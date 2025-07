FAEMG SENAR | Divulgação

A Feira de Agronegócios de Santa Juliana (Feagro), no Alto Paranaíba, ganhou ainda mais força em sua segunda edição, realizada nesta terça e quarta-feira (13 e 14/05). Com o apoio do Sistema Faemg Senar, o evento promovido pelo Sindicato Rural de Santa Juliana ampliou a participação de expositores e reforçou seu papel como vitrine de inovação e oportunidades no setor agropecuário. Neste ano, 26 empresas participaram — um crescimento de mais de 50% em relação à primeira edição. A expectativa é também superar o volume de negócios, que foi de R$ 14,5 milhões em 2024.

“Estou impressionado com a feira, com o quanto ela cresceu e com sua importância para os produtores rurais de Santa Juliana e região. Estamos ao lado do Sindicato, trazendo informações aos participantes”, afirmou Ebinho Bernardes, vice-presidente do Sistema Faemg Senar.

Além de participar da abertura e visitar os estandes, Ebinho também foi um dos palestrantes do evento. Ao lado do gerente regional Ricardo Tuller, apresentou o programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), além de outros serviços oferecidos aos produtores rurais.

A presidente do Sindicato Rural, Caroline Borges Livorato, destacou o crescimento da feira e seu impacto positivo para os produtores.

“Estamos muito felizes com a parceria com o Sistema Faemg Senar, que é o braço direito do produtor, trazendo desenvolvimento e conhecimento para que possamos promover melhorias no campo”, afirmou.

Liderança Feminina em destaque

A programação da Feagro também contou com uma palestra promovida pelo Núcleo Feminino, com o tema Liderança e Inteligência Emocional, ministrada por Silvana Novais, gerente da Mulher, do Jovem e de Inovação do Sistema Faemg Senar. Esse foi o primeiro encontro das mulheres do agro de Santa Juliana, organizado pelo Sindicato.

“Já contamos com um núcleo na cidade e realizamos esta primeira ação com as participantes da região. Reunir essas mulheres para destacar sua importância e mostrar como o Sistema Faemg Senar pode contribuir para seu desenvolvimento pessoal e profissional é fundamental. Apresentamos iniciativas que vêm sendo realizadas em outros núcleos e que podem servir de inspiração e referência para o trabalho que elas estão desenvolvendo aqui”, explicou Silvana.

A Feira de Agronegócios de Santa Juliana segue até esta quarta-feira (14), com palestras, estandes e outras atividades voltadas ao setor agropecuário. O evento antecede a ExpoJu, que será realizada de quarta a domingo, com shows de artistas nacionais.