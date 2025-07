COLUNA MG

Vistoria terceirizada causa transtornos

Desde o último dia 15, o serviço de vistorias veiculares foi terceirizado em Minas Gerais e está sendo realizado por mais de 400 Empresas Credenciadas de Vistoria (ECVs), inicialmente em mais de 170 municípios. Dez delas estão funcionando em Juiz de Fora, segundo a Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito. Apesar da afirmação, a realidade encontrada por despachantes na cidade é bem diferente daquela apresentada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Longa espera pelo atendimento, demora na finalização do laudo e distância entre o endereço do solicitante e da firma sorteada são queixas simples, se comparadas à falta de execução do procedimento, conforme denunciado à Tribuna. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Frota de saúde renovada em Ouro Preto

Na manhã da quarta-feira, 27, a Saúde de Ouro Preto ganhou sete novos veículos. Agora, a frota do município está completa para melhor atender ao cidadão ouro-pretano. De acordo com o secretário Municipal de Saúde, Leandro Moreira, a aquisição dos veículos se deu por meio de recursos de resoluções do Ministério da Saúde para investimentos em ações na área. ( O Liberal - Ouro Preto)

Agricultores de Formiga ganham mudas

Na quinta-feira, 28, foi realizada a entrega de 433 mudas de banana à 24 produtores da Agricultura Familiar das comunidades Cerrado, Pouso Alegre, Papagaio e Boa Esperança.As mudas são da variedade "Prata Gorotuba", sendo 58 produzidas no Campo de Propagação da Fazenda Laboratório do Unifor-MG, e 375 mudas doadas pelo produtor Fernando José Pinto, de Delfinópolis, por meio de parceria do Extensionista Mozair José da Emater-MG, escritório Formiga. (Últimas Notícias - Formiga)

Orçamento passa de R$ 1 bilhão

A Câmara Municipal de Teófilo Otoni aprovou em uma reunião extraordinária marcada por grande expectativa, o orçamento do município para o exercício financeiro de 2024 que pela primeira vez na história passa a barreira de 1 bilhão: ele foi estimado em R$ 1,052 bilhão. Os vereadores reuniram-se para analisar e decidir sobre as propostas apresentadas, que refletem as demandas e prioridades do município. Segundo a assessoria da Câmara, o Orçamento Municipal deste ano enfrenta desafios específicos, levando em consideração as necessidades locais nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e demais serviços públicos. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

41 realizam cirurgia em S. Domingos

A Prefeitura de São Domingos do Prata, por meio da secretaria de Saúde, realizou o encaminhamento de 41 pessoas para o município de Sabinópolis, para a realização de cirurgias de catarata. Os usuários já estavam aguardando o agendamento do procedimento no Hospital Hilton Rocha, mas, através do Projeto Novo Olhar, foi ofertada essa oportunidade, uma vez que a maioria dos pacientes realizará a cirurgia em ambos os olhos. Inicialmente, foram disponibilizadas 47 vagas, mas apenas 41 pessoas compareceram e foram assistidas, adequadamente, com transporte e alimentação, além de monitoria. (Jornal Panorama – Caxambu)

Projeto de peixamento em Patos

Na manhã do dia 26 aconteceu mais uma etapa do Projeto de Peixamento, realizado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales São Francisco e Parnaíba (Codevasf), em parceria com conselhos e entidades ambientais de Patos de Minas. Em sua 11ª edição, o peixamento contou com a soltura de alevinos no curso d'agua do Córrego do Arroz, na região dos Basílios, manancial afluente do Rio Areado no Distrito do Chumbo, em Patos de Minas. Na ocasião, aconteceu a ação ambiental com a soltura de 18 mil alevinos das espécies nativas, curimatã e pacamã da bacia do rio São Francisco. (Folha Patense)

Restaurante popular em Leopoldina

A Prefeitura de Leopoldina inaugurou o Restaurante Popular do município. A inauguração contou com a presença do prefeito Pedro Augusto Junqueira Ferraz, do deputado federal Patrus Ananias – que enviou recursos de emenda parlamentar para o Restaurante Popular – e outras autoridades. Segundo informado pela Prefeitura de Leopoldina, o prato de comida no Restaurante Popular irá custar R$ 5,90, um dos mais caros de Minas Gerais. A expectativa é servir cerca de 1.000 refeições diárias. (Portal S3 – Nanuque)

