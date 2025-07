COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Candidatos poderão gastar R$ 3,9 milhões

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os limites de gastos das campanhas para prefeito e vereador referentes às eleições municipais de outubro deste ano. As campanhas dos candidatos à Prefeitura de Montes Claros podem ter gasto total de até R$ 3.950.999,95 para o primeiro turno. Se for realizado o segundo turno, o valor máximo para a campanha é de R$ 1.580.399,98. O limite fixado para as campanhas para esta fase do pleito será de 40% do previsto no primeiro turno. Os candidatos a uma vaga na Câmara Municipal de Montes Claros podem gastar até R$ 138.029,37. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Hospital tem ajuda de cão coterapeuta

O Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), do Ipsemg, está implementando a Terapia Assistida por Animais (TAAs) para melhorar o bem-estar de seus pacientes, especialmente na ala de Quimioterapia e Cuidados Paliativos. Recentemente, o cão coterapeuta Hope visitou os pacientes, proporcionando momentos de alegria e conforto. A iniciativa, que visa não apenas o aspecto emocional, mas também benefícios físicos e sociais, recebeu feedback positivo dos pacientes e profissionais de saúde, indicando um desejo de expandir essas visitas regularmente para mais beneficiados. (Jornal Andradas Hoje)

Governo mostra estrutura de comunicação

A Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) do governo de Minas Gerais apresentou sua nova realidade na reunião da Câmara da Indústria da Comunicação da FIEMG, realizada nessa quinta-feira (25), na sede da Federação, em Belo Horizonte. O encontro teve a participação de empresários, dirigentes sindicais e profissionais, com a coordenação do presidente da Câmara e do Sindijori/MG, Rodrigo Fernandes. (Rede Sindijori MG)

Festival Gastronômico Sabores de Itabira

De 1º a 4 de agosto, Itabira sediará a terceira edição do Festival Gastronômico Sabores de Itabira. O festival promete uma variedade de atividades como oficinas, aulas shows, apresentações artísticas e musicais, além do 2º Seminário Gastronômico Sabores, que incluirá workshops com renomados profissionais da área. Destaque para o Concurso "Itabira mais Doce", que busca eleger o melhor bolo caseiro da cidade. O evento visa fortalecer a gastronomia local e consolidar Itabira como um ponto de referência culinária na região e no estado de Minas Gerais. (Itabira Notícia)

Patrocinense no campeonato de karatê

A patrocinense Maria Fernanda, 14 anos, conquistou na última semana, a vaga para a decisão do Campeonato Brasileiro de Karatê. Disputando na categoria até 47kg, roxa e preta, a atleta fez bonito no campeonato brasileiro da modalidade, disputado em Niterói/RJ. Para chegar às finais do campeonato, a atleta enfrentou competidores de alto rendimento, que fazem parte da Seleção Brasileira de Karatê, ficando na segunda colocação. A jovem atleta se prepara a final do campeonato brasileiro que será realizado entre os dias 12 e 17 novembro, no Recife. (Jornal de Patrocínio)

Queijos mineiros são premiados

No VII Prêmio Brasil Queijos, realizado em Blumenau (SC), queijarias de Minas Gerais se destacaram com 128 premiações, incluindo medalhas de ouro, prata e bronze, além do troféu "Seleção Queijista" para as melhores do país. Entre os destaques estão a Queijaria Céu de Minas, de São Lourenço, e Pedra do Segredo, de Alagoa, reconhecidas por sua excelência na produção de queijos tradicionais e maturados. O evento, que registrou a maior participação da história, reconhece a crescente qualidade dos queijos mineiros a nível nacional e internacional. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Festival Internacional de Acordeon

Após seis anos de pausa, o Festival Internacional de Acordeon retorna a Belo Horizonte, marcando presença no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas nos dias 26 e 27 de julho. O evento conta com o patrocínio do Instituto Unimed-BH através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Este ano, o festival apresentará quatro shows, destacando artistas como Everton Coroné, Bebê Kramer, Luísa Mitre, Christiano Caldas e o argentino Aldo Taborda, promovendo a diversidade musical do acordeon tanto nacional quanto internacionalmente. (MG Turismo – Belo Horizonte)

Motoristas pedem anulação de pedágio

Motoristas do setor de transporte em Minas Gerais entraram com uma ação judicial buscando a anulação do contrato de concessão do Lote 3 Varginha/Furnas e a suspensão da cobrança de pedágio nas rodovias BR-265, BR-146 e CMG-491. A ação, motivada pela insatisfação com a transparência do processo licitatório e supostas irregularidades, também solicita que a tarifa de pedágio seja limitada ao valor cobrado na concessão federal da Fernão Dias, até que uma perícia judicial determine um valor considerado justo. (Panorama – Caxambu)

