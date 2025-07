COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

MoC com investimentos de de R$ 40 mi

Com investimentos da ordem de R$ 40 milhões, a prefeitura de Montes Claros enviou quatro projetos de lei para serem analisados e votados pela Câmara de Vereadores e que irão beneficiar toda a população. O prefeito Humberto Souto anunciou ainda que os PLs devem ser aprovados pela Câmara Municipal e logo os recursos irão contemplar a população nas áreas de saúde, transporte coletivo, concessão integral de isenção de pagamento no passe livre para estudantes e não mais meio passe a partir de 2024. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Receita envia cartas para contribuintes

A Receita Federal emitiu 27.800 cartas de aviso aos contribuintes que possuem obras ainda não regularizadas para que realizem a autorregularização em todo o país. Em Minas Gerais foram emitidas 3.532 cartas, 487 para responsáveis por construções do Sul de Minas. Os contribuintes poderão realizar a regularização das obras até o dia 15 de dezembro deste ano. O delegado da Receita Federal no Sul de Minas, Eduardo Antônio Costa reforça que a contribuição previdenciária sobre as obras de construção civil é uma importante fonte de arrecadação para a Previdência Social. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Varginha tem nova etapa da iluminação

Novo trecho da Avenida do Contorno, na MG 167, saída para Três Pontas, encontra-se em obras desde o dia 06 de novembro, com a instalação de 26 postes com 26 luminárias de led de 17000 lumens, dotando aquela via de uma iluminação de alta qualidade. O Projeto elaborado pela Secretaria de Planejamento, contempla 900 metros de extensão de rede elétrica com nova iluminação. A obra proporcionará maior segurança ao acesso da cidade e a diversos Bairros ao seu redor, como Alto dos Pinheiros, Jardim Corcetti, Jardim Estrela, Parque Rinaldo e outros, proporcionando a toda aquela região maior visibilidade à noite, embelezando do local ao longo de toda a Rodovia, ruas e Avenidas daquela região da cidade. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Lotes terão que ser limpos em Uberlândia

A Prefeitura de Uberlândia enviou uma notificação para que todos os proprietários de lotes e terrenos urbanos providenciem a limpeza dos imóveis em até 15 dias úteis. A medida tem como objetivo principal o combate à proliferação de animais peçonhentos e mosquitos transmissores de doenças como a dengue. O descumprimento do prazo permite ao Município executar os serviços necessários com cobrança da taxa de limpeza e aplicação de multa. A lei que estabelece diretrizes a respeito da limpeza de terrenos, lotes ou glebas busca também mitigar a prática irregular de descarte de resíduos e afins, bem como manter a roçagem periódica da vegetação. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Orquestra se apresenta em Sabará

Com apoio da Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a Orquestra Mineira de Câmara apresenta o espetáculo musical “Concerto Brasileiro”. A atração artística e cultural acontece nesta sexta-feira, 24, às 20h30, no Teatro Municipal. A Orquestra Mineira de Câmara foi fundada em 2023 por jovens músicos de Belo Horizonte e região. No concerto, os instrumentistas apresentam um repertório abrangente que passeia entre todos os séculos e visita obras consagradas de compositores eruditos e populares. (Folha de Sabará – Sabará)

Planos da Infraero para aeroporto de Poços

A Infraero apresentou o novo Plano Diretor do Aeroporto Municipal de Poços de Caldas, a ser implementado a partir de 2027, conforme contrato firmado com a Prefeitura de Poços de Caldas. O plano inclui proposta de desapropriação de áreas para permitir a operação do aeroporto com aeronaves de maior porte, a implantação de RESA (Runway End Safety Area – área de segurança de fim de pista), a ampliação do terminal de passageiros, com a reestruturação dos acessos de veículos, a construção de um novo estacionamento, a instalação de um novo hangar e o deslocamento do parque de abastecimento de aeronaves, entre outras melhorias. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Feira de Negócios em Santa Rosa

Com apoio da Secretaria do Agronegócio (Sagri) acontece, em 3 de dezembro, em Santa Rosa, a 51ª edição da Feira de Negócios. A iniciativa promete movimentar Santa Rosa com leilão de gado e show musical. O evento, que é organizado pela Associação Comunitária de Santa Rosa, tem também apoio da Emater e da Fundação Cultural de Uberaba. Estão programados leilão de gado, com destaque para a troca de animais, feira de produtos artesanais e show sertanejo. Outra atração da mostra será na área gastronômica com almoço caipira. (Jornal de Uberaba)

