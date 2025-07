COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Sistema prevê vazões do Rio Doce

Na próxima segunda-feira (19), acontecerá o Seminário de Apresentação do Sistema de Previsão de Vazões, no Auditório da Univale. O evento anunciará uma importante ferramenta para prevenção e gestão de crises relacionadas ao período chuvoso. Com o objetivo de auxiliar no monitoramento de eventos críticos nas cidades da bacia, o Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Doce foi desenvolvido pela SGB/CPRM e pela ANA. Além de contar com apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) do Rio Doce, que contribuiu com o aporte de R$ 1,3 milhão para garantir a atualização e modelagem do sistema. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Bom Despacho pode receber Läut

A criação do parque fabril da Cervejaria Läut em Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas, está liberada. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do procurador de Justiça, negou provimento ao recurso interposto pela vereadora do município, mantendo a decisão que indeferiu a instauração do inquérito civil na Promotoria de Justiça. Após tentativas de invalidar a lei que autoriza a doação de terreno para a instalação da Läut, a representante teve novamente seu pedido arquivado pelo MP. (Portal Gerais – Divinópolis)

Cinema de graça em 8 cidades

Entre os dias 27 de agosto e 06 de setembro, o projeto Cine Caravana levará sessões de cinema gratuitas para oito cidades mineiras. Serão realizadas duas sessões, às 18h30 e às 20h30, para apresentar o filme “Placa-mãe” e o curta “Big Bang”, respectivamente. A primeira cidade a receber as sessões é Cipotânea. Além dela, o projeto passará por Morro do Pilar (29/08), São José do Jacuri (30/08), Chapada do Norte (31/08), Joaíma (03/09), Crisólita (04/09), Frei Gaspar (05/09) e Nova Belém (06/09). Nenhum dos municípios pelos quais o projeto passará possui salas de cinema. (Poços Já)

16º Festival da Linguiça

O 16º Festival da Linguiça de Formiga, doa dia 16 a 17 de agosto, contou com uma praça de alimentação dedicada à linguiça local, além de venda de chopp e doces variados. A programação musical incluiu a banda Texas Radio na abertura e, no sábado, o grupo Garotos do Pagode, a Banda Sigma 6 e a dupla Lu e Robertinho. O festival visa promover a cultura local, fomentar o turismo gastronômico e arrecadar recursos para instituições beneficentes. O Instituto Tatame do Bem, participante habitual, realizou testes de qualidade dos pratos a serem servidos, com a colaboração do criador de conteúdo gastronômico Giovane Monteiro. (O Pergaminho - Formiga)

Virada Cultural em Valadares

A 6ª edição da Virada Cultural de Governador Valadares ocorre neste final de semana, na Feira da Paz, com mais de 35 atrações culturais. O evento, que é gratuito, conta com dois palcos principais, além de espaços como Tenda Oitis e Área Kids. A programação inclui música diversificada, teatro, dança, oficinas, exibição de curtas-metragens e atividades ao ar livre. A Virada Cultural também integra o festival Uaitoral, que apresenta bandas mineiras, e a SEDA (Semana de Audiovisual), com exibições de documentários. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Circuito Gastronômico segue até setembro

O Festival Gastronômico Bar e Prosa – do Agro para o Prato, em Jaíba, no Norte de Minas, valoriza a produção rural local e a fruticultura regional, promovendo uma competição entre receitas que utilizam frutas produzidas na área, como banana, manga, limão e mamão. O evento, que vai até 17 de setembro, é idealizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Jaíba e Matias Cardoso, com apoio do Sebrae, Prefeitura de Jaíba e Sistema Faemg Senar. Além de destacar a identidade geográfica da produção rural, o festival visa fomentar a economia local e o turismo gastronômico, com consultoria do Sebrae para aprimorar os negócios participantes. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

UPA de São João del-Rei regularizada

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) propôs uma Ação Civil Pública contra o Estado de Minas Gerais, o município de São João del-Rei e o secretário municipal de Saúde devido à superlotação e atrasos na transferência de pacientes na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. O MPMG aponta que a UPA frequentemente retém pacientes em condições inadequadas e utiliza macas de viaturas para acomodá-los. A ação pede que o Estado adquira leitos na rede particular para casos críticos e que o município e o Estado apresentem soluções definitivas para a falta de leitos. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

