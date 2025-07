COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Poços de Caldas terá novo presídio

A pedra fundamental que marca o início simbólico da construção de uma nova unidade prisional foi lançada nesta terça-feira (28/5), em Poços de Caldas, em um terreno localizado na BR-146, entre a cidade e o município de Andradas. As obras começam no próximo mês. O novo presídio, com capacidade para 628 vagas, será referência em tecnologia, automação e ressocialização e é fruto de um termo de compromisso firmado entre o Governo de Minas, o Ministério Público e a empresa Vale. Após a inauguração, a antiga unidade prisional de Poços de Caldas será desativada. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2024/05/29/pocos-de-caldas-tera-novo-presidio-com-capacidade-para-628-presos/_

Congresso da AMM movimenta MG

A Associação Mineira de Municípios (AMM) está na reta final na organização do 39º Congresso Mineiro de Municípios, que acontece nos dias 4 e 5 de junho, no Expominas, em Belo Horizonte. Segundo o presidente da entidade e prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius, o evento deste ano promete recorde de público. “Será mais uma grande oportunidade para debatermos a nossa pauta municipalista e os gestores municipais poderem se qualificar em mais de 400 temas relacionados à gestão pública”, explica. A programação do 39º Congresso Mineiro de Municípios traz, este ano, temas especiais a gestores, servidores públicos, empresários e estudantes. (Jornal Andradas Hoje)

https://jornalandradashoje.com.br/congresso-da-amm-movimenta-minas-gerais/)

Inovação Tecnológica para o Agro

O Governo de Minas e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) lançam em junho o Circuito Mineiro de Inovação Tecnológica para o Agro. O evento, que começa em Uberaba em 5 de junho, visa apresentar tecnologias acessíveis aos produtores rurais. Com palestras, apresentações de startups e demonstrações práticas, o circuito abordará temas como transformação digital e inovações tecnológicas no agro. Próximas edições ocorrerão em Passos, Uberlândia, Buritizeiro e Pitangui, contando com diversas instituições parceiras. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/2024/05/28/circuito-mineiro-de-inovacao-tecnologica-para-o-agro/)

Ipatingão receberá 131 novas árvores

Ipatinga celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente com uma semana de atividades. De 4 a 8 de junho, estão programados plantio de mudas no estádio Ipatingão, blitz educativa com distribuição de mudas na avenida Burle Marx, curso sobre legislação ambiental para produtores rurais, e um passeio ecológico ao Parque Samambaia e outras áreas. As ações visam conscientizar sobre a importância das boas práticas ambientais e são coordenadas pelo Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/ipatingao-recebera-131-novas-arvores-na-proxima-semana/

Vacina atualizada está disponível

No Sul de Minas, a nova vacina contra a variante XBB da Covid-19 está disponível desde 28 de maio. Em Poços de Caldas, a vacinação começou na UBS do Centro e se expandiu para todas as 21 salas de vacina. A Superintendência Regional de Saúde distribuiu doses para diversos municípios, com foco nos grupos prioritários. A vacina da Moderna foi aprovada pela Anvisa e atualizada para a subvariante Ômicron XBB 1.5. (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2024/05/29/vacina-atualizada-contra-a-covid-19-esta-disponivel-no-sul-de-minas/)

Emplacamento volta em São Vicente

A partir da semana que vem, o serviço de emplacamento de veículos voltará a ser feito em São Vicente de Minas. A novidade foi anunciada em reunião da equipe da unidade local da Polícia Civil com o prefeito Lili, na última quinta-feira, dia 23 de maio. Os representantes da Polícia Civil presentes ao encontro, no gabinete do prefeito, foram o delegado Lucas Terrão e os investigadores Rolister Cardoso Júnior e Valdenicio Fabiano de Almeida. (Jornal Panorama)

https://jornalpanoramaminas.com.br/emplacamento-de-veiculos-voltara-a-ser-feito-no-municipio-de-sao-vicente-de-minas/

Festival de Gastronomia de Itapecerica

O Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica começa nesta quinta-feira (30) e vai até 2 de junho, com entrada gratuita. O evento, valorizando a culinária mineira, contará com shows de Roberta Miranda, Clayton e Romário, entre outros artistas. A programação inclui cerca de 60 expositores oferecendo pratos típicos como angu mole com molho de carne, carne de porco na lata, linguiça, arroz com suã e feijão tropeiro. O Senac Divinópolis também promoveu capacitações para os trabalhadores do festival, visando aprimorar os serviços oferecidos. (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/com-roberta-miranda-e-clayton-e-romario-festival-de-gastronomia-de-itapecerica-comeca-nesta-quinta/)