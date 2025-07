FAEMG SENAR | Divulgação

Uma pesquisa do Sistema Faemg Senar revelou que quase 90% dos cafeicultores atendidos pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) em Minas Gerais foram afetados por intempéries climáticas. O levantamento, realizado entre 16 de dezembro de 2024 e 20 de janeiro de 2025, contou com a participação de 2.298 produtores de diversas regiões do estado.

Da área total cultivada por eles, 71% foram afetadas. O Cerrado Mineiro foi a região com maior percentual - 89% das lavouras foram comprometidas, seguido pelo Sul de Minas (76%), Chapada de Minas (66%) e Montanhas de Minas (51%). Entre os principais fatores climáticos apontados pelos produtores estão as altas temperaturas médias e o déficit hídrico, que resultaram em elevada incidência de desfolha, aborto de folhas e comprometimento vegetativo para as safras de 2025 e 2026.

Para a analista de agronegócio do Sistema Faemg Senar Ana Carolina Gomes os dados reforçam a necessidade de ações para mitigar os impactos climáticos e garantir a segurança produtiva da cafeicultura. “Os resultados da pesquisa demonstram a importância do acompanhamento técnico, como o programa ATeG Café+Forte, que auxilia os produtores a enfrentarem os desafios climáticos e manterem a sustentabilidade do setor”, destacou.

O presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, também ressaltou a relevância do estudo para o planejamento da próxima safra. “Os dados indicam desafios para a produção em 2024/2025. Nosso primeiro passo é informar corretamente os produtores e quantificar com precisão a possível queda na safra. Com essas informações, poderemos discutir soluções junto à Comissão Técnica de Cafeicultura e aos cafeicultores mineiros, garantindo o avanço e a sustentabilidade da atividade, que é um dos pilares do setor agrícola de Minas Gerais. A previsibilidade é fundamental para que o produtor possa se preparar da melhor forma”, afirmou.

Diante dos resultados, o Sistema Faemg Senar, por meio da Gerência de Agronegócio, inicia agora a segunda etapa da pesquisa, que terá foco na análise detalhada dos dados de produção.