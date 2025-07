COLUNA MG

Combate aos jogos de azar no Norte

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Militar desencadearam no último final de semana uma operação de combate ao jogo do bicho, agiotagem e lavagem de dinheiro no Norte de Minas. Ao todo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 65 pontos nas cidades de Montes Claros, Januária e Brasília de Minas. A ação apreendeu dinheiro, joias e máquinas de cartão de crédito. A justiça determinou, também, a indisponibilidade de bens no valor de R$ 16.872.252,61. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Pesquisas incrementam a cadeia do queijo

Nos últimos cinco anos, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) investiu mais de R$18,3 milhões em pesquisas sobre o queijo e, como resultados, surgiram produtos de maior qualidade e competitividade. “Sem dúvida nenhuma, a ciência trouxe para nós, produtores, mais conhecimento. A tecnologia que foi empregada no queijo realmente tem impacto direto na qualidade do nosso produto. E isso não envolve só a produção em si, mas toda a cadeia”, destaca Eudes Braga, presidente da Associação dos Produtores de Queijo Minas Artesanal do Cerrado. (Andradas Hoje – Andradas)

Salão de Humor de Caratinga aclamado

O 18º Salão Internacional de Humor de Caratinga, que esteve aberto ao público de 21 de novembro a 2 de dezembro na Casa Ziraldo de Cultura apresentando uma atrativa exposição de cartuns, charges, quadrinhos e caricaturas, foi aclamado pelo público e participantes. O evento contou com a participação de vários artistas brasileiros e de mais 22 países.A grande novidade na programação deste ano foi a criação do 1º Salão Maluquinhos de Humor de Caratinga, destinados ás crianças e que recebeu desenhos da escritora caratinguense, de alunos das escolas da rede municipal e particulares e que agora será parte integrante do evento. (Diário de Caratinga)

Dezembro movimenta comércio na capital

Um levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) apontou que 84,7% dos consumidores entrevistados vão fazer compras de Natal esse ano. Em média, deve ser gasto R$ 526,28 com três presentes. O valor é 7% maior comparado ao mesmo período de 2022, quando foram gastos R$ 492 em quatro produtos. A expectativa da entidade é que sejam movimentados R$ 2,5 bilhões no comércio da capital ao longo de todo o mês de dezembro. De acordo com o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, mesmo com um número menor de presentes, o valor acima dos R$ 500 é considerado muito bom para o setor. ( Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Adesp tem nova diretoria

A Adesp (Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas) realizou dia 1º de dezembro, a solenidade de transmissão do cargo de presidente da entidade, com Walter Ferreira Soares empossando o empresário Vinícius de Paula Melo (Barrinha). Inicialmente, Walter Soares relatou as ações realizadas em sua gestão, em que com o apoio dos parceiros, diretores e membros da Adesp, buscou com a sua energia realizar bons projetos. (Folha Patense)

Zema visita obras no Vale do Rio Doce

O governador Romeu Zema integrou uma comitiva oficial que passou por cinco municípios mineiros nesta sexta-feira (1º). No roteiro estavam previstas algumas vistorias em obras, entrega de equipamentos de saúde, inauguração de vias e praça de esportes. Os deputados Enes Candido e Hercílio Coelho Diniz também marcaram presença nas visitas. A primeira cidade visitada foi Guanhães. No município, o governador e os parlamentares participaram de uma vistoria às obras do novo prédio da Universidade do Estado de Minas Gerais. O novo prédio vai contar com seis laboratórios para atividades práticas de estudantes dos cursos de Engenharia Civil e Direito, sediados na cidade. (Diario do Rio Doce - Governador Valadares)

Inadimplência atinge 10% da população

Cerca de 10% da população de Passos está com o nome negativado em órgãos de proteção ao crédito, como o SCPC Serara. São 11.045 consumidores que representam cerca de R$ 10 milhões em dívidas, segundo dados da Associação Comercial e Industrial de Passos (Acip). Para o presidente da Acip, Renato Mohallem Santiago, a situação é assustadora e, entre o final do ano passado e o deste, o número de inadimplentes subiu cerca de 10%. (Folha da Manhã – Passos)

