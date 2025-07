COLUNA MG

Empresa retoma voos no Triângulo

Após a expansão nos voos para Belo Horizonte partindo de Uberaba, a empresa Azul ampliará operações nas cidades do Triângulo Mineiro. Nesta segunda-feira (4), a cidade de Araxá retomou os voos conjugados com Uberaba com destino à capital do estado. Outra cidade que passa a ter voos conjugados é Patos de Minas, que volta a fazer ponte com Uberlândia. Agora, a cidade passará a ter quatro voos por semana, que fazem escala em Uberaba. As aeronaves serão os bimotores turboélice ATR 72-600, que farão o trajeto até Confins. (Jornal da Manhã – Uberaba)

TCE suspende concessão do Saae

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais suspendeu a assinatura do contrato da empresa Aegea Saneamento com a Prefeitura de Valadares, referente à licitação de concessão do Saae. A decisão atende à solicitação do Sindicato dos Servidores Municipais (Sinsem-GV). O relator do caso, Conselheiro Wanderley Ávila, expediu uma liminar que suspende temporariamente qualquer processo que tenha relação com a concessão da autarquia. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Ginástica de Contagem indicada ao prêmio

O projeto de Ginástica de Trampolim Contagem foi indicado para o “Prêmio do Esporte Mineiro 2023”, promovido pela secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Empresa Mineira de Comunicação, a Rádio Inconfidência e a Rede Minas. Nesta edição, serão reconhecidos e premiados diversos protagonistas que se destacaram no cenário esportivo mineiro ao longo do ano. A Ginástica de Trampolim Contagem está na disputa pelo título de “Projeto Destaque da Lei de Incentivo ao Esporte 2023”. (Jornal Panorama – São Lourenço)

PBH vai pagar abono para servidores

Os mais de 13 mil servidores ativos concursados vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte vão receber um bônus derivado do saldo do Fundo de Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica (Fundeb) 2023, estimado em R$ 70 milhões. Cada servidor poderá receber entre R$ 3,5 mil e R$ 7 mil, caso tenha dois vínculos (extensão de jornada/dobra). De acordo com o prefeito Fuad Noman, o benefício será pago até 30 de dezembro deste ano. O valor será proporcional, dependendo da carga horária, tendo em vista a média percebida no ano. ( Balcão News – Belo Horizonte)

Comitiva de Divinópolis na Conferência

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), está sendo representada na 13ª Conferência Nacional de Assistência Social (Cnas), que está acontecendo em Brasília. A Cnas é um espaço de participação social, realizada a cada quatro anos para avaliar a política de assistência social e definir diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (Suas). A 13ª CnaS, tem como o tema esse ano a “Reconstrução do Suas: O Suas que temos e o Suas que queremos”. ( Portal G37 – Divinópolis)

Ipatinga realiza Encontro de Palhaços

O “Encontro de Palhaços de Ipatinga” é um dos eventos mais importantes do calendário Cultural do Vale do Aço, realizado sempre no fim de semana próximo ao dia 10 de dezembro, data em que comemora-se nacionalmente o dia do palhaço. Criado e produzido pelo Ator e Circense Luís Yuner, CEO do Circo Teatro Fool, o “Encontro de palhaços” reúne centenas de pessoas todos os anos no Parque Ipanema, se consagrando um dos eventos mais aguardados pelo público. O evento é um show de variedades, em homenagem aos palhaços e palhaças do Brasil, composto por artistas de diversos seguimentos culturais do Vale do Aço. (Silmara de Freitas – Ipatinga)

Projeto é destaque em Luisburgo

O projeto “Movimento é Vida” em Luisburgo, liderado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, oferece aulas de exercício físico para comunidades locais. Além de promover atividades físicas, o projeto busca fortalecer laços comunitários e incentivar um estilo de vida ativo para pessoas de todas as idades. O exercício é destacado como benéfico em todas as idades, contribuindo para o desenvolvimento físico, mental e emocional. O convite é estendido a todos para participarem deste movimento transformador, promovendo uma vida mais saudável e comunitária em Luisburgo. (Diário de Manhuaçu – Manhuaçu)

