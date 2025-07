COLUNA MG 25 MAI

Canastra terá Rota Turística

Produtores rurais, Sebrae Minas e Governo de Minas, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), iniciaram nesta semana a estratégia do projeto para a criação da nova rota turística na Serra da Canastra, com foco no turismo gastronômico, de aventura e experiência, além de fomentar o desenvolvimento econômico do território. O projeto está sendo construído a partir dos atrativos e experiências das cidades que fazem parte da Região da Canastra: São Roque de Minas, Bambuí, Delfinópolis, Medeiros, Piumhi, Tapiraí e Vargem Bonita. (Folha da Manhã – Passos)

https://clicfolha.com.br/projeto-preve-a-criacao-de-rota-turistica-da-serra-da-canastra/

63ª Festa Nacional do Milho em Patos

A 63ª edição da Festa Nacional do Milho (Fenamilho) está sendo realizada neste final de semana em Patos de Minas, e promete surpreender os visitantes com uma programação diversificada e muitas novidades. Promovida pelo Sindicato Rural local, a Fenamilho 2024 foi iniciada com um show da dupla Jorge e Mateus. A programação diversificada promete oferecer uma experiência inesquecível, celebrando a cultura e a economia do milho na região. (Folha Petense)

https://folhapatense.com.br/patos-de-minas/abertura-da-63a-festa-nacional-do-milho-em-patos-de-minas-promete-surpreender/

MP faz encontro para ouvir demandas

O Ministério Público de Minas Gerais promoveu um encontro com representantes de movimentos sociais e profissionais da área de saúde mental, como parte do programa MPMG Casa Aberta. O evento, realizado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde (CAO-Saúde), marcou o Dia Nacional da Luta Antimanicomial e abordou temas como humanização dos serviços de saúde, direitos das pessoas em sofrimento mental, fiscalização de comunidades terapêuticas e questões relacionadas a internações compulsórias e manicômios judiciários. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/mpmg-promove-encontro-para-ouvir-demandas-de-movimentos-sociais

Conservatório leva música para escolas

Transformar a educação musical nas escolas públicas da cidade de Poços de Caldas. Essa é a grande missão do projeto Educa Música, uma iniciativa do Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Por meio da participação de alunos e professores do Conservatório, o projeto busca democratizar o acesso à música instrumental, proporcionando aos alunos da Rede Municipal a oportunidade de aprender um instrumento e desenvolver habilidades musicais, além de utilizar a música como inclusão social, combatendo a desigualdade e promovendo a cidadania. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/2024/05/24/conservatorio-leva-musica-instrumental-para-escolas-municipais-de-pocos/

Diversão em Cena em Sabará

O Diversão em Cena abre a programação em Sabará com muito teatro, contação de história, música e interatividade do público, que ajudam a recontar a clássica história Branca de Neve, dos Irmãos Grimm. O espetáculo vai ser apresentado no Centro Cultural José da Costa Sepúlveda. Promovido pela Fundação ArcelorMittal há 14 anos, o Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país. Com duração de 45 minutos, o espetáculo é indicado para crianças a partir de 3 anos. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/33676/diversao-em-cena-abre-a-programacao-em-sabara-com-muita-musica-e-contacao-de-histori a

Horta sensorial de inclusão em escolas

O Instituto Mosaic está implementando hortas sensoriais acessíveis em escolas por todo o país, incluindo na Escola de Educação Infantil Francisco Braga, em Araxá. Essas hortas, são parte do Programa Horta Educa, que visa promover educação alimentar e inclusão, beneficiando alunos e famílias. Com canteiros adaptados e atividades pedagógicas, o projeto já impactou positivamente milhares de alunos e famílias, promovendo aprendizado prático e nutrição saudável. O programa já entregou diversas hortas escolares em estados onde a Mosaic atua e continua a expandir suas iniciativas. (Clarim – Araxá)

https://clarim.net.br/horta-sensorial-que-estimula-a-inclusao-de-estudantes-com-deficiencia-sera-inaugurada-em-mais-uma-escola-em-araxa

Esquadrilha da Fumaça em Divinópolis

No aniversário de 112 anos de Divinópolis, a Esquadrilha da Fumaça se apresentará no Aeroporto Brigadeiro Cabral após o desfile cívico de 1º de Junho, em uma mudança em relação ao ano anterior. Cerca de 200 entidades participarão do desfile, que terá uma seção inclusiva para pessoas com deficiência. A cidade amiga de 2024 é Lagoa da Prata, e a programação inclui culto de Ação de Graças e Santa Missa, seguidos pelo desfile na Avenida 1º de Junho. (Jornal Agora – Divinópolis

https://www.agoracomvoce.com.br/2024/05/24/esquadrilha-da-fumaca-se-apresenta-a-tarde-no-aniversario-de-divinopolis/

Produção de uva cresce em Minas Gerais

O cultivo de uvas para a produção de vinhos finos está em ascensão em Minas Gerais, ultrapassando 2 mil toneladas por ano desde a safra de 2022. Com variedades importadas, como Syrah e Chardonnay, o estado já conta com 58 vinícolas. Em 2024, a produção deverá chegar a 2,5 mil toneladas, a maior em uma década. Municípios como São Gonçalo do Sapucaí, Caldas e Andradas lideram a produção. Vinícolas como Maria Maria e Estrada Real têm recebido prêmios internacionais, destacando a qualidade dos vinhos mineiros. O clima seco e a amplitude térmica do inverno mineiro favorecem a produção de uvas ideais para a fabricação de vinhos finos. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/minas-gerais/producao-de-uva-para-vinhos-finos-cresce-em-minas-gerais/