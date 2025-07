COLUNA MG

Uberaba abre quase mil empresas

Dados da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) apontam que Uberaba está entre as dez cidades do Estado com melhor desempenho, no primeiro semestre, na abertura de empresas. Foram 971 no total, conforme o órgão. Entre as cidades que mais abriram empresas no ano, Belo Horizonte lidera, com 12.933 novas formalizações no semestre. Na sequência, estão Uberlândia (2.935), Contagem (1.593), Juiz de Fora (1.263), Montes Claros (1.010), Uberaba (971), Betim (742), Ipatinga (678), Divinópolis (653) e Governador Valadares (637). (Jornal da Manhã – Uberaba0

Lapinha promove evento

O Festival Cine Lapinhô, em Lapinha da Serra, Santana do Riacho, está realizando o Cine Gastrô, que combina cinema nacional com gastronomia. Até 18 de agosto, quatro restaurantes locais estão servindo pratos inspirados em filmes brasileiros como "Vidas Secas", "Aquarius" e "Marte Um”. Os pratos serão avaliados pelo público até 17 de agosto, com os vencedores sendo anunciados na cerimônia de encerramento do festival no dia seguinte. Além disso, o evento oferece oficinas gratuitas de cinema de 5 a 9 de agosto. (Balcão News – Belo Horizonte)

Festival completa 10 anos

O Festival de Inverno de Nova Lima 2024 comemora sua décima edição em grande estilo às margens da Lagoa dos Ingleses, destacando-se como um evento marcante de música, arte e gastronomia na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Celebrando uma década de histórias memoráveis, o festival promete uma programação diversificada que inclui apresentações musicais de destaque como o tributo a Amy Winehouse com Amy Reggaehouse. Completando o ambiente paradisíaco, o evento oferece estrutura familiar e Pet Friendly, além de feirinhas e espaço kids. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

Designer mineiro é premiado

O designer mineiro Voronoff Starling foi premiado no Desafio AB Diversidade da Mercedes-Benz com um projeto inovador de transporte de alimentos para zonas rurais. Criando um veículo para melhorar a eficiência no transporte de alimentos frescos, sua solução promete transportar o dobro de alimentos em comparação aos métodos tradicionais, mantendo a qualidade dos produtos por meio de ajustes de temperatura. O veículo é elétrico, sem emissões poluentes e sem poluição sonora, visando minimizar o impacto ambiental enquanto facilita o acesso dos pequenos produtores ao mercado urbano. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Cemig recebe Selo Ouro

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) recebeu o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, em reconhecimento ao seu compromisso com a sustentabilidade ambiental no setor elétrico. Este selo, o mais alto concedido pelo programa, destaca a excelência da Cemig na quantificação transparente das emissões de gases de efeito estufa, com dados precisos e verificados por terceiros desde sua participação em 2023. Essa conquista reflete as práticas sustentáveis da Cemig, que contribuem para a transição energética e beneficiam o meio ambiente. (Panorama – Caxambu)

Circuito dos Escritores Formiguenses

O Circuito dos Escritores Formiguenses, em sua quarta edição, será realizado de 22 a 27 de julho em Formiga. Promovido pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Cultura, o evento celebra a Semana do Livro e dos Escritores Formiguenses com uma variedade de atividades culturais e literárias. Iniciando na Biblioteca Pública Dr. Sócrates Bezerra de Menezes, o circuito inclui oficinas, concursos de poesia, noites de autógrafos, lançamentos de livros e homenagens aos escritores locais, culminando no sábado com uma feira do livro na Praça da Matriz São Vicente Férrer, que contará também com espaço de leitura e barracas de comida.

Jovens são premiados em olimpíadas

Dois jovens mineiros se destacaram na Copernicus Olimpíada de Matemática em Nova Iorque. Natália Trigueiro, de 12 anos, de Juiz de Fora, conquistou o primeiro lugar em sua categoria, celebrando seu aniversário com a medalha. Emanuel Lopes, de 13 anos, recebeu a medalha de prata e um convite para participar da Yale Model United Nations. Ambos foram elogiados por suas famílias pelo esforço e dedicação nos estudos, com planos já traçados para futuras competições nacionais e internacionais. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

