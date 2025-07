COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

5G expande no Sul de Minas

O Ministério das Comunicações divulgou uma lista de 168 municípios brasileiros onde operadoras de telefonia poderão solicitar à Anatel o licenciamento para ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz, incluindo sete cidades do Sul de Minas: Alfenas, Boa Esperança, Jacutinga, Machado, Monte Sião, Nepomuceno e São Sebastião da Bela Vista. Atualmente, apenas 11 cidades da região possuem o serviço em operação, enquanto duas aguardam autorização para ativação. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2024/06/18/expansao-do-5g-no-sul-de-minas-operadoras-podem-pedir-ativacao-do-sinal-5g-e-novas-cidades-poderao-solicitar-licenciamento-a-anatel/

Estudantes terão acesso a acervo britânico

A Secretaria de Educação de Minas Gerais estabeleceu uma parceria com a Britannica Education para disponibilizar seu vasto acervo educacional digital a mais de 1,6 milhão de estudantes da rede estadual. Este acordo inclui acesso a milhares de artigos, imagens e vídeos educacionais através do aplicativo Britannica Escola, facilitando o aprendizado tanto para alunos quanto para professores. A iniciativa visa melhorar a qualidade da educação pública no estado, oferecendo recursos alinhados ao currículo local e promovendo o desenvolvimento de habilidades digitais e pedagógicas entre educadores. (Cidade Conecta – Nova Lima)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/estudantes-mineiros-terao-acesso-a-conteudos-da-enciclopedia-britanica/

Mostra enfoca a diversidade no cinema

A "Mostra Todas as Cores", integrante do Circuito Municipal de Cultura de Belo Horizonte, será realizada no Cine Santa Tereza entre os dias 19 e 30 de junho. Com uma seleção de 11 filmes documentais e ficcionais, sendo nove nacionais e duas estrangeiros, o evento celebra o orgulho lgbtqia+. A programação gratuita aborda temas como diversidade, amor, aceitação, resistência e ativismo, com filmes inéditos e sessões comentadas por cineastas e convidados. Organizado pela Prefeitura de Belo Horizonte em parceria com o Instituto Odeon, o evento busca ampliar perspectivas sobre as questões de gênero e promover o acesso democrático à cultura cinematográfica na cidade. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

https://jornalesplanada.com.br/mostra-no-cine-santa-tereza-enfoca-a-diversidade-no-cinema-contemporaneo/

Viçosa adere ao Cidades do Futuro

Viçosa se prepara para ingressar no programa Cidades do Futuro, iniciativa do Governo de Minas através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG). A adesão será formalizada no próximo dia 2 de julho, marcando a última etapa da caravana que percorre o estado para incluir novos municípios no programa. O Cidades do Futuro, lançado no final do ano passado, visa tornar as cidades mineiras mais inovadoras, inteligentes e tecnológicas. Viçosa se unirá a mais de 50 cidades já participantes. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/vicosa-vai-aderir-ao-programa-cidades-do-futuro-do-governo-de-minas

Victor e Leo na abertura da Expoagro

Governador Valadares se prepara para mais uma edição da Expoagro, que acontecerá de 5 a 14 de julho. O show de abertura do evento, que acontece no dia 5, será realizado pela dupla sertaneja Victor e Leo. Conhecidos desde os anos 2000 pelo seu sucesso avassalador, os irmãos mineiros anunciaram uma pausa na carreira em 2018, mas retornaram aos palcos em março deste ano. A produção enfatizou que a decisão de trazer a dupla foi baseada no sucesso garantido e nas boas recordações que eles trazem ao público. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/victor-e-leo-marcam-presenca-na-abertura-da-expoagro/

Cidade estuda mosquito transmissor

Fabriciano está enfrentando um surto de Febre Oropouche, com 30 casos confirmados na cidade, segundo a Secretaria de Governança da Saúde. Após testes que descartaram dengue e chikungunya, foram iniciados estudos para capturar o mosquito transmissor, conhecido como Maruim ou Pólvora, utilizando armadilhas luminosas no Bairro Caladão, onde a incidência é maior. A Funed está envolvida na coleta e análise das amostras para virologia, visando entender e controlar a propagação da doença, cujos sintomas se assemelham aos da dengue. Medidas preventivas similares às de outras doenças transmitidas por mosquitos são recomendadas para evitar a exposição ao vírus. (Jornal Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3412/pico-do-soares-e-atracao-imperdivel-no-parque-estadual-da-serra-do-brigadeiro

Concessionária da MG-050 inicia cobrança

A Via Nascentes, concessionária responsável pelo Sistema MG-050/BR-265/BR-491, começou a cobrar tarifa integral de pedágio para todos os eixos de veículos carregados ou com documentos fiscais pendentes em suas rodovias a partir de segunda-feira, 17 de junho. A medida inclui a regulamentação da isenção de pedágio para eixos suspensos de veículos de carga que estejam vazios. A decisão segue a Lei Estadual e uma nota técnica da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), aprovada pela Comissão de Regulação de Transportes (CRT), estabelecendo critérios para determinar quando um veículo está vazio, usando verificação visual e leitura eletrônica dos documentos fiscais. (O Pergaminho – Formiga)

https://www.opergaminho.com.br/mg-050-concessionaria-inicia-cobranca-de-eixos-suspensos-de-veiculos-comerciais-carregados