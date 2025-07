COLUNA MG

JF no ranking das melhores

Um ranking feito com base no Índice de Progresso Social (IPS) listou as melhores cidades brasileiras para se viver de acordo com a qualidade de vida. Entre os municípios mineiros, cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes se destacaram e chegaram a aparecer entre as primeiras posições. É o caso de São João del-Rei, Juiz de Fora e Muriaé, que ocupam, respectivamente, o 10°, 12° e 30° lugar. Para a avaliação, foram utilizados dados públicos que avaliam 53 indicadores diferentes. A pontuação dos municípios citados foi de 67,47, 67,32 e 65,93. Em termos nacionais, as três localidades ocupam as posições 124, 132 e 298. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Secretaria flexibiliza o e-commerce

Após iniciativa do Presidente Nadim Donato junto ao Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Fazenda concordou em flexibilizar os requisitos do regime especial de e-commerce alterados pelo estado. O retorno positivo veio no sábado (29/06) com a publicação da resolução 5.804/2024 que altera pontos críticos da resolução 5.793/2024, de forma mais favorável aos contribuintes. (Rede Sindijori)

Norte combate o desmatamento

O programa Minas Contra o Desmatamento, lançado pelo Governo de Minas Gerais há um ano, está mostrando resultados positivos na redução do desmatamento ilegal nos municípios norte-mineiros participantes. Iniciado em setembro de 2023, o programa coordenou ações conjuntas entre o estado e os municípios como Buritizeiro, Januária, Coromandel, João Pinheiro, Paracatu, Santa Fé de Minas e Três Marias, todos registrando significativa diminuição na área desmatada. O programa também visa promover a regularização ambiental e sustentabilidade, especialmente no Cerrado, amplamente afetado pelo desmatamento. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Formiga terá ‘Pedagogia na Praça’

No próximo sábado, 13 de julho, haverá em Formiga o primeiro “Pedagogia na Praça”. Na oportunidade, alunos da Universidade Federal de Lavras apresentarão o curso de Pedagogia e suas áreas de atuação. Também haverá oficinas de pintura, desenho e artesanato para crianças. O encontro será na Praça Ferreira Pires, a partir das 8 horas. Essa é uma ação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) - Polo Formiga. A UAB faz parte das Unidades de Ensino da Rede Municipal. (O Pergaminho – Formiga)

Prime Rock Brasil BH

Vem aí um dos maiores festivais de rock do País. O Prime Rock Brasil BH está de volta para sua 4ª edição, prometendo agitar o Mineirão no Dia Mundial do Rock com um line-up de peso que inclui Paralamas do Sucesso, Titãs, Blitz, Ira, Nando Reis, Humberto Gessinger, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá tocando Legião Urbana. O festival, marcado para este sábado (13), contará também com o Palco School of Rock, onde alunos da escola de música se apresentarão, consolidando o evento como um dos principais do cenário musical nacional. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

UFV pesquisa mineração sustentável

A Universidade Federal de Viçosa (UFV), em parceria com a Companhia Brasileira de Lítio (CBL) e financiada pela Fapemig, está na vanguarda da pesquisa para uma mineração mais sustentável de lítio. O projeto visa utilizar rejeitos de silicato de alumínio para regenerar áreas degradadas pela mineração, com resultados promissores no crescimento de algumas espécies vegetais. Esse esforço faz parte de uma iniciativa mais ampla do Governo de Minas Gerais, que recentemente investiu R$ 1 bilhão para fortalecer o ecossistema de inovação até 2026, buscando maior sustentabilidade na cadeia produtiva do lítio no estado. (Folha da Mata – Viçosa)

Mutirão no presídio de Teófilo Otoni

O Governo de Minas realizou o maior mutirão jurídico da história de Teófilo Otoni. De 1º a 5 de junho, a Defensoria Pública MG e DAJ/DEPEN (Divisão de Assistência Ju rídica / Departamento Penitenciário de Minas), realizaram atendimentos jurídicos de toda população carcerária do Presídio Regional de Teófilo Otoni. Foram 630 internos assisti dos e o evento alcançou no segundo dia uma qualidade de atendimento e gestão operacional dos procedimentos, com comprometimento, responsabilidade e segurança. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

80 anos do Parque do Rio Doce

O Parque Estadual do Rio Doce (Perd), a mais antiga unidade de conservação de Minas Gerais, completa 80 anos de fundação neste domingo (14). Criado em 1944 pelo governador Benedito Valadares, o parque celebrará a data com uma série de atividades, incluindo uma Romaria Ecológica, contação de histórias, lançamento de livro sobre a biodiversidade local, feira de artesanato, e presença de autoridades. As celebrações visam não apenas comemorar, mas também destacar a importância histórica e ambiental do Perd na região do Vale do Aço, promovendo uma série de eventos culturais e científicos ao longo do ano. (Diário do Aço – Ipatinga)

