Vale encontra trincas em barragem

Trincas superficiais foram identificadas durante uma inspeção de rotina na barragem Forquilha III, na mina de Fábrica, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. A informação foi confirmada pela mineradora Vale. Segundo a mineradora, as condições de estabilidade da estrutura permanecem inalteradas. Além disso, a área que seria atingida em caso de rompimento da estrutura já foi evacuada. Conforme a Vale, estão sendo conduzidas verificações adicionais e um plano de ação para investigação e correções está em execução, conforme necessário. A Vale disse que mantém os órgãos públicos competentes informados sobre a situação. (Por Dentro de Minas – Belo Horizonte)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2024/09/vale-encontra-trincas-em-barragem-em-nivel-maximo-de-emergencia-em-ouro-preto/?utm_source=whatsapp&utm_medium=Refer%C3%AAncia&utm_term=gerais

Paraisense pesquisa para cicatrização

Curativo à base de celulose com nanopartículas de prata a ser utilizado em diversas fases de cicatrizações de feridas, inclusive as mais graves, capaz de acelerar o processo de cura, e diminuir a concentração de bactérias, foi desenvolvido por pesquisadores de universidades de Franca e Araraquara. A ideia inicial do projeto surgiu em 2019 quando o paraisense Saulo Duarte Ozelin cursava doutorado em Ciências pela Universidade de Franca. Saulo foi o coordenador da pesquisa em Franca, e concluiu seu doutorado em 2022. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=217535

Campanha de Popularização do Teatro

Divinópolis sediará pela segunda vez a Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, realizada pelo Sinparc e com o patrocínio da Cemig. De 26 a 29 de setembro, a cidade receberá apresentações de companhias locais, incluindo peças para adultos e crianças. Os ingressos serão trocados por 1kg de alimento não perecível, que será doado a instituições locais. A troca dos ingressos começa em 16 de setembro na sede do Teatro Municipal Usina Gravatá. (Portal G37 de Notícias - Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/divinopolis-recebe-pelo-2o-ano-a-campanha-de-popularizacao-do-teatro-e-da-danca/

Mercado apresenta irregularidades

A denúncia protocolada pelo Instituto Cidades à Promotoria de Urbanismo e Meio Ambiente de Ipatinga levanta diversas preocupações sobre a construção do Mercado Central no Novo Centro, uma área considerada de Proteção Permanente (APP), às margens do Ribeirão Ipanema. O projeto, avaliado em R$13 milhões e realizado pela Consuloc Engenharia Ltda., envolve a construção de um mercado em um terreno de 3.377 m² na Av. Zita de Oliveira. (Jornal Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3614/mercado-central-de-ipatinga-apresenta-diversas-irregularidades-no-projeto

Wi-fi gratuito em Formiga

A população de Formiga conta, desde o dia 6 de junho, data de aniversário da cidade, com wi-fi gratuito em diversos pontos do município. O serviço foi implementado pela Prefeitura para proporcionar maior conectividade à população, promovendo inclusão digital e facilitando o acesso à internet em áreas estratégicas da cidade. Oara se beneficiar deste serviço, basta que o usuário preencha um simples cadastro no APP Formiga que libera a ele o acesso à nova rede wi-fi. Atualmente, são 22 pontos liberados sendo que três deles são em Postos de Saúde, cujas sedes estão passando por reformas estruturais e deverão, em breve, ser incorporados à rede. (O Pergaminho - Formiga)

https://www.opergaminho.com.br/wi-fi-gratuito-e-disponibilizado-a-populacao-de-formiga

Parque tem aumento de turistas

O Parque Estadual do Rio Doce (Perd), localizado em Minas Gerais, tem visto um aumento notável na visitação, com cerca de 17,3 mil turistas até julho de 2024, superando números de anos anteriores e da pandemia. Esse crescimento é atribuído às melhorias na infraestrutura, como a pavimentação das estradas. O parque oferece diversas atrações, incluindo a famosa Lagoa Dom Helvécio. Entretanto, a unidade de conservação enfrentou recentemente um incêndio de grande proporção na área sul, que foi controlado com a ajuda de brigadistas e aeronaves. (Diário do Aço - Ipatinga)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0118543-parque-estadual-do-rio-doce-tem-aumento-no-fluxo-de-turistas

Ladainha ganha nova escola

Construída por meio do Programa Mãos Dadas, uma parceria entre o Governo de Minas e o município de Ladainha, no Vale do Mucuri, a Escola Municipal Iracema Soares Nedir está ampliando as oportunidades de ensino para os alunos. Com mais de R$ 5,5 milhões em investimentos, a nova unidade oferece infraestrutura moderna e visa fortalecer a educação pública e melhorar a qualidade do ensino na região. O governador Romeu Zema vistoriou a escola, na quinta-feira (Diário Tribuna -Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=26399