FAEMG SENAR | Divulgação

A segunda edição do Prêmio Brasil Artesanal Queijo está com inscrições abertas até 6 de maio. Promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o concurso tem o objetivo de valorizar os pequenos e médios produtores, com foco na profissionalização da atividade e na agregação de valor aos alimentos. Minas Gerais é referência na produção de queijos, e o Sistema Faemg Senar é um importante apoiador do setor, levando capacitação, inovação e suporte para fortalecer essa importante cadeia produtiva.

Hoje o Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), desenvolvido pelo Sistema, atende 237 propriedades produtoras de queijos em 51 municípios, muitos com rica tradição queijeira. Desde 2019, foram 1.112 propriedades em 188 municípios. Na primeira edição do Prêmio Brasil Artesanal Queijo, 12 dos 15 finalistas eram de Minas Gerais, incluindo produtores assistidos pelo ATeG, o que mostra a importância do programa para o fortalecimento do setor.

Segundo a analista de ATeG Paula Lobato, o estado tem um número expressivo de agroindústrias de produção de alimentos tradicionais e com alto valor agregado. Entre outras ações, o Programa ATeG ajuda a solucionar entraves para a evolução do segmento. “O percentual de agroindústrias com habilitação sanitária ainda é pequeno. O ATeG apoia a produção e a regularização dessas agroindústrias, assessora na elaboração de projetos, nas melhorias dos processos produtivos, boas práticas de fabricação bem como no controle gerencial da propriedade, garantindo a produção de alimentos seguros e saborosos para toda a população”, destacou.

Concurso

A CNA vai premiar os melhores queijos em três categorias: tradicional (de 30 a 180 dias de maturação); tratamento térmico; e com adições de aromatizantes e condimentos. O concurso é voltado para produtores rurais com produção anual de até 72 toneladas de queijos produzidos exclusivamente com leite de vaca e que atendam à legislação com registro no serviço oficial de inspeção municipal, estadual ou federal.

Ao se inscrever, o produtor deverá encaminhar a amostra até 20 de maio. Após o júri técnico, os queijos serão analisados por um júri popular, que fará a degustação sem a identificação dos inscritos. A última etapa será a avaliação da história dos produtos finalistas. A novidade desta edição do concurso é que os produtores de queijos que produzem até 51% do volume de leite utilizado na fabricação dos seus queijos receberão um bônus de 10% na pontuação final geral.

Além disso, não serão aceitas amostras provenientes de agroindústrias artesanais que terceirizem qualquer etapa produtiva de queijos, incluindo a embalagem. Os cinco finalistas das três categorias serão premiados com certificados e valores em dinheiro.

O edital com todas as informações está disponível no site da CNA: cnabrasil.org.br