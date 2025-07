COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Uberlândia recomenda fim de abortos

A Prefeitura de Uberlândia emitiu uma recomendação pedindo que o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia pare de realizar o procedimento de aborto na unidade, chamado de assistolia fetal. De acordo com o Município, a recomendação ao HC-UFU aconteceu após um registro de que a unidade estava aceitando a transferência direta de pacientes de outros estados e municípios sem observar as regras de pactuação e fluxos organizacionais do Sistema Único de Saúde (SMS). (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/36242/municipio-de-uberlandia-pede-que-hc-ufu-pare-de-realizar-procedimento-para-aborto

Vale do Aço terá Fórum Agroindústria

O 1° Fórum Estadual Agroindústria Legal, iniciativa da Emater e do Sicoob Credcooper, terá como tema central a Legalização de Agroindústrias de Pequeno e Médio Porte em Minas Gerais – Desafios e Oportunidades. O evento será no dia 22 de Agosto, às 13h, no auditório da Federação das Indústrias, em Ipatinga, com o apoio da Fiemg Regional Vale do Aço e da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço. (Portal da Cidade – Ipatinga)

https://ipatinga.portaldacidade.com/noticias/cidade/fiemg-vale-do-aco-apoia-10-forum-agroindustria-legal-2328

Minas ao Luar retorna a Viçosa

O projeto Minas ao Luar, promovido pelo Sistema Fecomércio MG e pelo Sesc, retornará a Viçosa no sábado (17) com um show gratuito da banda 14 Bis, no gramado das Quatro Pilastras da UFV. A apresentação contará com um repertório acústico dos sucessos da banda dos anos 1980 e será acompanhada por músicos convidados. A noite será aberta pela cantora viçosense Eliane Cardoso, que apresentará um set de Música Popular Brasileira. A expectativa é reunir cerca de 2,5 mil pessoas. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/minas-ao-luar-retorna-a-vicosa-com-show-da-banda-14-bis

Copasa patrocina Construa Minas 2024

A Copasa patrocina o Construa Minas 2024, que ocorrerá de 19 a 23 de agosto em Belo Horizonte. O evento é uma importante plataforma para o setor da construção civil e mercado imobiliário, oferecendo mais de 100 horas de conteúdo e troca de experiências. Em sua terceira edição, o Construa Minas espera atrair mais de 2 mil participantes, superando o número do ano anterior. O patrocínio da Copasa destaca seu compromisso com a inovação e desenvolvimento da construção civil em Minas Gerais. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

https://jornaldosvales.com.br/noticia/48200/construa-minas-2024-conta-com-patrocinio-da-copasa

Começa a Agroeste 2024

A cidade de Divinópolis conclui nesta quinta a contagem regressiva para a Agroeste 2024, o maior evento de agronegócio do Centro-Oeste de Minas Gerais, que promete agitar o setor e atrair milhares de visitantes. A expectativa entre produtores rurais, investidores, estudantes e o público em geral só cresce. Organizada pelo Sindicato Rural de Divinópolis, a Agroeste 2024 acontecerá de 15 a 17 de agosto no tradicional Parque da Divinaexpo. Durante os três dias de evento, haverá uma programação extensa e diversificada, com palestras, cursos, exposições e leilões, tudo de forma gratuita. (Divi News – Divinópolis)

https://divinews.com/2024/08/12/agroeste-2024-divinopolis-se-prepara-para-o-maior-evento-de-agronegocio-da-regiao-faltam-tres-dias/

Judoca de Timóteo ganha bronze

Júlia Santos Jesus, judoca de 19 anos de Timóteo-MG, conquistou a medalha de bronze na categoria sub 21 do Campeonato Brasileiro de Judô, realizado de 09 a 11 de agosto de 2024 em Lauro de Freitas, Bahia. Júlia, faixa marrom e atleta desde 2018, também busca o credenciamento no programa bolsa atleta do Ministério do Esporte, o que pode apoiar seu desenvolvimento e participação em futuros eventos. Além do bronze nacional, ela possui um histórico de conquistas, incluindo tricampeã mineira e medalhas em competições regionais. (Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3533/judoca-de-timoteo-ganha-o-bronze-no-campeonato-brasileiro

Cervejaria vence concurso internacional

A cerveja Lite da Fürst, de Formiga, conquistou duas importantes medalhas no World Beer Awards 2024, realizado em Londres. A cerveja ganhou medalha de prata na categoria "Design de lata" e medalha de bronze na categoria "Light lager". Reconhecida por sua embalagem com uma ilustração que representa Formiga e por seu sabor leve e refrescante. O sucesso no concurso internacional destaca o compromisso da Fürst com a qualidade e a inovação, evidenciado pelo trabalho do designer Marcos Parreiras na criação da identidade visual da embalagem. (Tribuna Formiguense)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/cervejaria-formiguense-vence-concurso-internacional-em-duas-categorias