No dia 04 de outubro, Belo Horizonte volta a sediar o maior evento do varejo de Minas Gerais. Pelo segundo ano consecutivo, o Inova Varejo BH é promovido por Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac e Sindicatos Empresariais e será realizado no espaço Befly do Minas Centro. Em 2023, cerca de dois mil pessoas prestigiaram a primeira edição do Inova Varejo BH.

O evento tem o objetivo de facilitar a conexão entre líderes empresariais de Minas Gerais ao mesmo tempo em que apresenta as tendências e inovações que estão transformando o mercado de bens, serviços e turismo. A programação conta com a participação de convidados que prometem inspirar o público de modo inovador.

A manhã do Inova Varejo BH começa movimentada pelo painel Perspectivas econômicas para o Brasil no cenário atual. Participam da mesa de debates, o presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato, o economista da CNC, Fábio Bentes e o ex-Ministro da Economia Paulo Guedes.

O professor Mário Cortella apresenta a palestra Reflexões sobre liderança e desenvolvimento humano. Na sequência, Gabriela Prioli e Giovanna Antonelli comandam a apresentação: Os desafios do empreendedorismo feminino.

Sem medo do futuro é o nome da palestra que o músico cofundador do Jota Quest, Marco Túlio Lara, apresenta antes de Arthur Igreja subir ao palco com o tema Inovando a Experiência do Consumidor.

Acesse a programação completa da II Edição do Inova Varejo BH em: https://www.inovavarejomg.com.br/

INSCRIÇÕES: todos os empresários do comércio de Minas Gerais podem se inscrever para participar do Inova Varejo BH no endereço: https://www.hbatools.com.br/inova-varejo-2024__1793

Convidados do Inova Varejo BH

Arthur Igreja

Arthur Igreja é palestrante em mais de 150 eventos por ano como o TEDx no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul. É autor do best-seller sobre inovação Conveniência é o nome do Negócio e co-fundador da plataforma AAA Inovação com Ricardo Amorim. Arthur é entrevistado frequentemente em canais como CNN, GloboNews, BandNews, RecordNews e Rádio CBN.

Gabriela Prioli

Advogada, autora de livros que viraram best-sellers e apresentadora de sucesso na TV, Gabriela Prioli é formadora de opinião também nas redes sociais onde trata de assuntos relacionados à política e à sociedade influenciando seus mais de 2 milhões de seguidores.

Giovanna Antonelli

Uma das mais conhecidas e atuantes atrizes brasileiras nas últimas três décadas, Giovanna Antonelli é também uma empresária de sucesso com a empresa GioLaser. Fundada em 2013, a empresa de beleza e estética bem-sucedida se transformou no que é hoje uma rede de 300 franquias espalhadas por todo o País.

Marco Túlio Lara

Compositor e guitarrista e cofundador da banda Jota Quest, Marco Túlio Lara costuma dizer que nunca teve um emprego - ao menos não nos moldes tradicionais, previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). O que ele fez foi apostar com ousadia na música, sua paixão na juventude.

Mário Sérgio Cortella

Um dos palestrantes mais admirados do Brasil, Mário Sérgio Cortella é filósofo, escritor, educador e professor universitário com mestrado e doutorado em educação pela PUC-SP, onde é professor da pós-graduação em educação e do departamento de Teologia e Ciências da Religião.

Paulo Guedes

O economista Paulo Guedes comandou a economia brasileira durante os desafiadores períodos da pandemia de Covid 19 e guerra da Ucrânia, implantando reformas estruturais e políticas públicas altamente eficazes contra interrupções na cadeia de suprimentos e colapso de demanda. Juntas, tais reformas estruturais e medidas de emergência resultaram em maior crescimento econômico, além de propiciarem uma taxa de inflação mais baixa do que a da maioria dos países do G20.