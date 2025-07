COLUNA MG

Rede paga multa por sabão falso

A rede supermercadista Super ABC terá que pagar R$ 746 mil por vender caixas de sabão de pó falsificado em Uberlândia. O valor da autuação foi definido através de um acordo firmado com a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), por meio de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC). A investigação teve início em dezembro de 2023 após denúncias de consumidores. Na época, foram apreendidas 476 unidades do produto suspeitas de adulterações. Os produtos foram enviados para análise, tendo sido confirmada a falsificação em janeiro de 2024. Diário de Uberlândia)

National Cup reúne atletas

A cidade de Poços de Caldas sediará a primeira edição da National Cup, o maior campeonato promovido pelo NBA Basketball School no mundo. Mais de 400 jovens atletas, divididos em 30 equipes de sete estados brasileiros, competirão nas categorias sub-12 e sub-15. O evento contará com a presença de personalidades do basquete, como Helen Luz, Alex Garcia e Mari Camargo. Além dos jogos, haverá atividades extras para todas as idades. A National Cup promete ser uma experiência marcante, não apenas nas quadras, mas também fora delas, com oportunidades de interação e aprendizado para os participantes. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

Passos sedia 6ª Expo Móveis Rústicos

A Expo Móveis Rústicos de Passos, que teve início na quinta-feira, 6, se estende até neste domingo, 9, no Parque de Exposições da cidade. O evento reúne mais de 60 expositores que apresentam peças únicas e sofisticadas em madeira maciça, com opções para todos os gostos e bolsos. Organizadores esperam um crescimento de 20% em número de visitantes e compradores. Além da variedade de móveis, a feira oferece uma completa estrutura para os visitantes, com praça de alimentação com delícias para todos os paladares, shows ao vivo para animar o público e diversão garantida para as crianças. A entrada é gratuita. (Folha da Manhã – Passos0

Expocacer avalia cafés

A Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado (Expocacer) está promovendo um mapeamento de qualidade para identificar cafés especiais da nova safra. O serviço gratuito e exclusivo para cooperados permite que os cafeicultores apresentem amostras para avaliação, com feedback em tempo real por parte de degustadores especializados. O mapeamento, realizado em Patrocínio-MG e Patos de Minas-MG, auxilia na tomada de decisão dos produtores, contribuindo para o aprimoramento dos processos pós-colheita e agregando valor ao produto final. (Jornal de Patrocínio)

Festival Gastronômico de Januária

Para fomentar o turismo gastronômico e valorizar a cultura local, será realizada, de 7 a 9 de junho, a terceira edição do Festival Gastronômico e Cultural de Januária, no Norte do estado. A realização é da Prefeitura em parceria com o Sebrae Minas. No Festival, nove empreendedores locais vão expor e comercializar pratos elaborados com apoio do programa Prepara Gastronomia – iniciativa do Sebrae Minas para capacitar os pequenos negócios do segmento de alimentação fora do lar. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Varginha recebe Feira Literária

A 7ª Feira Literária de Varginha (FLIV) está confirmada para os dias 12 a 15 de junho, na Praça do ET. A organização é da Fundação Cultural, Biblioteca Pública e Museu Municipal. Escritores varginhenses vão expor e vender seus livros, haverá um espaço para quem deseja trocar livros, exposição dos projetos de extensão do Cefet-MG, campus Varginha e exposição do projeto “Mini Cidade” com maquetes dos espaços públicos e privados elaborados por alunos do Sesi. A programação terá dança, sarau literário, Clube de Leitura Leia Mulheres, lançamento de livros, 5ª da Boa Música e apresentação dos alunos e professores do Conservatório Estadual de Música. (Folha de Varginha)

Arraia da Ventania 2024

O "Arraia da Ventania 2024" promovido pela Prefeitura de Araguari e pela Associação Mutirão acontecerá neste fim de semana, de 7 a 9 de junho. O evento contará com uma competição de quadrilhas entre escolas municipais, apresentações de quadrilhas regionais e performances livres, com premiações e oportunidades de participação em eventos futuros. Além das danças, haverá barraquinhas de comidas típicas, correio elegante, pescaria e apresentações musicais de artistas locais, incluindo Israel Novaes, Xica Pimenta, Maryedda Fernandes, Rebeldes do Forró e João Neto e Matheus. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Degustação às cegas da ExpoQueijo

A ExpoQueijo Brasil 2024 – Araxá International Cheese Awards destaca-se como o principal evento do segmento nas Américas, atraindo participantes e especialistas de diversos países. Com foco na imparcialidade e qualidade, utiliza a degustação às cegas como metodologia de avaliação, garantindo que os queijos sejam julgados exclusivamente por suas características sensoriais. O evento, realizado entre os dias 27 e 30 de junho, promove discussões sobre transparência e objetividade em competições gastronômicas, destacando a excelência dos queijos produzidos ao redor do mundo. (Clarim – Araxá)

