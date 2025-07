COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Projeto Lithium Ionic é de US$ 266 mi

O estudo de viabilidade do Projeto de Lítio Bandeira, da Lithium Ionic, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, foi concluído. Os resultados apontam para um investimento inicial da empresa no empreendimento de US$ 266 milhões (cerca R$ 1,4 bilhão na cotação atual), além de US$ 81,4 milhões (em torno de R$ 426 milhões) em custos de manutenção da mina, nos 14 anos de vida útil. A mineradora deverá produzir anualmente, em média, 178 mil toneladas de concentrado de espodumênio de alta qualidade com teor de 5,5% de óxido de lítio (Li2O), conforme a análise. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Vales têm novo representante na Assembleia

Os Vales do Rio Doce, Aço, Mucuri e Jequitinhonha terão mais um representante na Assembleia Legislativa de Minas Gerais: o médico Dr. Jorge Ali tomou posse como deputado estadual, na manhã desta segunda-feira (3/6/24), no Salão Nobre da Assembleia. Segundo suplente pelo PSC, ele ocupa a vaga de Noraldino Júnior (atualmente no PSB), que está de licença médica. O primeiro suplente é o vereador da Capital mineira Célio Frois (atualmente no PV). Mas ele preferiu manter sua vaga na Câmara Municipal de Belo Horizonte. (Diario Tribuna – Teófilo Otoni)

Festival Florir o Cerrado

O Festival Florir o Cerrado, em Araxá, celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente com programação diversificada no dia 8 de junho. O evento gratuito inclui shows musicais, teatro, circo e oficinas, visando conscientizar o público sobre a importância ambiental. Destaques incluem apresentações do cantor Flávio Venturini, Grupo Giramundo, e blocos de carnaval, além de oficinas educativas e debates sobre sustentabilidade. O festival contará com intervenções artísticas, adoção de animais e acessibilidade para todos os públicos. (Clarim – Araxá)

Festival celebra imigração italiana

O Consulado Geral da Itália em Belo Horizonte apoia a pré-abertura do festival “Vinho e Jazz 2024”, nesta terça-feira, 4, em Tiradentes. O evento celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil e o Centenário do Maestro Giacomo Puccini, com uma apresentação da cantora italiana Cinzia Tedesco, no Teatro Cultural Yves Alves. Com um show inspirado na produção do Maestro Giacomo Puccini (1858-1924), um dos maiores compositores operísticos da Itália, Cinzia fará um tributo ao artista em formato ópera jazz. O evento celebra o mês de junho, conhecido pela intensificação das celebrações italianas devido à Solenidade dedicada à República italiana. (Cidade Conecta- Nova Lima)

Nova empresa de transporte assume

A partir deste sábado (1º), a Santa Cruz Minas começou a operar sete linhas de transporte intermunicipal no Sul de Minas, anteriormente geridas pela Viação Gardênia. A mudança, que inclui um aumento na frequência dos horários, visa melhorar a eficiência e segurança do serviço. A ação faz parte da “Operação Ponto Final”, iniciada após reclamações dos usuários. Durante 180 dias, outras empresas assumem provisoriamente as linhas, enquanto a Gardênia deve apresentar melhorias e soluções ao Governo do Estado para evitar a perda definitiva da concessão. (Correio Trespontano)

Festival beneficia comerciantes

O III Festival de Gastronomia "Delícias da Roça" em Arcos está programado para acontecer de 11 a 16 de julho. No ano passado, o evento beneficiou mais de 70 comerciantes. O representante da Associação Comercial e Empresarial de Arcos destacou os benefícios econômicos do festival, afirmando que ele fortalece o turismo local e impulsiona o consumo na região. Nesse sentido, comércios de vestuário, calçados, acessórios, alimentação, combustíveis, cosméticos, salões de beleza, bares e restaurantes também faturam com a realização do evento. (Correio Centro Oeste – Arcos)

Evento no Parque das Andorinhas

Nos dias 8 e 9 de junho, o Parque Natural Municipal das Andorinhas sediará a segunda edição do Esporte e Cultura, promovendo uma variedade de atividades esportivas e culturais gratuitas para a comunidade local e visitantes. O evento incluirá oficinas de escalada, mountain bike, corrida de montanha, entre outras, além de shows, gastronomia e feira do produtor. O objetivo é incentivar a prática de esportes ao ar livre e promover a integração entre a Universidade, a comunidade e o parque. A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Ouro Preto e Fundação Gorceix. (O Liberal – Ouro Preto)

Teatro pelas praças de Ipatinga

O Grupo Farroupilha continua sua programação de 29 anos de arte com o novo projeto "O Teatro Nosso de Cada Dia", levando espetáculos, intervenções artísticas e oficinas de teatro e circo para ruas e praças de Ipatinga até o final do segundo semestre de 2024. As primeiras ações ocorrerão em 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, com apresentações em duas praças da cidade, destacando a importância da preservação ambiental. Todas as atividades serão gratuitas e destinadas a escolas, comunidade e parceiros, visando conscientizar sobre a sustentabilidade e a renovação do meio ambiente através da arte. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

Avião que saiu de Valadares cai

Duas pessoas morreram na queda do avião modelo Baron 95-B55 e matrícula PS-BDW, que saiu de Governador Valadares (MG) na tarde de segunda-feira (3/6) com destino a Florianópolis, Santa Catarina, e que estava desaparecido, foi encontrado na manhã desta terça-feira na região de Joinville. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados pelas autoridades de Santa Catarina. Os destroços da aeronave foram encontrados pelas equipes de buscas, por volta de 5h desta terça-feira (4/6). (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

