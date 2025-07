COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Porto Seco atrai outra multinacional

Mais uma indústria multinacional farmacêutica confirmou a migração do seu centro de distribuição para o condomínio Citlog do Porto Seco do Sul de Minas, localizado em Varginha. O contrato foi assinado pelo Porto Seco, pelo fundo de investimentos Hedge e a empresa recentemente. Ela vai ocupar uma área de mais de 6 mil m². O nome da empresa ainda não foi anunciado. O faturamento anual da multinacional é estimado em R$ 2 bilhões. “Esse valor irá se somar aos mais de R$ 20 bilhões das demais empresas já instaladas no condomínio, que assim passa a ser o maior do Brasil do canal Farma”, disse o diretor do Porto Seco, Breno Paiva. (Blog do Madeira – Varginha)

Cemig vai fazer neve em BH

Pela primeira vez, nos 126 anos desde a criação da Capital Mineira, vai nevar em Belo Horizonte. Trata-se de uma ação da Cemig que promete deixar o Natal ainda mais especial. O "fenômeno" será possível graças a uma campanha realizada pela empresa em três pontos de ônibus de diferentes regiões da capital mineira: Centro-Sul, Barreiro e Venda Nova. Nestes locais, estão instalados totens decorados – com boneco de neve e árvore de Natal – e neve, só que em versão simulada com ajuda da tecnologia. Além disso, os locais possuem decoração especial e contam com sistema de som que tocam músicas típicas da época natalina. A população poderá conferir essa ação especial até o dia 25 de dezembro. (Rede Sindijori)

Escola de Tiradentes recebe Selo

Em um marco histórico para Tiradentes, a Escola Municipal Professora Alice Lima Barbosa tornou-se a primeira instituição a receber o prestigioso Selo de Escola Sustentável. Essa conquista resulta da parceria entre a Associação Socioambiental Filhos das Estrelas -, a Prefeitura Municipal de Tiradentes, através da Superintendência de Meio Ambiente, e a colaboração da Secretaria de Educação. No dia 14 de dezembro de 2023, a escola foi agraciada com o selo durante uma cerimônia especial que contou com a entrega de certificados para alunos e equipe escolar, na presença de membros do poder público municipal. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Moradores isentos de taxa no Santuário

Desde essa quarta, 20 de dezembro, uma notícia animadora chega para os moradores das cidades de Caeté e Sabará. Eles estão agora isentos do pagamento da “taxa de preservação” para visitar o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, um marco religioso situado nessas duas cidades da grande Belo Horizonte. Essa isenção é resultado do esforço da equipe de gestão do Santuário em colaboração com as autoridades públicas locais. Em uma declaração oficial, a Mitra Arquidiocesana reconheceu a importância das comunidades de fé de Caeté e Sabará, que historicamente foram as primeiras a peregrinar ao Santuário. (Folha de Sabará)

Itatiaiuçu cria cargos na Educação

A Câmara de Itatiaiuçu aprovou projeto de criação de novos cargos administrativos para a Secretaria de Educação, sendo adicionado 1 cargo para diretor de unidade escolar, 1 cargo para coordenador escolar e 1 cargo para secretário escolar, alterando o orçamento-financeiro do Município. A alteração se dá em razão do funcionamento da escola de ensino profissionalizante, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet), que está previsto para ser inaugurado em 2024. De acordo com o projeto, a entidade dispõe de recursos orçamentários suficientes para a criação dos cargos. Conforme divulgado pela administração, a construção do Cefet está em andamento. (Folha do Povo – Itatiaiuçu)

TCE arquiva denúncia contra TransOeste

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais determinou o arquivamento do processo de anulação do contrato do Consórcio TransOeste em Divinópolis. Conforme a decisão, o Tribunal avalia ter se passado mais de cinco anos desde a ocorrência dos fatos. O contrato, relembra o TCE, foi assinado em 2012, ou seja, há mais de dez anos. Por isso, diante da segurança jurídica, determinou o arquivamento dos autos. Após o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acatar o recurso da Prefeitura, derrubando a liminar obtida pela atual concessionária, a licitação para escolha da nova empresa estava agendada para 30 de janeiro do próximo ano. (Jornal Agora – Divinópolis)

300 em situação de rua em Uberaba

A população em situação de rua no Brasil cresceu 38% entre 2019 e 2022, quando atingiu 281.472 pessoas. A estimativa, que revela o impacto da pandemia de Covid-19 nesse segmento populacional, consta da publicação preliminar “Estimativa da População em Situação de Rua no Brasil (2012-2022)”, divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O último Diagnóstico da População em Situação de Rua em Uberaba, realizado em 2022 pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Seds), apontou 286 pessoas nessa situação, entre acolhidos e não acolhidos. (Jornal da Manhã – Uberaba)

