Estrada de Ferro completa 120 anos

A Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) completou 120 anos como uma das ferrovias mais modernas e seguras do Brasil, com tecnologias como inteligência artificial, realidade virtual e sistemas de monitoramento. A inovação inclui inspeção automática de vagões, carro controle para medição da geometria da linha e carro ultrassom para identificar e prevenir fraturas de trilhos. Todas as informações são gerenciadas pelo Centro de Controle Operacional em Vitória (ES), garantindo segurança e eficiência na movimentação de trens e mercadorias ao longo dos 905 quilômetros da ferrovia. (Jornal Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/3329/estrada-de-ferro-vitoria-a-minas-completa-120-anos

Roberta Miranda é confirmada em festival

Roberta Miranda é uma das atrações confirmada no XVI Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica. Haverá ainda diversas outras atrações musicais, como Clayton e Romário, Bruno Rosa, Duduca e Dalvan, Falcão e Darvel. O evento acontece de 30 de maio a 2 de junho. O cardápio conta com mais de 70 pratos diferentes, preparados por moradores locais, em fogões a lenha a céu aberto. Conforme a Prefeitura, também haverá aulas gratuitas de gastronomia durante o festival. (Tribuna Forminguense)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/roberta-miranda-confirmada-no-festival-de-gastronomia-rural-de-itapecerica)

Curso gratuito para produtores rurais

A Prefeitura de Pouso Alegre, em mais um esforço para fortalecer o setor agrícola do município, está apoiando um curso essencial para produtores rurais. Em parceria com o Sebrae, será oferecido o curso “Checkup Finanças – Sebrae Agro”, totalmente gratuito e voltado para a gestão financeira no campo. O curso aborda temas fundamentais para o sucesso financeiro das propriedades rurais, incluindo planejamento financeiro, gestão de receitas e despesas, custos fixos e variáveis, além de orientações sobre crédito rural. Esta é uma oportunidade única para os produtores rurais de Pouso Alegre aprimorarem seus conhecimentos em gestão financeira. (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2024/05/14/curso-gratuito-para-produtores-rurais-e-oferecido-em-parceria-com-o-sebrae/

20ª Expoleste em Valadares

A 20ª Expoleste em Governador Valadares está chegando, e a Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares (ACE-GV) traz a terceira edição da "ExpoTurismo Viva Valadares". O evento acontecerá de 22 a 26 de e apresentará estandes com potencialidades e destinos turísticos do município. Durante os cinco dias de evento os visitantes conhecerão atrações como: aventuras no ar, na água e na terra com experiência virtual; apresentação do inventário de aves da Ibituruna; rotas e circuitos gastronômicos; informações de festivais e torneios e apresentação de projetos de artesanato. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

https://jornaldacidadegv.com.br/cidade/20a-expoleste-tera-como-uma-das-grandes-atracoes-a-expoturismo-viva-valadares/)

Prefeitura amplia vacinação contra HPV

A Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba ampliou a vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos, além do público de 9 a 14 anos. A medida tem como objetivo aumentar a adesão à vacinação e combater o câncer de colo do útero. A recomendação da dose única foi embasada em estudos que comprovam sua eficácia, seguindo as diretrizes da OMS e da Opas. O grupo prioritário também inclui pessoas com imunocomprometimento, vítimas de violência sexual e outras condições específicas, podendo receber a vacina até os 45 anos. (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/81297/prefeitura-amplia-vacinacao-contra-hpv-para-jovens-de-15-a-19-anos

Santuário espera 50 mil fiéis

O Santuário de Santa Rita em Cássia espera receber cerca de 50 mil pessoas durante a novena dedicada à santa, que iniciou na última segunda-feira, 13, e estende até o dia 22 de maio. Segundo informações do reitor do santuário, padre Michel Pires, durante o período serão celebrados a Festa de Santa Rita de Cássia e os dois anos do Santuário, maior do mundo dedicado à santa. O Santuário ive uma fase muito promissora. “Já tem uma agenda de eventos fechada e confirmações de romarias ao longo de todo ano”, disse o reitor. (Folha da Manhã – Passos)

https://clicfolha.com.br/santuario-de-santa-rita-espera-50-mil-pessoas-durante-novena/

Uemg terá restaurante em Divinópolis

Foi aprovado em definitivo nesta terça-feira (14), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) o Projeto de Lei que busca fortalecer as políticas de permanência estudantil. Com a aprovação, a construção do Restaurante Universitário na UEMG unidade Divinópolis será realidade. O projeto tem como objetivo expandir o Programa de Assistência Estudantil para incluir a concessão de auxílios pecuniários, bolsas acadêmicas, moradia estudantil, transporte, restaurante universitário, creche e outros serviços essenciais para o bem-estar e sucesso acadêmico dos estudantes. (Divinews – Divinópolis)

https://divinews.com/2024/05/14/projeto-aprovado-na-almg-de-autoria-da-deputada-lohanna-cria-politica-de-restaurante-universitario-na-uemg/

Minas bate recorde em leilões

A Expozebu 2024, realizada em Uberaba, Minas Gerais, foi marcada por recordes de faturamento, alcançando R$ 184,28 milhões com a venda de 1.491 animais. O destaque foi o aumento na média de preços dos animais leiloados, atingindo R$ 123,5 mil por exemplar, impulsionado por vendas excepcionais. A genética bovina brasileira se destacou internacionalmente, evidenciada pela valorização dos animais e pelo reconhecimento da qualidade do mercado nacional. O evento também promoveu debates sobre temas relevantes para o agronegócio brasileiro, consolidando sua importância como plataforma para o setor. (Folha Machadense)

https://folhamachadense.com.br/minas-gerais-bate-recorde-em-leiloes-de-gado-de-elite-e-fatura-r-184-milhoes/