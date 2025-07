COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Torneio bate recorde mundial

O 3º Torneio Leiteiro de Bubalinos da Expass Agro registrou um novo recorde mundial, na noite desta sexta-feira, 28, com a produção de 39.820 gramas na Feira de Agronegócio realizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Passos (SinRural). O feito ficou por conta do animal de número 1702 do produtor Thiago Mansfeld, de Piquete (SP), que produziu as 39.820 gramas de leite e superou um animal paquistanês que detinha o recorde anterior, com 37 quilos em duas ordenhas, conforme publicação do site Dialoque Pakistan. (Folha da Manhã – Passos)

https://clicfolha.com.br/torneio-de-bubalinos-da-expass-bate-recorde-mundial-com-398-kg/

Áreas verdes aumentam em JF

Entre 1985 e 2022, as áreas verdes de Juiz de Fora aumentaram quase nove mil hectares. Ainda assim, as regiões de mata correspondem somente a 26,99% do solo. Os dados constam do MapBiomas – principal plataforma de monitoramento da vegetação do Brasil – e mostram que a maior parte da cobertura da cidade é ocupada pela agropecuária, o que equivale a 66,28%. No entanto, apesar de preencher vasta parte do território, esse setor representa apenas 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do município, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/economia/30-06-2024/agropecuaria-pib.html

Cesta em Poços tem queda de 6%

O Procon Poços fez uma nova pesquisa de preço de itens da cesta básica. De acordo com o levantamento, houve uma queda de 0,06% em relação ao mês passado. Ao todo, foram consultados 14 supermercados e atacarejos. Caíram: mamão (R$ 5,11), cenoura (R$ 2,96),margarina (R $0,70), açúcar cristal (R$ 0,41), amido de milho (R$ 0,39) e sabão em pó (R$ 0,44). Subiram: azeite de oliva extra virgem (R$ 2,83), tomate (R$ 1,77), manga (R$ 1,76), batata inglesa (R$ 1,27), alho (R$ 1,57), pó de café (R$ 0,74) e sabão em barra (R$ 0,65). Os preços das carnes subiram (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/06/29/procon-divulga-nova-pesquisa-de-preco-da-cesta-basica/

Argentina é bicampeã da ExpoQueijo

O queijo argentino Queijo 4 Esquinas conquistou pela segunda vez consecutiva o prêmio principal na ExpoQueijo Brasil – Araxá International Cheese Awards. Destacando-se na categoria de queijo de leite de vaca pasteurizado com mais de 365 dias de maturação e casca tratada, o queijo de 26 quilos é inspirado na Suíça e nomeado em homenagem à Patagônia argentina, com um processo especial de maturação que inclui lavagem com salmoura e bactérias específicas. A premiação reforça a visibilidade global do produto e impulsiona a expansão da queijaria, enquanto o Brasil continua sendo o país mais premiado nas demais categorias do evento. (Portal Clarim – Araxá)

https://clarim.net.br/argentina-e-bicampea-da-expoqueijo-brasil/

Oficina ajuda jovens com deficiência

A Oficina Ortopédica da Associação Mineira de Reabilitação (AMR) em Belo Horizonte está desempenhando um papel crucial ao oferecer assistência especializada para jovens com deficiência motora. Desde sua fundação em 1964, a AMR tem sido uma referência em reabilitação neuromotora, além da fabricando equipamentos ortopédicos sob medida, como órteses e cadeiras de rodas. O Centro Especializado de Reabilitação (CER) destaca ainda mais sua importância, permitindo à oficina expandir seus serviços para incluir a produção de próteses, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida e inclusão social dos pacientes atendidos. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

https://edicaodobrasil.com.br/2024/06/28/oficina-ortopedica-de-bh-ajuda-jovens-com-deficiencia-motora/

BH ganha o Festival Rock and Ride

Belo Horizonte ganhou um novo festival para unir duas grandes paixões: rock n’ roll e motocicletas: é o BH Rock and Ride que teve 1ª edição neste último sábado, 29 de junho. A programação trouxe shows de nomes como Barão Vermelho, Hurricanes (SP), Cash, Maria República, Tomarock e School of Rock. O BH Rock And Ride também apresentou uma feira de expositores contemplando exposições de motos com a presença confirmada da famosa marca Harley Davidson, um ambiente para representar a Cultura Custon. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/06/29/bh-ganha-o-festival-rock-and-ride/

Nova lei para estudantes autistas

Em Minas gerais, foi sancionada a Lei 24.844 que visa assegurar a inclusão de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades nas escolas públicas e privadas do estado. A legislação estabelece diretrizes abrangentes, incluindo suporte pedagógico especializado, adaptação de tarefas escolares, flexibilização de horários, formação contínua para professores e garantia de acessibilidade. O objetivo é promover a permanência dos alunos, respeitando suas singularidades e promovendo sua dignidade e cidadania. (Portal Gerais – Divinópolis)

https://portalgerais.com/nova-lei-em-mg-beneficia-estudantes-autistas-e-superdotados/