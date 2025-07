COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais da Rede Sindijori MG

www.sindijori.com.br

Senado aprova empréstimo para Uberaba

Após parecer favorável do Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda, Senado aprovou nesta terça-feira (10) o projeto que autoriza o Município de Uberaba a contratar empréstimo de 72 milhões de dólares junto à Corporação Andina de Fomento – CAF. A operação de crédito vai custear a implantação da nova captação de água no rio Grande e outras obras de infraestrutura na cidade, inclusive a revitalização da rua Arthur Machado. Além dos 72 milhões de dólares que serão contratados, o município dará contrapartida de 18 milhões de dólares para totalizar um montante de 90 milhões de dólares em investimentos – cerca de R$437,5 milhões. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Minas oferece vagas em cursos gratuitos

O Governo de Minas Gerais abriu inscrições para a quinta edição do projeto Trilhas de Futuro, que oferece 40 mil novas vagas em cursos técnicos gratuitos. O projeto, criado em 2021, visa preparar jovens para o mercado de trabalho com qualificações técnicas e inclui apoio para alimentação e transporte. As inscrições estão abertas até 23 de setembro e os cursos são oferecidos em 157 municípios. A novidade desta edição é a inclusão de estudantes do 1º ano do ensino médio, que poderão se inscrever se apresentarem comprovante de matrícula para o 2º ano até o início de 2025. (Clarim.net - Araxá)

Ex-vereador de Muriaé alvo da Operação

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (10), nos municípios de Laranjal e Muriaé, a Operação “Laranja Podre”, que investiga crimes praticados contra a administração pública. Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, quatro em Laranjal e um no Distrito de Bom Jesus da Cachoeira. A operação foi desencadeada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) com apoio das Polícias Civil e Militar. De acordo com o MPMG, após o cumprimento dos mandados, a apuração prosseguirá, e, se confirmados os indícios preliminares, os envolvidos poderão ser denunciados por crimes contra a administração pública, como corrupção ativa e passiva, advocacia administrativa e prevaricação (Gazeta de Muriaé)

Hospital adota cirurgia robótica

O Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) em Divinópolis apresentou uma nova tecnologia de cirurgia robótica, tornando-se o terceiro hospital no Brasil a implementar esse sistema inovador. Em parceria com a empresa BrainLab, o CSSJD agora utiliza equipamentos como o Neuronavegador, o braço robótico Circ Robotic e a Mesa Cirúrgica Radiotransparente para realizar procedimentos complexos com alta precisão e menor tempo de recuperação. A diretora do CSSJD, Elis Regina Guimarães, enfatizou o compromisso do hospital com a inovação para melhorar o atendimento e enfrentar os desafios da saúde pública. (Divi News - Divinópolis)

Nível de Furnas é debatido em Brasília

Um encontro com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, foi realizado nesta terça-feira (10), para tratar da situação dos Lagos de Furnas e Peixoto. Participaram da reunião, além do ministro e sua equipe, o presidente da Unelagos e que também representou a Alago, Thadeu Alencar, o deputado federal Odair Cunha, o deputado estadual e autor da EC 106, Professor Cleiton, e o presidente da OAB Formiga, Aécio Coutinho. Foram expostos os problemas atuais que afetam os Lagos de Furnas e Peixoto, as suas causas e possíveis soluções. (Tribuna Forminguense)

Feiras de artesanato itinerantes começam

A partir de 13 de setembro, Governador Valadares inicia o projeto “Feiras de Artesanato Itinerantes – Arte e Sabores”, com a primeira feira ocorrendo na Praça Júlio Soares, na Ilha dos Araújos. O projeto, promovido pela Associação Valadarense de Artesãos, Artistas e Gastronomia Artesanal, visa diversificar a cultura local ao combinar exposições de artesanato com gastronomia e música. Serão realizadas seis edições em diferentes praças da cidade, com o objetivo de beneficiar diretamente artistas e produtores locais e descentralizar o acesso a eventos culturais. (Diário do Rio Doce - Governador Valadares)

Mulheres predominam nas eleições em JF

Em Juiz de Fora, mulheres representam 54% do eleitorado e lideram a disputa para a prefeitura, com Margarida Salomão (PT) à frente nas intenções de voto e Ione Barbosa (Avante) em segundo lugar. As eleições de 2024 na cidade podem resultar em um inédito primeiro turno decidido por mulheres ou um segundo turno totalmente feminino. A cientista política Marta Rocha destaca que a predominância feminina reflete um crescente interesse nas questões de gênero, mas ainda enfrenta desafios como a sub-representação e a violência política de gênero, além da dificuldade em alcançar recursos e oportunidades para candidatas.

