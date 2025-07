COLUNA MG

Procon JF notifica 7 postos

Sete postos de combustíveis de Juiz de Fora receberam notificações por parte da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) na última semana. As advertências ocorreram para adequações em relação à ausência de informações obrigatórias sobre descontos em aplicativos, exposição de preços e porcentagem de etanol na gasolina. No total, oito postos de todas as bandeiras foram vistoriados em diferentes regiões da cidade. Os fiscais analisaram placas com as porcentagens do etanol na gasolina e painel de preços, discriminação de tributos e descontos de aplicativos. Nenhum dos postos vistoriados apresentou vícios de quantidade de combustíveis. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/economia/20-06-2024/postos-combustiveis-notificados-jf.html

Trevo causa acidentes em Lafaiete

Acidentes no trevo do bairro Paulo VI, envolvendo motocicletas e caminhões, têm causado vítimas fatais e feridos graves, expondo a situação perigosa do local. A reivindicação por melhorias, como a construção de uma trincheira, é antiga, mas as obras ainda não começaram. Moradores e motoristas relatam constantes acidentes e criticam a falta de sinalização adequada. O prefeito Mário Marcus afirma que a trincheira é uma obra complexa e está em fase de licitação, com início previsto para junho ou julho deste ano. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/36195-tragedias-expoem-a-situacao-medonha-no-trevo-do-bairro-paulo-vi

2º Festival Di Vino Ibituruna

O 2º Festival Di Vino Ibituruna 2024 neste final de sema promete oferecer uma experiência única aos participantes no pico da Ibituruna. No evento, que será realizado no Ibituruna Fest Place, os visitantes terão a oportunidade de conhecer mais de mil rótulos de vinhos da adega Bigmais e de sanar suas dúvidas com uma equipe de sommeliers, entre eles, Wallace Neves, que foi eleito o melhor sommelier do país. Além da variedade de vinhos, os visitantes poderão desfrutar de shows ao vivo. A gastronomia será um destaque, com opções tentadoras de diversos restaurantes locais na praça de alimentação. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/cidade/2o-festival-di-vino-ibituruna-2024-comeca-amanha/

Fiéis recebem relíquias de Santa Teresinha

A Diocese de Divinópolis e o Carmelo Imaculada Conceição recebeu, com honras de chefes de Estado, as relíquias de Santa Teresinha. A programação da visita das relíquias continua até domingo, 23. A chegada ocorreu às 11h, com uma concentração composta por vários fiéis em frente ao Hospital São Bento Menni, que se estendeu com uma carreata até a porta do Carmelo Imaculada Conceição. O relicário, que possui os ossos de Santa Teresinha, foi recebido com muitas flores e amor pelas centenas de fiéis que o aguardavam na porta de todos os pontos de concentração, que foram previamente definidos. (G37 – Divinópolis)

https://g37.com.br/divinopolis/centenas-de-fieis-acompanham-em-divinopolis-a-chegada-das-reliquias-de-santa-teresinha/

Zoo de BH participa de campanha

O Zoológico de BH realizará a Campanha "Pare o tráfico… Não compre animais silvestres ilegais" de 22 a 28 de junho, com ações educativas para conscientizar sobre os impactos do tráfico de animais silvestres. A iniciativa inclui atividades como bate-papos e exposição de objetos apreendidos, destacando os desafios enfrentados pela fauna silvestre e o papel dos zoológicos na proteção das espécies ameaçadas. A campanha visa sensibilizar o público e contribuir para reduzir essa prática criminosa. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

https://jornalesplanada.com.br/zoo-de-bh-participa-de-campanha-contra-o-trafico-de-animais-silvestres/

Torneio Leiteiro na Expomontes

As inscrições para o Torneio Leiteiro da 50ª Expomontes estão abertas até 28 de junho na Sociedade Rural de Montes Claros. Produtores de bovinocultura leiteira podem inscrever um animal por categoria, seguindo critérios como grau de sangue e idade. É obrigatória a apresentação de documentos como Guia de Trânsito Animal (GTA), nota fiscal de produtor rural, certificado de vacinação contra febre aftosa, e atestado de exame negativo para brucelose e tuberculose. Durante o evento, não serão permitidos medicamentos que afetem a produção de leite, salvo em casos clínicos com prescrição veterinária. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/50a-expomontes-inscricoes-abertas-para-o-torneio-leiteiro/

Mulheres do agro querem fortalecer liderança

Cerca de 200 líderes do agronegócio participaram do "Encontro das Líderes do Agro Mineiro" na sede da Faemg, em Belo Horizonte. O evento visou fortalecer a liderança feminina no setor e promover a educação sobre o agronegócio desde a escola primária. A iniciativa busca desmitificar conceitos negativos sobre a produção rural e inspirar novas líderes, enfatizando o papel crucial das mulheres no desenvolvimento do agronegócio. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/encontro-das-mulheres-lideres-agro-mineiro-promove-troca-de-experiencias/