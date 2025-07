COLUNA MG

Avião faz pouso forçado em Ipatinga

Na noite desta terça-feira um avião da Voepass precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Regional do Vale do Aço. Segundo a empresa aérea Voepass, a aeronave apresentou uma ocorrência técnica. Seguindo os procedimentos de segurança, o voo retornou para o Aeroporto Regional do Vale do Aço. De acordo com um dos passageiros, “O pouso foi muito mais rápido do que o normal, mas o Piloto conseguiu manter o controle” (Jornal dos Vales – Ipatinga)

https://ipatinga.portaldacidade.com/noticias/cidade/aviao-da-voepass-realiza-pouso-forcado-no-aeroporto-regional-do-vale-do-aco-4025

Prefeito de Reduto é afastado

Em decisão proferida pelo juiz Walteir José da Silva, da 1ª Vara Cível da Comarca de Manhuaçu, foi determinado o afastamento temporário, por 90 dias, do prefeito de Reduto, Dilcélio de Oliveira Hott. O presidente da Câmara, Fábio da Silva, realizou sessão extraordinária na noite desta terça-feira (10), e empossou o vice-prefeito Heraldo Leandro (Heraldo do Jaguaraí). A medida cautelar foi tomada no âmbito de uma ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

https://diariodemanhuacu.com.br/justica-determina-afastamento-do-prefeito-de-reduto-por-90-dias/

Copasa promove ações de preservação

A Copasa, em parceria com o Coletivo Local de Meio Ambiente (Colmeia) e proprietários rurais de Pedra Azul, está promovendo ações ambientais para preservar a microbacia do rio Inhaúmas, essencial para o abastecimento da população local. As iniciativas incluem a construção de 145 barraginhas, 40 bigodes, 16 lombadas e oito quilômetros de adequação de estradas. Alinhado com a Agenda 2030 da ONU e a Agenda ESG da Copasa, o programa contribui para a sustentabilidade e o desenvolvimento regional. (Jornal dos Vales - Ipatinga)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/48961/copasa-promove-acoes-ambientais-para-proteger-mananciais-de-pedra-azul

Caratinga concede “Faixa Azul”

Foi aberta concessão do serviço de operação do Estacionamento Rotativo em vias públicas de Caratinga. A licitação está prevista para o dia 22 de setembro. O valor total estimado para execução dos serviços é de R$ 63.297.696, considerando Estudo de Viabilidade Econômica/Financeira, para o período de 10 anos. A quantidade estimada é de 3.634 vagas para veículos de três ou quatro rodas e 1.295 vagas para veículos de duas rodas (motocicletas), porém, por se tratar de concessão com prazo novas vagas poderão ser implantadas ou excluídas. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/aberta-concessao-para-estacionamento-rotativo-faixa-azul/

Lítio promove desenvolvimento

A Sigma Lithium tem impulsionado o desenvolvimento econômico e social no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, com investimentos de R$ 3,8 bilhões na produção sustentável de lítio. A empresa gerou 21 mil empregos, dos quais 85% são locais, e promoveu avanços significativos em infraestrutura e serviços sociais. A Sigma também implementou programas para combater a fome e apoiar a agricultura local, beneficiando diretamente a população e alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. (Diário Tribuna - Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=26345

Empresa planeja investir em lítio

A Pilbara Minerals, maior produtora independente de lítio rocha dura do mundo, planeja investir cerca de R$ 1,8 bilhão no Projeto de Lítio Salinas, no Norte de Minas Gerais. A empresa australiana fez uma oferta de US$ 370 milhões para adquirir o projeto da Latin Resources, com previsão de concluir a transação até dezembro. A iniciativa promete criar aproximadamente 1.500 empregos diretos e indiretos e fortalecer a posição do Brasil no mercado global de minerais críticos. Apesar da queda nos preços do lítio, a Pilbara mantém seu interesse e considera possíveis futuras aquisições no país. (Diário do Comércio - Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/pilbara-planeja-investir-bilhoes-projeto-litio-norte-minas/

Araxá tem projeto de valorização do queijo

Depois de levar o projeto “Queijo Artesanal: Sabores e Saberes Mineiros” para a microrregião da Canastra, o Instituto Periférico chega a Araxá nos próximos dias para novos encontros. A programação terá início em 13 de setembro, sexta-feira, com a apresentação dos resultados do projeto para alunos e educadores da rede pública de ensino, em atividade exclusiva para a comunidade escolar. (Clarim.net)

https://clarim.net.br/araxa-recebe-programacao-gratuita-em-projeto-de-valorizacao-do-queijo-artesanal/