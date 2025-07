COLUNA MG

Expansão de farmacêutica tem licença

A Farmacêutica Novo Nordisk recebeu do Governo de Minas Gerais uma licença ambiental concomitante (LAC) para realizar a expansão da fábrica na cidade de Montes Claros. Com relação à infraestrutura do empreendimento, a área do total terreno corresponde a 40,644 hectares (ha), dos quais 15,228 ha correspondem às porções industriais licenciadas e 1,146 ha corresponderão as porções a serem construídas. No fim de 2023, a Prefeitura de Montes Claros divulgou que a fábrica receberia um investimento de cerca de R$ 1 bilhão para obras de expansão até 2026. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Justiça visita Araçuaí e Medina

A Justiça Federal realizou visitas institucionais às cidades de Araçuaí e Medina, no Vale do Jequitinhonha, com o principal propósito de inspecionar fisicamente as condições de funcionamento das Unidades Avançadas de Atendimento da Subseção Judiciária de Teófilo Otoni. A oportunidade do encontro se mostrou surpreendente no sentido de ouvir pessoalmente os advogados, servidores, peritos judiciais, autoridades locais, bem como relatos de jurisdiciona dos atendidos nesses locais, engrandecendo o direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Chegada da imagem de santa emociona fiéis

Neste domingo, 8, a cidade de Congonhas viveu um momento de profunda devoção e emoção com a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, que foi transportada de helicóptero desde São Paulo até o campo do bairro Vila Rica. A recepção da santa deu início ao tradicional Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, com uma procissão até a Basílica do Senhor Bom Jesus, onde a missa solene do Jubileu foi celebrada, reforçando a importância da padroeira do Brasil e da festividade para a comunidade local. (Jornal Correio da Cidade - Conselheiro Lafaiete)

Tradição marca Encontro de Carros de Boi

No dia 8 de setembro, Lagoa sediou o 7º Encontro de Carros de Boi, que celebrou a rica tradição rural da região com a participação de aproximadamente 20 carros de boi. Organizado pelos Centros Comunitários de Djalma Dutra e Lagoa, e apoiado pelo Sindicato Rural de Divinópolis, o evento destacou a importância histórica e cultural desses veículos na agricultura. O desfile dos carros, preparados com cuidado, emocionou a todos, enquanto a benção de Frei Leonardo adicionou um toque de religiosidade, reforçando a conexão entre fé e trabalho no campo.(Portal G37 de Notícias)

Exposição fotográfica sobre a Canastra

A partir de 9 de setembro, a Casa de Cultura Maria do Carmo Frias em Arcos recebe a exposição fotográfica "Cerrado: As Riquezas da Canastra", do biólogo e fotógrafo Pedro Rocha. A mostra, que ficará aberta até 11 de setembro, das 8 às 17 horas, apresenta a biodiversidade e a importância do Parque Nacional da Serra da Canastra. O evento de lançamento da mostra itinerante ocorrerá no último dia, às 18h30, e incluirá música e quitutes. A exposição, que busca destacar a riqueza do Cerrado e sensibilizar o público sobre a conservação ambiental, será posteriormente levada a outras cidades mineiras, como Bambuí, Formiga e Uberaba. (Jornal Correio Centro Oeste - Arcos)

Minas Trend 2024

A 32ª edição do Minas Trend, o maior salão de negócios da moda da América Latina, ocorrerá de 22 a 24 de outubro de 2024 no BH Shopping, em Belo Horizonte, sob o tema “Reflexos da Moda: Revelando Horizontes”. O evento, que marca uma nova fase com a mudança de local para o prestigiado shopping, promete ser um ponto de encontro para lojistas, designers e profissionais do setor, destacando tendências para o outono/inverno de 2025. Com uma programação diversificada que inclui desfiles, palestras e exposições, o Minas Trend 2024 abordará temas como sustentabilidade e inovação. (Balcão News - Belo Horizonte)

Congonhas tem projeto de controle da dengue

Congonhas tem demonstrado sucesso no combate à dengue com a implantação do projeto "Aedes do Bem", uma tecnologia desenvolvida pela Oxitec que utiliza mosquitos machos autolimitantes para reduzir a população do vetor da doença. Desde julho de 2023, mais de 4.500 Caixas do Bem foram instaladas na cidade, resultando em uma redução significativa de 90% nos casos de dengue em comparação com cidades vizinhas e uma queda no índice de infestação de mosquitos Aedes aegypti. A iniciativa tem sido destacada como um modelo eficaz e sustentável para o controle de vetores e está gerando interesse em outras cidades brasileiras. (Edição do Brasil - Belo Horizonte)

Festival Descobrindo a Cachaça d’Alambique

A abertura do festival "Descobrindo a Cachaça d’Alambique" será realizada no dia 10 de setembro de 2024, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, com uma apresentação da Guarda de Moçambique de Santa Bárbara do Reino de Nossa Senhora do Rosário. O evento, que celebra a cultura e a história da cachaça de alambique em Minas Gerais, ocorrerá de 11 a 15 de setembro no Mercado de Origem, no bairro Olhos D'Água. A programação inclui feira, palestras, atrações musicais, aulas-show e rodadas de negócios. O festival é apoiado por diversas instituições e patrocinado pela Cemig, com apoio do Governo de Minas e outras entidades culturais e econômicas. (MG Turismo - Belo Horizonte)

