Estrada da Purificação é inaugurada

Um evento histórico em Ouro Preto no final de semana: a entrega das obras de pavimentação da estrada da Purificação, que conecta a sede do município ao distrito de Antônio Pereira, por meio da MG-129. As intervenções no local representam um anseio secular, especialmente para os moradores do Pereira, que apesar de serem geograficamente o distrito mais próximo, se viam distantes devido à necessidade de passar por Mariana. As obras na estrada da Purificação tiveram início em maio de 2022 e foram uma condicionante para a retomada das operações da mineradora Samarco na região. Um investimento significativo de mais de R$ 70 milhões foi destinado à pavimentação com bloquetes em um trecho de 7,5 km. (O Liberal – Ouro Preto)

Jornalistas de turismo reunidos em BH

Belo Horizonte vai sediar o maior encontro de jornalistas de turismo do Brasil. O evento programado para esta semana começa nesta quarta-feira, 22, com solenidade de abertura no Palácio da Liberdade, com presença do governador Romeu Zema além de autoridades do governo, legislativo e do trade turístico. Jornalistas de 17 estados estarão em BH prestigiando o XXXVIII Congresso Nacional da Abrajet e os 40 anos da Abrajet-MG. 80 jornalistas já confirmaram presença e terão uma extensa programação nos quatro dias de Congresso que inclui homenagens na Assembleia Legislativa. Conexão Minas – Belo Horizonte)

Campanha lança Cidade Segura

A Prefeitura da Campanha lançou o “Programa Cidade Segura”, em parceria com a Câmara Municipal e as Polícias Civil e Militar. A cerimônia contou com a presença de autoridades e servidores do Executivo, Legislativo, Ministério Público Estadual e das Forças de Segurança. Ao todo, a prefeitura fará um investimento da ordem de mais de R$ 2 milhões e 500 mil nas fases do Programa, que serão custeadas pelos cofres municipais. Desse valor, R$ 1 milhão e 10 mil foram repassados pela Câmara à Prefeitura, como parceria no programa. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Fogo na Ibituruna destruiu 66 hectares

Depois de horas atuando no combate ao incêndio na região da Ibituruna, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas no local. O registro do início da ocorrência se deu por volta das 15h do último domingo, 19, em Governador Valadares. No final das ações de combate ao incêndio, cerca de 6.100 m² foram consumidos pelo fogo. Isso equivale a uma área queimada de 66 hectares. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas guarnições, com um total de sete militares, foram ao local para combater o fogo. Os trabalhos seguiram até o anoitecer, quando as condições climáticas se tornaram favoráveis. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Mais Médicos no Vale do Aço

A Região do Vale do Aço e seu colar metropolitano receberão 11 novos profissionais por meio do Programa Mais Médicos. Os especialistas trabalharão em nove municípios. A previsão, conforme apurado pelo Diário do Aço, é que os trabalhadores deem início às atividades entre os dias 18 e 22 de dezembro. De acordo com a apuração da reportagem do Diário do Aço junto ao Ministério da Saúde (MS), os municípios contemplados da região são: Açucena (2 profissionais), Bom Jesus do Galho (1), Caratinga (1), Dionísio (1), Jaguaraçu (1), Mesquita (1), Periquito (2), Pingo-d'Água (1) e São João Do Oriente (1). (Diário do Aço – Ipatinga)

Fantástica Cidade do Natal 2023

O já tão esperado projeto de decoração natalina de Itaúna – A Fantástica Cidade do Natal, idealizado e promovido pela Prefeitura de Itaúna, ACE Itaúna e CDL Itaúna, terá seu acendimento das luzes acontecendo nessa quinta-feira, 23, a partir das 20 horas, na Praça Dr. Augusto Gonçalves, Centro. Como já esperado em todos os anos pelos itaunenses, o projeto trará novidades em 2023. A grande árvore iluminada de 18 metros, a caixa de presente, a bola de natal, o presépio, a Vila do Papai Noel, alameda de luzes, trarão elementos que prometem encantar a todos durante as festividades. Além destas novidades, o bom velhinho marcará presença no acendimento das luzes de Natal, bem como em atividades durante os sábados de mês de dezembro. (Jornal Integração – Itaúna)

Reforma das praças podem custar R$ 420 mil

A Subsecretaria de Licitações e Compras lançou edital da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) para a tomada de preços de empresas especializadas em engenharia que tenham interesse em reformar as praças de Benfica e Carlos Chagas. O valor total para as duas obras orçado pela Prefeitura de Juiz de Fora é de R$ 419.332,22, sendo contratada a empresa que apresentar o menor valor na sexta-feira, 24, quando serão abertas as propostas do certame. O procedimento mais caro é a pintura da quadra (aproximadamente R$ 30,2 mil), seguida pelo fornecimento e instalação de equipamentos esportivos (R$14,2 mil) e pelo preenchimento com areia (R$ 9,5 mil). (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

