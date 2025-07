SISTEMA FIEMG | Divulgação

Empresários, indústrias, alunos, instrutores e professores são agraciados pela Federação por contribuírem com o progresso do país.

Uma noite de celebração e reconhecimento. A FIEMG realizou, nesta quinta-feira (22/5), a cerimônia do Dia da Indústria 2025, homenageando quem contribui com o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil — de industriais a alunos. O evento, realizado no Minascentro, em Belo Horizonte, contou com a presença de empresários, executivos, políticos e representantes de instituições públicas e privadas.

Em seu discurso, o presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, destacou que os empresários homenageados representam a importância da indústria para o desenvolvimento de Minas Gerais e do associativismo como instrumento de engajamento em prol do progresso do estado e do país.

“O ambiente de negócios está sempre em mudança, e é preciso estar presente no espaço público, fomentando políticas públicas portadoras de futuro e benéficas para a sociedade. Por isso, nossa responsabilidade é ainda maior diante de um cenário cercado de desafios”, afirmou.

O líder empresarial também ressaltou o trabalho conjunto com o governo de Minas, especialmente nas ações voltadas para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria do ambiente de negócios.

“O papel da FIEMG é dialogar com o poder público para encontrarmos soluções para os desafios da sociedade. É preciso união para enfrentarmos esses problemas”, completou, ao agradecer a presença das autoridades que compuseram a mesa solene.

Por fim, Roscoe destacou histórias de superação e conquistas de alunos do SESI e do SENAI, mostrando na prática como a indústria mineira transforma vidas — resultado do trabalho sério e da responsabilidade no uso dos recursos do Sistema S.

A secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Carvalho de Melo, representando o governador Romeu Zema, destacou a parceria do Executivo com a FIEMG, especialmente nas iniciativas voltadas para geração de emprego, renda e melhoria do ambiente de negócios.

“O presidente Flávio é um líder com visão de futuro, agregador e que constrói pontes”, afirmou, parabenizando todos os homenageados.

Homenagens

O Mérito Industrial CNI foi entregue a Ricardo Valadares Gontijo, fundador e presidente do Conselho de Administração da Direcional Engenharia, que tem mais de 40 anos de atuação na construção civil.

“Esse reconhecimento me inspira e, ao mesmo tempo, traz mais responsabilidade. Afinal, a construção civil é um setor que transforma, movimenta a economia e impacta a vida de milhares de brasileiros. Esse prêmio pertence a todos que caminharam comigo e acreditaram no meu sonho”, destacou.

O empresário Guilherme Abrantes, fundador da Laticínios Dona Formosa e presidente do Silemg, recebeu o Mérito Industrial do Ano. Ele lidera uma operação industrial em constante crescimento, com forte presença no mercado, marcada pela inovação e qualidade.

“O reconhecimento desta noite marca minha trajetória, mas, principalmente, valoriza um setor do qual participo com tanto orgulho: a indústria de laticínios de Minas Gerais, uma cadeia produtiva que gera empregos e está no dia a dia de milhares de pessoas”, declarou.

O Mérito Industrial 2025 também foi entregue a empresários que se destacaram pelo fortalecimento do setor produtivo:

Gilmar Dias dos Santos , Grupo EPO e S&D

Walker Magalhães Lahmann , Eurofarma

Antônio Eugênio do Socorro Fernandes , Premialy e Santonely Panificados

Sandro Faria Heringer , Carrocerias Heringer

Magnaldo Geraldo Filho , Super Fogos e presidente do Sindiemg

Fausto Gabriel dos Santos , Fama Alimentos e Überbräu Cervejaria

Gustavo Mendonça dos Santos , Só Minas Alimentos

Antônio Vilhena Paula Souza , Frigorífico Cambuí e Anics

José Carlos Nunes Freire , Primar Indústria Têxtil

Joel Alves de Carvalho , Joel Couros e Unatex

João Vinhas de Arantes Neto , Vale do Sol

Gilson Almeida Vilela , Serquip MG

Geraldo Gilberto de Oliveira Pinto , gráfica Silva Lara

Wagner de Brito Barbosa , Bioflorestas e ArcelorMittal

Olavo Alves Corgosinho , Data Engenharia

Shelber de Abreu, Microfund e SH Corte e Usinagem

Quem faz a indústria e transforma

A Metalúrgica Soares, de Itaúna, e a Painelbras Engenharia, de Contagem, foram reconhecidas com o Mérito Inovação na Indústria, destacando seu protagonismo em soluções inovadoras.

Também foram homenageados com o prêmio Portadores do Futuro os professores, instrutores e alunos da rede SESI e SENAI, que se destacaram pelos resultados e impacto positivo na indústria.

Entre eles, Neuda Gomes Fagundes, professora de matemática e coordenadora do SESI Barreiro, emocionou-se ao falar da importância da instituição:

“Vi o SESI crescer e hoje percebo como ele é inovador no ensino, com metodologias ativas e tecnologia. Nossa missão é entregar à indústria e à sociedade cidadãos críticos, questionadores e preparados, valorizando tanto o conhecimento técnico quanto o desenvolvimento humano.”

