Gol e Azul compartilham voos para Ipatinga

Uma parceria no mínimo inusitada começou esta semana no setor aéreo brasileiro. Eternas concorrentes, Azul e Gol - que segundo especulações do mercado estaria estudando uma possível fusão - iniciaram a venda de passagens de forma compartilhada. Na prática, desta a última quinta-feira, quem quiser viajar para os destinos servidos pelas duas companhias, fazendo conexões que antes eram impensáveis, pode adquirir seu bilhete no site da "concorrente", sendo que em algumas situações, encontrar até mesmo um preço mais barato. Neste primeiro momento foram selecionados 20 destinos, entre eles o voo Ipatinga-Belo Horizonte, operado pela Azul. (Portal Conex 10)

https://www.conex10.com.br/post/0004607/gol-inicia-venda-de-passagens-para-azul-incluindo-ipatinga-entre-seus-destinos

Lançado primeiro café com baixo carbono

A Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado – Expocacer lançou o primeiro café industrializado com verificação de baixo carbono, certificado pelo Imaflora. O café é resultado de práticas agrícolas avançadas e sustentáveis, como a redução de emissões de gases de efeito estufa, uso eficiente de insumos, conservação de solo e água, e promoção da biodiversidade. Este marco histórico para a cafeicultura da Região do Cerrado Mineiro reflete o compromisso com a sustentabilidade e a mitigação das mudanças climáticas, exemplificado pela implementação de práticas regenerativas na agricultura. (Jornal de Patrocínio)

https://jornaldepatrocinio.com/agronegocio/expocacer-lanca-o-primeiro-cafe-industrializado-com-producao-verificada-de-baixo-carbono-por-imaflora-carbon-on-track/

Poços recebe investimento de construtora

A Eva Construtora anunciou um investimento de R$ 110 milhões para a construção de um complexo imobiliário em Poços de Caldas. O projeto inclui 100 salas comerciais, um hotel com 160 suítes, restaurantes, cafeterias, estacionamento e espaços para eventos culturais. Com previsão de duração de 36 meses, a iniciativa criará cerca de 300 empregos diretos e indiretos durante a construção e após a conclusão do empreendimento, prometendo revitalizar uma área degradada da cidade e impulsionar o turismo local. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/construtora-fara-investimento-de-cento-dez-milhoes-pocos-de-caldas/

Cidades recebem relógios

Várias cidades do sul de Minas Gerais estão investindo em atrativos especiais para receber turistas amantes do inverno. Uma iniciativa que tem chamado a atenção são os relógios com termômetros instalados em pontos estratégicos, proporcionando aos visitantes a experiência de conferir as baixas temperaturas típicas da estação em locais aconchegantes e com paisagens deslumbrantes. O município de Olímpio Noronha se destaca nesse cenário, ao instalar um desses relógios com termômetro em frente à sua imponente Igreja Matriz. (Jornal Panorama – Caxambu)

https://jornalpanoramaminas.com.br/sul-de-minas-recebe-relogios-com-termometros-para-encantar-turistas-no-inverno/

FIEMG impulsiona indústria têxtil

A FIEMG, representada pelo presidente Flávio Roscoe, liderou um encontro em Brasília focado na indústria têxtil de Minas Gerais, destacando Divinópolis como um polo crucial para o setor de moda. As discussões, que incluíram a presença de autoridades como o ministro da Fazenda e o presidente do Senado, centraram-se na Reforma Tributária e suas implicações para o fortalecimento econômico regional e a criação de empregos na área têxtil. Propostas foram apresentadas para melhorar o ambiente de negócios, combater contrabando e otimizar a matriz energética do país. (Portal Gerais – Divinópolis)

https://portalgerais.com/fiemg-impulsiona-industria-textil-em-encontro-em-brasilia/

Formiguense na Seleção de Beach Tennis

Hérica Melissa Duarte, uma formiguense de 47 anos que se tornou professora de Beach Tennis em Lavras, foi convocada para integrar a Seleção Brasileira na categoria 40+ e competirá no torneio mundial do esporte em Muravera, Sardinia, na Itália. Com uma trajetória marcada pela paixão pelo esporte desde sua introdução em 2021, Hérica acumula diversos troféus em torneios regionais e vê sua convocação como uma oportunidade para fortalecer seu trabalho como professora e inspirar seus alunos. (O Pergaminho – Formiga)

https://www.opergaminho.com.br/formiguense-e-convocada-para-a-selecao-brasileira-de-beach-tennis

Lixeiras quebradas representam gastos

Mais de 400 lixeiras foram instaladas em Juiz de Fora desde o início do ano, com custo de R$ 70 mil que já foram investidos para instalação e troca do equipamento. O Centro é o bairro com mais solicitações de recolocação das lixeiras. De acordo com dados atualizados fornecidos pela PJF, desde o início do ano até agora a equipe do Demlurb instalou 456 lixeiras pela cidade, o que presenta uma média de 65 lixeiras por mês ou de duas por dia. Essa quantia engloba a colocação de novos itens quanto na reposição dos quebrados e/ou vandalizados. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/14-07-2024/lixeiras-gasto-70-mil.html