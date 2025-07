COLUNA MG

Azul avança no interior de Minas

Minas Gerais vai ganhar mais unidades da Azul Cargo Express, braço da companhia de mesmo nome, voltado para transporte aéreo de cargas. A empresa, que hoje conta com 27 unidades no Estado, pretende inaugurar outras cinco em terras mineiras ainda este ano. As cidades de Passos, no Sul Minas, Araguari e Patos de Minas, no Triângulo, além de Belo Horizonte e Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), estão entre as contempladas. Empresa já ultrapassou R$ 1 bilhão em faturamento e para 2024, a projeção da Azul Cargo é aumentar em 15% seu faturamento. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

São Lourenço amplia iluminação

Alinhando-se as novas tecnologias e em busca de ser a cada dia mais sustentável, a Prefeitura de São Lourenço já realizou a instalação de mais de 4 mil lâmpadas de LED pelos bairros do município. O investimento já ultrapassou o valor de R$ 3 milhões e todas as antigas lâmpadas de mercúrio e de sódio serão substituídas por LED, visando melhorar ainda mais a segurança pública e eficiência luminosa em todas as localidades da cidade. (Jornal Panorama – Caxambu)

Pontos de recarga para elétricos

Quem tem carros elétricos pode contar com sete pontos de recarga ao longo da rodovia Fernão Dias, três ficam aqui no Sul de Minas. Posto Crosvile em Perdões sentido São Paulo; Venda do Chico em Três Corações sentido BH, e Posto Caxuxa em São Gonçalo do Sapucaí sentido São Paulo. A recarga elétrica de veículos custa de R$ 1,50 a R$ 2,10 por km/h. A duração da bateria depende do modelo do carro, do tipo de corrente elétrica e padrão do posto de recarga. (Jornal Folha de Varginha)

Justiça mantém a Gardênia

A Justiça derrubou a resolução publicada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra-MG) que suspendia a operação de todos os 34 contratos da Viação Gardênia por 90 dias. Conforme a decisão da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, a Resolução nº 22 fica suspensa pelo prazo de 90 dias, tempo para que a empresa, que está em recuperação judicial, possa resolver as questões pendentes no que diz respeito à venda dos ativos e regularização de suas atividades. (Diário regional – Pouso Alegre)

Ainda conforme a decisão, durante esse período, a Seinfra-MG não poderá realizar a transferência das linhas para outras empresas do mercado, suspendeu de qualquer modo os contratos de concessão e instaurar procedimento licitatório em relação às linhas operadas pela Gardenia, sob pena de multa diária.

A Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias informou que, até o presente momento, ainda não foi formalmente notificada sobre a decisão judicial em questão. O órgão disse ainda que, assim que tomar ciência do teor da referida decisão, a Seinfra avaliará as medidas cabíveis e adotará as providências necessárias.

O sucesso de São João Gurutubano

Entre os dias 28 e 30 de junho, Janaúba, no norte de Minas Gerais, sediou o São João Gurutubano de 2024. O evento foi uma realização da Prefeitura Municipal de Janaúba, em parceria com a Secretaria de Cultura, que atraiu uma multidão com sua diversificada programação musical. Além das apresentações musicais, o evento contou com diversas barracas de comidas típicas e brincadeiras tradicionais, proporcionando uma experiência completa para famílias e amigos. Para os organizadores, o sucesso do evento reforça a importância de manter viva a tradição das festas juninas. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Belo Horizonte recebe roadshow

O São Paulo Convention & Visitors Bureau, em parceria com a Abear e apoio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, está promovendo o roadshow "Meu Destino é São Paulo" em Belo Horizonte e Curitiba. O evento visa ampliar o fluxo turístico para o estado, destacando suas atrações para viajantes de negócios e lazer, além de promover a captação de eventos. Com encontros de negócios, apresentações e um talk show, o roadshow busca fortalecer o posicionamento de São Paulo como destino turístico de excelência. (MG Turismo – Belo Horizonte)

III Festival Gastronômico de Arcos

O III Festival Gastronômico de Arcos, programado para ocorrer de 12 a 16 de julho na praça Floriano Peixoto, já confirmou a participação de seis artistas, incluindo nomes como Fernando e Sorocaba, Aline Barros, e Padre Alessandro Campos. Até o momento, quatro contratos de shows foram divulgados, totalizando mais de R$ 1 milhão em investimentos. A transparência dos gastos e o impacto econômico local são temas de interesse, com a Prefeitura ainda por confirmar os custos totais do evento, incluindo despesas com infraestrutura e segurança. (Jornal Correio centro Oeste – Arcos)

Caratinga institui dia do Ziraldo

Após aprovação na Câmara de Vereadores, foi sancionada pelo prefeito a lei que institui no município de Caratinga, o Dia Municipal do Escritor Ziraldo Alves Pinto, a ser comemorado, anualmente, no dia 24 de outubro. A data constará do Calendário Oficial de Eventos do município. A Prefeitura ficará responsável por mobilizar esforços para a realização de eventos culturais que contribuam para a propagação da memória do importante escritor caratinguense nesta data. Ziraldo morreu em abril, aos 91 anos. (Diário de Caratinga)

