Fechamento do hospital gera protesto

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Governo de Minas divulgaram um manifesto contra o fechamento do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Jorge Vaz, em Barbacena, e voltado ao atendimento de pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei. O encerramento das atividades atende a exigência prevista na Resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que instituiu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário no país, em fevereiro deste ano.“O hospital deve fechar as portas até fevereiro de 2024, desabrigando 180 pacientes judiciários que cumprem medida de segurança pelo cometimento de crimes graves, como homicídios e delitos sexuais”, dispara a nota do Poder Executivo estadual e da OAB. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/regiao/13-12-2023/fechamento-hospital-psiquiatrico-em-barbacena.html

Pista da Copa de Araxá aprovada

Diretor esportivo da Rockrider Ford Racing Team, Stéphane Tempier esteve em Araxá para conhecer a estrutura local e testar o circuito do evento de 2024. A pouco mais de quatro meses para a etapa de Araxá da Copa do Mundo de Mountain Bike, o circuito que irá receber os melhores atletas do mundo entre 18 e 21 de abril, no Complexo do Barreiro, já começa a ser testado e aprovado pelos ciclistas do Brasil e do exterior. Este é o caso do francês Stéphane Tempier, ex-ciclista profissional com grandes resultados na carreira e atualmente diretor esportivo da equipe Rockrider Ford Racing Team. (Correio de Araxá)

https://www.correiodearaxa.com.br/noticia/categoria/2/cidade/link/8801/pista-da-copa-do-mundo-de-araxa-e-aprovada-por-dirigente-de-equipe-internacional

Varginha terá Centro de Educação

A Prefeitura de Varginha irá instalar um Centro de Educação em tempo integral voltado para as crianças de escolas municipais da cidade. O local deve atender 540 alunos do ensino fundamental, entre 6 a 14 anos. A previsão é que comece a funcionar em 2024. O Centro de Educação será instalado nas dependências do antigo Campus II do Unis, próximo do aeroporto de Varginha. O local foi adquirido no começo do segundo semestre deste ano pela prefeitura. No local, além das crianças participarem de várias oficinas, também receberão almoço e lanche. (Jornal Varginha Online)

https://www.varginhaonline.com.br/205956/centro-de-educacao-em-tempo-integral-sera-instalado-em-varginha.html

Papa aceita renúncia em Caratinga

A Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou nesta quarta-feira, 13 de dezembro, a decisão do Papa Francisco em acolher o pedido de renúncia apresentado por dom Emanuel Messias de Oliveira ao governo pastoral da diocese de Caratinga, em Minas Gerais. No mesmo ato, o Santo Padre nomeou como novo bispo para a diocese, dom Juarez Delorto Secco, atualmente bispo auxiliar do Rio de Janeiro. A presidência da CNBB enviou nota de agradecimento a dom Emanuel Messias de Oliveira e saudação a dom Juarez Delorto Secco. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/papa-francisco-aceita-renuncia-e-nomeia-novo-bispo-para-a-diocese-de-caratinga/

Coreto e Obelisco tombados em Machado

A partir de uma iniciativa do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, produção de pesquisa, restauração e elaboração de dossiês, o prefeito de Machado, Maycon William da Silva, pautado pela legislação tombou como Patrimônio Cultural o Coreto e o Obelisco, bens móveis integrados localizados na Praça Antônio Carlos. A iniciativa compõe a revitalização da Praça Antônio Carlos durante o ano de 2023, além de valorizar a história, a memória e o patrimônio cultural machadense. (Folha Machadense)

https://folhamachadense.com.br/coreto-e-obelisco-no-centro-sao-tombados-como-patrimonios-culturais-de-machado/

Caeté comemora Sala do Empreendedor

Inaugurada há pouco mais de 2 meses, a Sala Mineira do Empreendedor tornou-se uma porta de entrada para novos negócios no município. Ao todo foram registrados, nesse período, 35 novos CNPJs de micro e pequenas empresas, além da realização de mais de 200 atendimentos na sala, que fica localizada no anexo administrativo da Prefeitura. O espaço é uma parceria entre a Prefeitura, Jucemg, Sebrae e Aciac, e oferece diversos serviços, como emissão de guias, inscrição e baixa de CNPJ, abertura de MEI, alteração e acréscimo de CNAE. (Jornal Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/prefeitura-comemora-sucesso-da-sala-mineira-do-empreendedor/

Sala de Patos é ouro e bronze

A Sala Mineira do Empreendedor de Patos de Minas (parceria Prefeitura e Jucemg) com sede no Sindicomércio recebeu o selo ouro, e o Ponto Parceiro da Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae (parceria Unipam) recebeu o selo bronze pelo serviço de qualidade prestado aos empreendedores em Patos de Minas. (Folha Patense)

https://folhapatense.com.br/patos-de-minas/patos-de-minas-e-ouro-e-bronze-em-empreendedorismo/