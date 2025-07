COLUNA MG

Procon apreende alimentos em JF

Quatro mercados de Juiz de Fora foram fiscalizados pela Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) entre os dias 18 e 21 de junho. Ao todo, cerca de 240 quilos de alimentos impróprios para consumo foram apreendidos e descartados pelos fiscais. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), as equipes de fiscalização identificaram falta ou inadequação de leitores ópticos de preços, precificação inadequada, falta de preços e valores em duplicidade para um mesmo produto, além de alimentos fora do prazo de validade, mal acondicionados e avariados expostos para venda. Os estabelecimentos foram selecionados a partir de denúncias formalizadas no Procon. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Valadares oferece balão gástrico

Os cidadãos de Valadares têm motivos de sobra para comemorar. É que a rede pública de saúde vai oferecer um tratamento inédito e gratuito no município: a colocação do balão gástrico em pacientes obesos para os quais não é indicada a cirurgia bariátrica. A iniciativa foi aprovada nesta segunda-feira (24) pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) e será realizada pela Prefeitura de Valadares, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com recursos próprios e exclusivamente para os nossos munícipes. (Jornal dos Vales- Ipatinga)

https://jornaldosvales.com.br/noticia/47515/prefeitura-de-governador-valadares-passa-a-oferecer-procedimento-de-balao-gastrico-pelo-sus

Adélia Prado vence prêmio

Adélia Prado, renomada escritora de 88 anos de Divinópolis, foi premiada com o Prêmio Camões 2024, o mais prestigioso na literatura em língua portuguesa, reconhecendo sua obra poética de décadas. O júri destacou sua originalidade e influência na poesia, comparando-a a Carlos Drummond de Andrade. A conquista da escritora vem uma semana depois de também ser laureada pela Academia Brasileira de Letras (ABL), com o prêmio Machado de Assis, o qual levou além do título uma quantia de R$ 100 mil reais em dinheiro. (Portal Divinews – Divinópolis)

https://divinews.com/2024/06/26/adelia-prado-vence-premio-literario-internacional-camoes-2024-ganha-100-mil-euros/#google_vignette

Concurso de avaliação de cachaças

O Governo de Minas Gerais, através da Emater-MG, está lançando o 1º Concurso de Avaliação da Qualidade das Cachaças de Alambique e Aguardentes de Cana Mineiras. O concurso abrange toda Minas Gerais e o público-alvo são os produtores/engarrafadores e padronizadores/engarrafadores, que tenham estabelecimentos de bebidas em território mineiro, devidamente registrados junto ao Ministério de Agricultura, com as denominações Cachaça de Alambique e Aguardente de Cana. (Jornal Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3431/1o-concurso-da-qualidade-das-cachacas-de-alambique-e-aguardentes-de-cana-mineiras

Chuva de rosas em Caratinga

Nesta quarta-feira, Caratinga testemunhou uma comovente chegada das Relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus, que estão em peregrinação pelo Brasil. O evento começou com os fiéis recebendo o relicário com os ossos do pé e fêmur da santa, conhecida por sua teologia da simplicidade e "pequena via" de fé. Esta é a segunda vez que as relíquias visitam o Brasil, após a primeira em 1997. A programação incluiu uma carreata até o Santuário Senhor Bom Jesus, seguida por outra celebração eucarística. As atividades continuarão até sábado. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/chuva-de-rosas-em-caratinga/

Jovens vulneráveis recebem promoção

Foi aprovada recentemente uma lei de Belo Horizonte institui o Programa Arte da Saúde – Ateliê da Cidadania, destinado a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou sofrimento mental. O programa visa promover a cidadania por meio de oficinas de artes e esportes em diversos territórios da cidade, proporcionando atividades que estimulam talentos, desenvolvem habilidades e fortalecem a sociabilidade, com o objetivo de garantir sua continuidade como política de Estado. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

https://jornalsaogeraldo.com.br/belo-horizonte/criancas-e-adolescentes-vulneraveis-ganham-politica-de-promocao-da-cidadania/

Festa retorna a Belo Horizonte

O 8 ½ Festa do Cinema Italiano retorna ao Brasil com sua 11ª edição, celebrando com uma programação ampliada e diversificada que será exibida em 22 cidades brasileiras. Em Belo Horizonte, o festival terá sua pré-abertura no cinema UNA Cine Belas Artes, com a presença da Cônsul Geral da Itália e a exibição do filme "Ainda Temos o Amanhã", de Paola Cortellesi, sucesso de bilheteria na Itália em 2023. O evento, que promove um circuito cultural e educativo através do cinema italiano, destaca-se pela presença do renomado diretor Daniele Luchetti, entre outros destaques da cinematografia contemporânea italiana. (MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/8-%c2%bd-festa-do-cinema-italiano-retorna-a-belo-horizonte-em-2024-de-27-de-junho-a-3-de-julho/