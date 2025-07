COLUNA MG

Aena assume aeroporto de Montes Claros

A Aena, maior operadora aeroportuária do mundo em número de passageiros, assumiu na quinta-feira, 16, a administração do aeroporto de Montes Claros. O aeroporto de Montes Claros recebe voos da Azul, Gol, Latam e VoePass. As operações incluem voos para Belo Horizonte, São Paulo-Guarulhos, Salvador e Porto Seguro. O terminal do norte de Minas Gerais é o terceiro mais movimentado do Estado, com uma demanda crescente. Em 2022, o aeroporto recebeu 244 mil passageiros. Até setembro deste ano, já passaram pelo terminal 260 mil passageiros. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

BH recebe Conferência da Advocacia

Belo Horizonte será palco, novamente, após 33 anos, do maior evento jurídico do mundo - a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Com o tema “Constituição, Democracia e Liberdades”, a Conferência discutirá as principais questões do universo jurídico, em especial, as questões do momento atual do país. O evento, que acontece a cada três anos, terá programação variada, composta por 50 painéis e duas conferências magnas, totalizando quase 400 palestrantes nacionais e internacionais. (Rede Sindijori MG)

Profissionais da saúde são capacitados

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), em parceria com a Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ), capacitou, durante os meses de outubro e novembro, 400 profissionais de saúde de Belo Horizonte, Uberlândia e Montes Claros, por meio do Curso Nacional de Normatização do Atendimento ao Queimado. A capacitação faz parte da estratégia de organização da assistência integral ao paciente queimado e está prevista na Deliberação do SUS/MG. A iniciativa representa uma continuidade e fomento à estruturação da Linha de Cuidado e Assistência ao Paciente Queimado. (Jornal Andradas Hoje - Andradas)

Araxá premia projetos inovadores

A Prefeitura de Araxá realizou a premiação dos professores que foram destaques do projeto Práticas Pedagógicas Exitosas: Novos Tempos, Novos Jeitos de Ensinar e Aprender. O objetivo é agraciar projetos de educadores da Secretaria Municipal de Educação que têm potencial para melhorar o aprendizado dos estudantes, inovando na forma de ensinar e criando novas ferramentas para otimizar o aprendizado no ambiente escolar. (Correio de Araxá - Araxá) https://www.correiodearaxa.com.br/noticia/categoria/2/cidade/link/8699/prefeitura-de-araxa-premia-projetos-inovadores-de-professores-do-ensino-publico-municipal

Autorizada obra de Escola no Santo Antônio

O prefeito de Caratinga, Welington Moreira de Oliveira, assinou na quinta-feira, 16, a ordem de serviço para início das obras de construção de uma nova Escola Municipal do Bairro Santo Antônio. Um investimento de R$ 4,5 milhões, financiado integralmente com recursos próprios. O projeto da escola incluirá também uma quadra de esportes e um espaço para reuniões. Além da escola do bairro Santo Antônio, já foram aprovados projetos para a construção de mais sete escolas (Diário de Caratinga - Caratinga)

Rede promove diálogo estratégico

No último dia 9, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Ouro Branco promoveu mais uma edição do encontro mensal da Rede Socioassistencial local. Essas reuniões têm como objetivo discutir estratégias e casos de vulnerabilidade social em acompanhamento, visando aprimorar as abordagens e orientações oferecidas pela rede no município. O encontro proporcionou um espaço colaborativo para a troca de experiências e a definição de abordagens mais eficazes diante das diversas realidades enfrentadas pelos moradores do município. (Correio Online - Conselheiro Lafaiete)

Valadarense tem premiação nacional

Por mais que a música sempre fez parte da vida de Ariane Subtil, a carreira profissional como cantora é recente. Desde 2021, a valadarense usa a voz para manifestar o seu ministério de Louvor e Adoração a Deus. No início deste mês, a cantora participou do Troféu Louvemos, uma das principais premiações da música católica no país. Ariane Subtil recebeu indicação pela música “O Cântico Eterno”, composição em parceria com o músico Nicholas Fernandes Mota. (Diário do Rio Doce - Governador Valadares) https://drd.com.br/valadarense-e-destaque-em-premiacao-nacional-de-musica-catolica/

Mais rigor para a limpeza de terrenos

Foi publicada, na última semana, uma nova lei que estabelece diretrizes a respeito da limpeza de terrenos, lotes ou glebas (área não loteada) em Uberlândia. O objetivo das novas regras é mitigar a prática irregular de descarte de resíduos e afins, bem como manter a roçagem períodica da vegetação. Com a nova lei, há algumas especificidades, incluindo os casos em que se constate perigo iminente à comunidade, decorrente do favorecimento de proliferação de pragas e doença endêmicas sazonais. (Diário de Uberlândia - Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/34735/lei-responsabiliza-proprietarios-e-estabelece-mais-rigor-para-a-limpeza-de-terrenos-lotes-e-glebas-em-uberlandia