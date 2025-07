A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG) inaugura nesta sexta-feira, 27 de setembro, às 10:00, a academia +Fit CAAMG. O espaço localizado na Rua dos Timbiras, 3488, no bairro Barro Preto, está equipado com equipamentos de musculação novos e de última geração, esteiras, elípticos e bicicletas ergométricas.

Advocacia, estagiários e funcionários da OAB-MG e da CAAMG poderão utilizar o espaço gratuitamente. Para frequentar a academia, os regularmente inscritos na OAB mineira deverão baixar o APP CAA, disponível na Google Play Store (aparelhos Android) e na APP Store (celulares Apple) e agendar o horário. A apresentação de exame médico atualizado é obrigatória.

A academia +Fit CAA funcionará de segunda à sexta-feira, das 6:00 às 22:00; aos sábados, das 7:00 às 13:00. Cada usuário poderá permanecer no local por até uma hora e vinte minutos. Educadores físicos contratados pela CAA estarão presentes para montar ficha e prestar orientação aos alunos. Vestiários e armários individualizados estarão à disposição dos alunos.

De acordo com o presidente da CAAMG, Gustavo Chalfun, a iniciativa é mais um benefício na área da saúde e do bem-estar colocado em prática pela gestão 2022/2024. “A atividade esportiva é fundamental para o desempenho da advocacia, uma profissão que exige concentração, vivacidade e disposição. A academia +Fit contribuirá com a qualidade de vida dos profissionais inscritos na OAB-MG”, enaltece Chalfun.

Lançamento Academia +Fit CAA: 27 de setembro – 10:00 horas. Rua dos Timbiras, 3488 - Barro Preto.