gestão do aeroporto. Depois de uma análise criteriosa das condições da infraestrutura do local, a Aena identificou alguns pontos críticos, com a necessidade de recuperação emergencial. (MG Turismo – Belo Horizonte)

