Imagem: AMM | Divulgação

O Conselho Fiscal da Associação Mineira de Municípios (AMM) aprovou, nesta terça-feira (5), as contas de fechamento de 2024 da entidade, destacando superávit de R$ 5.559.364,78. Nos últimos dois anos, o caixa já acumula quase R$ 15 milhões. Os números refletem uma gestão focada na responsabilidade fiscal, na otimização de recursos e na independência financeira da AMM sob a liderança do presidente Dr. Marcos Vinicius.

O superávit poderia ter sido ainda maior, não fosse o pagamento antecipado de parte das despesas do 40º Congresso Mineiro de Municípios, que será nos dias 6 e 7 de maio, totalizando quase R$ 1 milhão.

A gestão tem se destacado pelo equilíbrio financeiro e pela realização de eventos de capacitação e gestão pública praticamente sem comprometer os cofres da entidade. Grande parte das iniciativas promovidas pela AMM é viabilizada por meio de convênios e patrocínios, garantindo economia e ampliação dos serviços oferecidos aos municípios mineiros.

O relatório financeiro reafirma a eficiência da atual gestão e o compromisso com a sustentabilidade financeira da instituição, garantindo que cada centavo arrecadado seja aplicado de forma estratégica e responsável.

“A AMM reforça o compromisso com a transparência e a boa administração dos recursos, sempre com o objetivo de oferecer mais suporte e capacitação aos gestores municipais, fortalecendo cada vez mais o caixa. Acredito que o caixa robusto é fundamental para tornar a AMM cada vez mais independente”, afirmou Dr. Marcos Vinicius.

Participaram da reunião o presidente do Conselho Fiscal da AMM, Hélio Márcio Campos, prefeito de Ouro Branco, e o Conselheiro e ex-prefeito de Campos Altos, Paulo Cézar Almeida, além do Diretor Administrativo e Financeiro da AMM, Luiz Paulo Caetano, da Diretora de Comunicação e Eventos da AMM, e dos colaboradores do setor financeiro Fabrícia Leal e Lílian Dias.