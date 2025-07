COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Incêndios afetam saúde da população

O alto número de incêndios que têm ocorrido em Juiz de Fora e na região tem impactado a população de Juiz de Fora. O tempo seco e a alta na temperatura são fatores facilitadores para esse tipo de ocorrência, que acaba prejudicando o ar da cidade e gerando riscos diversos para a população. Exemplo disso é o recente incêndio no Morro do Cristo, que teve início na terça-feira, 20, e mobilizou os bombeiros até quinta, 22. O fogo e a fumaça provenientes do incêndio impactaram não somente os bairros vizinhos, como também a região central da cidade. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Sabará recebe “Cordas em Tom”

Neste sábado, 24 de agosto, Sabará sediará a segunda temporada do projeto "Cordas em Tom", um evento cultural que destaca a rica tradição musical da região. A programação contará com as apresentações de Maurinho Sá, renomado representante da música mineira, e do Grupo Vibrações, conhecido por sua fusão de ritmos como choro e samba. O evento promete uma noite repleta de talento e emoção, celebrando as raízes culturais da cidade e oferecendo uma experiência imperdível para os amantes da música. (Folha de Sabará)

Minas bate recorde nacional

Minas Gerais estabeleceu um novo recorde nacional ao alcançar 9 GW em energia solar fotovoltaica, representando cerca de 19,44% da capacidade solar total do Brasil. O estado destaca-se com 4,99 GW em geração centralizada e 4,01 GW em geração distribuída. Este marco traz benefícios significativos, incluindo geração de empregos, aumento de receitas municipais e investimentos em serviços públicos. Além disso, o governo federal integrará energia solar em milhares de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, começando com 16 mil famílias em Minas Gerais. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Incentivo a mulheres na cibersegurança

O Projeto Metis, coordenado pela cientista da computação Michele Nogueira, busca aumentar a presença feminina na segurança cibernética, um setor onde as mulheres representam apenas 25% dos profissionais. O projeto visa conscientizar meninas desde o ensino fundamental sobre a carreira em cibersegurança, desenvolver suas habilidades, criar redes de mentorias e influenciar políticas públicas. O projeto pretende reverter o desequilíbrio de gênero no setor e promover inclusão e oportunidades para mulheres. (Jornal de Patrocínio)

Programa beneficia produtores rurais

O Programa Cemig Agro, lançado pela Cemig em parceria com o Governo de Minas Gerais, visa melhorar o fornecimento de energia e o atendimento aos produtores rurais no estado. Entre as principais ações estão a criação de canais de atendimento exclusivos para o setor agro, ampliação das bases operacionais e reforço das equipes, além de investimentos significativos em manutenção, automação e modernização da rede elétrica. Com um investimento de R$ 2,3 bilhões em 2024 e cerca de R$ 11 bilhões até 2027, o beneficia o agronegócio mineiro e promove o desenvolvimento regional. (Andradas Hoje)

Maior festival multiesportivo da América

O BOP Games 2024, o maior festival multiesportivo da América Latina, ocorrerá nos dias 21 e 22 de setembro no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Em sua 7ª edição, o evento reunirá cerca de 8 mil atletas em mais de 35 modalidades esportivas, abrangendo desde esportes olímpicos, como levantamento de peso e vôlei de praia, até modalidades inovadoras. Além das competições, o festival oferecerá uma programação diversificada com gastronomia de 10 países, shows de mais de 10 bandas, oficinas esportivas gratuitas e espaços temáticos. Espera-se atrair 12 mil visitantes por dia. (MG Turismo)

Agência muda lista de royaties da mineração

A Agência Nacional de Mineração (ANM) divulgou uma nova lista provisória de municípios que receberão recursos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), após identificar falhas na lista anterior. A inconsistência nos dados dos Relatórios Anuais de Lavras (RALs) levou à inclusão de novos municípios e à alteração dos percentuais de repasse para cidades previamente listadas. O prazo para recursos sobre a nova lista vai até 3 de setembro de 2024. Municípios como Uberaba estão na lista provisória, recebendo compensações relacionadas a diversos recursos minerais. (Jornal de Uberaba)

