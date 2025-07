COLUNA MG

Obras do Projeto Jequitaí reiniciadas

Paralisadas há oito anos, as obras do Projeto Jequitai, no município homónimo, serão reiniciadas no começo de 2025. A garantia foi dada pelos Ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes, e das Minas e Energia, Alexandre Silveira, na tarde dessa quarta-feira, no Portal Eventos, em Montes Claros, durante a assinatura do contrato de concessão do projeto. Para eles, é um grande sonho que se tornará realidade, depois de mais de 5 décadas sendo transformador para Minas Gerais e todo o Pais. O leilão, realizado em maço deste ano, garantiu RS 1,5 bilhão em investimentos para a execução do projeto. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Polo de Desenvolvimento em Poços

O prefeito Sérgio Azevedo utilizou suas redes sociais para compartilhar atualização sobre o futuro do Complexo Santa Cruz. Azevedo destacou que após mais de uma década de estrutura condenada e abandono, o local está finalmente sendo demolido para dar lugar a um ambicioso projeto que promete transformar a área em um polo de desenvolvimento para Poços de Caldas. Em sua postagem, Azevedo revelou que o antigo complexo será substituído por um novo centro empresarial que incluirá um hotel, um centro de convenções, um teatro, salas comerciais e um bar temático. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Sabará recebe musical

No dia 14 de julho, Sabará recebe o musical infantil "ParaChicos - Mariana Arruda Buarqueando para Crianças" no Centro Cultural José da Costa Sepúlveda. O espetáculo, parte do programa Diversão em Cena da Fundação ArcelorMittal e Belgo Arames, é dirigido pelo Grupo Maria Cutia de Teatro e homenageia Chico Buarque e o universo circense. Com classificação indicativa a partir de 3 anos, a apresentação é gratuita e começa às 16h. (Folha de Sabará)

VAF de Andradas tem crescimento

O município apresentou um crescimento de 56,93% frente ao crescimento do VAF Estadual que foi de 15,54%. Além disso, quando comparado ao índice do último ano apresentou um aumento de 35,82%, mantendo-se no ranking dos municípios da região do sul de minas que mais cresceu na apuração do VAF. - que é o principal critério para a definição da cota-parte que os Municípios receberão nos repasses de ICMS (Imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços) por parte do Governo Estadual. (Jornal Andradas Hoje)

Concurso de Cafés Diferenciados

A 3ª edição do Cupping e Negócios de Cafés Diferenciados, organizada pelo Sistema CNA/Senar em parceria com a Faemg, ocorrerá de 20 a 22 de novembro em Belo Horizonte, durante a Semana Internacional do Café. O evento visa evidenciar produtores brasileiros de cafés especiais, proporcionando oportunidades de negócios diretos e diversificação de vendas, além de promover conexões entre produtores e compradores nacionais e internacionais. Somente cafeicultores com produção no Brasil podem se inscrever, e blends com cafés estrangeiros são proibidos. (Folha da Mata – Viçosa)

Festa do Arroz em Vargem Alegre

A tradicional "Festa do Arroz" de Vargem Alegre, começa nesta sexta-feira (12) e segue até domingo (14). O evento é gratuito e contará com shows nacionais de grandes nomes da música brasileira, como Fernando e Sorocaba, a dupla Ruan e Leandro, Alemão do Forró, entre outros. A festa também conta com a tradicional eleição da Rainha do Arroz. Este ano serão 10 adolescentes disputando o título. O evento promete ser uma celebração vibrante de cultura local, reunindo tradição, entretenimento e gastronomia em um ambiente festivo e acolhedor. (Jornal dos Vales - Ipatinga)

1º Festival da Cachaça em Lavras Novas

Lavras Novas, distrito de Ouro Preto, se prepara para sediar o seu 1º Festival da Cachaça em 27 de julho, um evento gratuito que celebra a tradicional bebida brasileira. Com a presença de diversos rótulos regionais de cachaça, gastronomia local típica e atrações musicais variadas, o festival promete encantar tanto os aficionados pela bebida quanto os visitantes interessados em explorar a cultura e história associadas à cachaça. O cenário pitoresco de Lavras Novas complementa essa experiência única, tornando o evento uma imperdível celebração da cultura mineira. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

