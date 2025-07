COLUNA MG

Norte debate fábrica de celulose

A Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene participou na semana que passou da discussão sobre a criação de uma fábrica de celulose na microrregião do Irapé, em Grão Mogol, no Norte de Minas. O evento contou com a presença do consultor da empresa Paper Excellence, uma das líderes do mundo na produção sustentável de celulose, papéis, embalagens e produtos à base de madeira e está posicionada em mercados globais como China, Europa, Estados Unidos e Japão. A empresa analisa um local para implantar uma fábrica de celulose no Norte de Minas, mas há concorrência com Goiás e Mato Grosso para sediar a empresa. Grão Mogol se habilitou a receber este empreendimento estimado em 4 bilhões de dólares, ou 20 bilhões de reais. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Beto Guedes no Canta Formiga

Os amantes da música têm encontro marcado nos dias 24 e 25 deste no tradicional Canta Formiga, que promete trazer uma experiência musical única para a cidade. Com dois shows imperdíveis, o evento destaca-se como uma oportunidade para os fãs da música brasileira desfrutarem de performances de artistas renomados. Na sexta-feira (24) o palco do Canta Formiga será abrilhantado pela voz e talento do aclamado Beto Guedes. Já no sábado (25), o palco recebe o virtuoso Wagner Tiso e o Quarteto Sentinela. (Jornal Nova Imprensa – Formiga)

Conscientização da Hemofilia em Timóteo

A Câmara de Timóteo aprovou, em primeira votação, o Projeto de Lei que institui o Dia Municipal de Conscientização da Hemofilia em Timóteo, a ser comemorado no dia 17 de abril. O PL tem o objetivo de levar ao conhecimento da população informações sobre a doença e a importância do diagnóstico e tratamento precoce. Outra matéria aprovada em primeira votação na reunião desta quinta foi o PL que regulamenta a Política Municipal de Arquivos Públicos. ( Portal da Cidade – Ipatinga)

Varginha homenageia coletores de lixo

Esses profissionais, com extremo zelo e eficiência, realizam um trabalho que merece ser celebrado. Na quinta-feira, 16 de maio, Dia do Gari, foi oferecido um café especial aos coletores da Prefeitura de Varginha. O evento contou com a presença do Secretário Municipal de Meio Ambiente, Cláudio Abreu, do vice-prefeito Leonardo Ciacci, e dos demais servidores da Secretaria de Meio Ambiente (Semea). "O trabalho realizado de forma árdua, porém com um sorriso no rosto, é o diferencial de todos eles", afirmou Cláudio Abreu. (Gazeta de Varginha)

Festival Gastronômico “Sabores das Villas”

Rio Espera sedia o Festival Gastronômico "Sabores das Villas" neste fim de semana. O evento foi aberto no sábado, 18 dia 18 de maio, com shows de Felipe e Nando e Vinny Deejay, com pratos de cinco estabelecimentos locais. No dia 19 de maio, o festival continua em Itaverava, no Estádio Municipal “Waldemar Nogueira”, com uma Feira da Agricultura Familiar e shows das bandas João de Barro e Maria Tonteira. Até o dia 2 de junho, a Região Turística Villas e Fazendas será o centro da boa gastronomia mineira e da música de qualidade (Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Codevasf investe na Canastra

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), deve investir cerca de R$ 57 milhões em empreendimentos de recuperação na estrada que dá acesso ao Parque Nacional da Serra da Canastra – berço da nascente do rio São Francisco, em São Roque de Minas. A ordem de serviço para o início da execução das obras foi assinada na última quarta-feira, 15, em solenidade na sede Codevasf, em Brasília. (Folha da Manhã – Passos)

