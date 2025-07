COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

ExpoQueijo terá 50 horas de programação

A quarta edição da ExpoQueijo Brasil – Araxá International Cheese Awards – terá 50 horas de programação com atrações gratuitas para todos os públicos, de 27 a 30 de junho. A lista com as atividades técnicas e culturais foi divulgada esta semana e inclui as três fases do Concurso Internacional, as discussões do Fórum Internacional, as delícias da feira e da Cave e dezenas de atrações culturais que vão desde contações de histórias infantis, à dança e muitos shows. (Clarim – Araxa)

https://clarim.net.br/expoqueijo-brasil-tera-50-horas-de-programacao-tecnica-e-cultural/

Feira da Banana em Delfinópolis

A 6ª Feira da Banana de Delfinópolis está em curso, trazendo otimismo com um aumento previsto na safra de bananas em Minas Gerais, com uma produção estimada de quase 100 mil toneladas em 2024, um aumento de 6,7% em relação ao ano anterior. Delfinópolis é o segundo maior produtor do estado, após Jaíba. A feira oferece uma mistura de informações técnicas, oportunidades comerciais e diversão, contando com o apoio de várias instituições, incluindo a Emater-MG e a Epamig. (Jornal Andradas Hoje)

(https://jornalandradashoje.com.br/minas-realiza-6a-feira-da-banana-em-delfinopolis/)

BH vai regularizar habitações

A Prefeitura de Belo Horizonte está empenhada na regularização fundiária de 736 unidades habitacionais no Aglomerado da Serra. O programa visa legalizar áreas consideradas de interesse social, beneficiando moradores com a propriedade dos imóveis, reconhecimento oficial de endereço e acesso a serviços públicos, além de valorização dos imóveis. O processo envolve várias etapas, com participação ativa da comunidade, desde levantamento topográfico até a emissão dos registros dos apartamentos. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

(https://jornalsaogeraldo.com.br/belo-horizonte/pbh-vai-regularizar-mais-de-730-unidades-habitacionais-no-aglomerado-da-serra/)

Relíquias de Santa Terezinha expostas

Coronel Fabriciano e Ipatinga receberão as relíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus na próxima semana, como parte de uma peregrinação que celebra os 150 anos do seu nascimento e os 100 anos da canonização da santa. As relíquias serão expostas para visitação dos fiéis em diferentes locais, incluindo o Carmelo em Coronel Fabriciano e o Santuário Senhor do Bonfim em Ipatinga, com uma série de celebrações programadas, como missas, bênção das rosas e vigílias. As relíquias, que incluem o fêmur e os ossos do pé de Santa Terezinha, expressam sua dimensão missionária e serão levadas em carreata pelas cidades. (Diário do Aço – Ipatinga)

(https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0116376-reliquias-de-santa-terezinha-da-franca-serao-expostas-em-fabriciano-e-ipatinga)

Filarmônica e Grupo Corpo apresentam

De 4 a 6 de julho, a Filarmônica de Minas Gerais e o Grupo Corpo se apresentam na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, com o balé "Estância" do compositor argentino Alberto Ginastera. A colaboração entre as duas companhias mineiras traz uma fusão de música e dança, com coreografia de Rodrigo Pederneiras e regência do maestro Fabio Mechetti. O espetáculo promete uma experiência emocionante, destacando a riqueza cultural e artística do Brasil. (Cidade Conecta – Nova Lima)

(https://www.cidadeconecta.com/noticias/filarmonica-e-grupo-corpo-apresentam-estancia/)

Agricultura orgânica gera resultados

Um programa de capacitação em agricultura orgânica, resultado da parceria entre o Senar, Sebrae e a Prefeitura de Janaúba, tem proporcionado resultados positivos na região. Produtores como Maria Eva da Silva estão colhendo os frutos desse aprendizado, obtendo sucesso na lavoura sem o uso de produtos químicos sintéticos. Comercializando diversos produtos em programas governamentais e em feiras locais, ela relata um aumento significativo na renda mensal, demonstrando o potencial de crescimento desse segmento para o município. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/a-hora-e-a-vez-dos-organicos-em-janauba/)

Bruno Temponi na abertura do JEMG

Na abertura oficial dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) em Araguari, o atleta Bruno Temponi, do Araguari Vôlei, teve a honra de conduzir a tocha, marcando o início do evento. O JEMG é realizado pela Sedese em parceria com a SEE, contando com a participação de 842 municípios e estudantes-atletas de 12 a 17 anos. A etapa regional ocorre em diversas sedes, com destaque para Araguari, onde a abertura oficial aconteceu na praça Getúlio Vargas. O evento movimenta a cidade e incentiva o comércio local. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

(https://gazetadotriangulo.com.br/abertura-dos-jogos-escolares-de-minas-gerais-conta-com-a-participacao-do-atleta-bruno-temponi/)