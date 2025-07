COLUNA MG

Seca faz Norte pedir socorro

Uma comitiva formada por representantes da classe política, empresarial e rural do Norte de Minas irá se reunir com a secretária de estado de Meio Ambiente, Marília Carvalho de Melo, nesta terça-feira, 19, na Cidade Administrativa, para discutir a Portaria 33 do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), que restringe a perfuração de poços artesianos e a renovação de outorgas, bem como investimentos para construção de barragens para minimizar a dependência da retirada de água do lençol freático. O prefeito Humberto Souto decretou situação de emergência em Montes Claros, em razão da estiagem prolongada. O quadro se agrava com a falta de água para consumo humano, de animais e a perda da agricultura de subsistência, provocando prejuízos irrecuperáveis à economia do município. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Amarge elege nova diretoria

Foi realizada em Conceição do Rio Verde a assembleia da Amarge (Associação dos Municípios do Alto do Rio Grande). A Associação vigora desde 2018 e tem realizado a valorização do associativismo entre os municípios integrantes. O consórcio Cimarge, também oferece a possibilidade de economia aos municípios. Foi eleito presidente o prefeito de Conceição do Rio Verde, Pedro da Jú, que comandará a Associação dos Municípios do Alto do Rio Grande no exercício de 2024. (Jornal Panorama – São Lourenço)

IPC Viçosa prevê ceia mais cara

O Índice de Preços ao Consumidor de Viçosa (IPC-Viçosa), calculado pelo Departamento de Economia da UFV, após deflação no mês anterior, voltou a apresentar inflação em novembro, indicando que, em média, os preços dos bens e serviços para o consumidor no município ficaram 0,29% mais caros em relação ao mês anterior. Com a chegada das festas de fim de ano, alguns produtos típicos que compõem a ceia de natal também sofreram aumento: ficaram 6,14% mais caros no período compreendido entre novembro de 2022 e novembro de 2023. A boa notícia é que o custo da cesta básica em Viçosa, depois da alta em outubro, registrou queda em novembro, apresentando diminuição de 1,78%, com destaque para a redução no preço do tomate (-28,48%). (Folha da Mata – Viçosa)

Além Paraíba tem centro integrado

Além Paraíba é beneficiada por um Centro Integrado em Saúde, composto pela ‘Clipedi’ e o ‘Espaço Evoluir’. Estas clínicas especializadas oferecem uma gama diversificada de serviços voltados para a saúde da família. A ‘Clipedi’ é reconhecida pelos seus atendimentos em áreas específicas da saúde infantil. Enquanto isso, o ‘Espaço Evoluir’ destaca-se por disponibilizar atendimentos terapêuticos variados. Além disso, o Centro Integrado em Saúde oferece aulas de muay thai e ballet kids. Além dos atendimentos, o Centro Integrado de Saúde ainda promove cursos de capacitação de mediadores escolares, palestras e supervisão. (Jornal Agora – Além Paraíba)

Corredor liga Lagoa Santa à Diamantina

Uma iniciativa inédita para fomentar o turismo em Minas Gerais. A mineradora Anglo American e várias prefeituras municipais firmaram acordo para promover um corredor turístico que promete interligar o município de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) à histórica Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. O acordo prevê um projeto que vai conectar pontos turísticos naturais e históricos, expressões culturais e folclóricas, bem como eventos artísticos, esportivos e de aventura no Estado. O projeto segundo o diretor de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Anglo American tem direcionamento para atender a diversificação econômica de regiões mineiras. (Diário do Comercio – Belo Horizonte)

Divinópolis se destaca pelo PIB de MG

Vinte e um municípios mineiros responderam por mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais, estimado em R$ 857,6 bilhões em 2021, conforme dados apresentados pela Fundação João Pinheiro (FJP) nesta sexta-feira (15/12). Divinópolis está entre esses municípios responsáveis por metade do PIB total de Minas. Das 853 cidades, 50 representaram 66,8% do indicador, e 242 formaram 90% do resultado. (Portal Gerais – Divinópolis)

Canil da Guarda Civil é inaugurado

O novo canil da Guarda Civil Municipal de Uberaba foi entregue, na sexta-feira, 15, no Parque Municipal Mata do Carrinho. Além de apresentar as instalações e homenagear diversos parceiros do canil e da Guarda Civil, o evento contou com demonstrações das habilidades dos cães da GCM, destacando as capacidades de detecção e patrulha dos animais. Em sua fala, o superintendente de Defesa Social, Carlos Alberto Barbosa, agradeceu todos os envolvidos, contando um pouco da caminhada para que o canil se tornasse realidade. A prefeita Elisa Araújo destacou que a entrega do Canil Municipal na Mata do Carrinho é importante tanto para proteger as famílias quanto para proteger o patrimônio. (Jornal de Uberaba)

