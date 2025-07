Encontro debate os desafios dos veículos do interior de Minas e o papel do poder público na valorização da comunicação local.

A vereadora Marcela Trópia (Novo) recebeu, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Veículos de Comunicação Digital de Minas Gerais (Sindijori/MG), Rodrigo Silva Fernandes, acompanhado de representantes de veículos regionais associados à entidade.

O encontro discutiu os desafios enfrentados pela imprensa do interior e as oportunidades para fortalecer os jornais locais na construção de uma sociedade mais bem informada e participativa.

Durante a reunião, os representantes apresentaram um panorama do cenário atual dos veículos regionais, marcado por dificuldades estruturais, redução dos investimentos publicitários e concorrência desigual com grandes plataformas digitais. A comitiva também defendeu a importância de incluir a imprensa local nas políticas públicas e nas estratégias de comunicação institucional dos poderes Executivo e Legislativo.

Presidente do Sindijori/MG e diretor do jornal Gazeta de Varginha, Rodrigo Silva Fernandes destacou a importância do diálogo com o poder público:

“Esse encontro representa um passo importante no reconhecimento da imprensa regional como agente essencial na mediação entre sociedade e governos. O apoio institucional é necessário para seguirmos prestando um serviço de informação de qualidade, com independência e alcance.”

A vereadora Marcela Trópia reforçou que o jornalismo regional é fundamental para aproximar a população da realidade das cidades:

“Precisamos garantir que esses veículos tenham sustentabilidade para continuar existindo e cumprindo seu papel democrático. A diversidade de vozes na imprensa é essencial para uma sociedade mais crítica, participativa e bem informada”, afirmou.

O Sindijori/MG representa atualmente cerca de 200 veículos de comunicação, incluindo jornais impressos, portais digitais, revistas e outros formatos. A entidade tem ampliado sua atuação em defesa da imprensa regional, promovendo capacitações, articulações institucionais e ações para aumentar a visibilidade dos veículos junto ao mercado publicitário.

