COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Recuperação de Áreas Produtivas

O projeto Agro + Verde, parceria entre o Sistema Faemg Senar e a Cargill, chega ao Norte de Minas para beneficiar 30 produtores de fruticultura, especialmente na cultura do cacau em consórcio com outras frutas. Lançado na 41ª Expô Janaúba, o projeto visa recuperar áreas degradadas e otimizar a produção, oferecendo assistência técnica e insumos como calcário e mudas. O objetivo é criar um polo produtivo de cacau de alta tecnologia, consolidando a cultura na região do norte de Minas Gerais. Na fase anterior, o projeto beneficiou 41 produtores no Triângulo Mineiro, com diversas melhorias nas propriedades. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/recuperacao-de-areas-produtivas-agro-verde-vai-implementar-cultura-do-cacau-junto-a-fruticultores-do-norte-de-minas/)

Festival do Queijo Artesanal de Minas

De 13 a 15 de junho, o Expominas em Belo Horizonte sediará a 6ª edição do Festival do Queijo Artesanal de Minas, promovido pelo Sistema Faemg Senar e Sebrae Minas. O evento valoriza os queijos artesanais mineiros, reunindo cerca de 50 produtores de 11 regiões, com expectativa de vender 4 toneladas de queijo. Além dos queijos, haverá produtos que harmonizam com eles, como geleias e vinhos. Pela primeira vez, produtores do Rio Grande do Sul participarão. O festival também incluirá um seminário técnico para 300 profissionais do setor no dia 14 de junho. (Jornal de Patrocínio)

https://jornaldepatrocinio.com/agronegocio/queijo-artesanal-de-minas-6a-edicao-do-festival-reune-tradicao-sabor-e-diversidade/)

Itaúna foi destaque com premiações

A administração de Itaúna recebeu dois reconhecimentos esta semana. Em Brasília, o prefeito recebeu o Certificado de Mérito pelo destaque na aplicação do IMGG 100 Pontos, no IX Fórum Nacional de Transferências e Parcerias da União. Em Belo Horizonte, a AMM concedeu uma menção honrosa a Itaúna por ser finalista do Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal com o programa "Incentiva Itaúna". No entanto, esses prêmios geraram críticas nas redes sociais, com moradores apontando diversos problemas na cidade, como falhas no transporte público, questões de saneamento e saúde pública, e aumento da criminalidade. (Folha Povo Itauna)

https://www.folhapovoitauna.com.br/itauna-foi-destaque-com-premiacoes-em-brasilia-e-em-minas-gerais)

Universidades mineiras no ranking mundial

Cinco universidades de Minas Gerais estão na lista das melhores do mundo, em ranking divulgado nessa terça-feira (4). O rol, do QS World University Rankings, elenca as instituições de ensino superior com melhor desempenho acadêmico no planeta. No Brasil, 35 universidades aparecem no ranking, entre federais e privadas. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é a mineira melhor colocada. Ela aparece entre as 671 universidades do ranking, desempenho superior ao de 55,4% das instituições ranqueadas.

Já a Universidade Federal de Juiz de Fora e a de Viçosa aparecem entre as 1200 melhores. Também estão na lista a PUC Minas e a Universidade Federal de Uberlândia, entre as 1400 melhores. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/cinco-universidades-mineiras-aparecem-entre-as-melhores-do-mundo/

Expocafé 2024 supera expectativas

A Expocafé 2024 encerrou suas atividades na tarde desta quinta-feira (06) com um saldo extremamente positivo, superando as expectativas. Os visitantes tiveram a oportunidade de fechar ótimos negócios e conhecer inovações tecnológicas apresentadas na feira, consolidando o evento como um dos mais importantes do setor. A Expocafé 2024 recebeu milhares de visitantes e gerou uma expectativa de negócios de aproximadamente 500 milhões de reais. Com cerca de 150 estandes, o evento demonstrou sua força e relevância no setor cafeeiro. A Expocafé 2024 foi um sucesso e deixou uma marca significativa na comunidade. (Jornal Correio Trespontano)

https://jornalcorreiotrespontano.com.br/2024/06/10/expocafe-2024-supera-expectativas/)

Semana da Moda 2024

Na noite de sexta-feira (07), na cidade de Cláudio, aconteceu o primeiro desfile da 3ª edição da Semana da Moda 2024, onde cada loja apresentou seus looks na Praça Levy Vitoi de Freitas. Para animar as noites de desfile, artistas claudienses puderam se apresentar e mostrar todo o talento da terra. No primeiro dia de evento, Nicolas Dias e os amigos Alexandre e Robinho aqueceram os corações dos presentes com um maravilhoso e inesquecível show. No segundo dia de desfile, sábado (08), a banda Fenda do Bikini agitou a noite; já no domingo, último dia de festa, Eduardo Dutra teve a missão de encerrar a noite. A Semana da Moda foi uma oportunidade para incentivar o apoio ao comércio local e se divertir com muita música e estilo. (Jornal Panorama – São Lourenço)

https://jornalpanoramaminas.com.br/semana-da-moda-2024-tem-sua-3a-edicao-em-claudio/)

Empresa lança programa de inovação

A Epamig lançou o Programa de Inovação e Aceleração Digital do Agronegócio, Inova Epamig, para mapear e diagnosticar suas tecnologias, realizar capacitações e estudos de viabilidade, e promover a transformação digital. O objetivo é incorporar novos processos tecnológicos nas pesquisas, facilitar a interação entre pesquisadores, produtores rurais, empresas e sociedade, estimular soluções inovadoras, e promover a transferência de tecnologias e propriedade intelectual, impulsionando novas metodologias e produtos no setor de agronegócios. (Opinião Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/empresa-de-pesquisa-agropecuaria-de-minas-gerais-lanca-programa-de-inovacao-e-aceleracao-digital-do-agronegocio/)

Governo investe em qualidade da cachaça

O governo de Minas Gerais investiu R$ 3,7 milhões na criação do Centro de Referência em Análise de Qualidade de Cachaça (CRAQC) na Universidade Federal de Lavras (Ufla). O centro, que beneficiará produtores de cachaça em todo o estado, realizará análises essenciais para a certificação de qualidade, garantindo a segurança e aprimoramento do produto. Essa iniciativa visa regularizar pequenos produtores e promover inovações tecnológicas no setor, fortalecendo a economia e a reputação da cachaça mineira. (DiviNews – Divinópolis)

https://divinews.com/2024/06/09/governo-de-minas-investe-em-pesquisas-para-garantir-a-qualidade-da-cachaca-mineira/)