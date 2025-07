COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Cooperativas potencializam desenvolvimento

As cooperativas de crédito se destacam por colocar o bem-estar coletivo em primeiro lugar, proporcionando uma abordagem centrada nos associados e comprometida com os valores cooperativistas. Com uma filosofia que prioriza os relacionamentos, cada cooperado recebe uma parcela justa dos resultados financeiros, enquanto as taxas acessíveis e o acesso a serviços financeiros essenciais impulsionam o desenvolvimento econômico local, mantendo o dinheiro circulando dentro das comunidades. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/cooperativas-de-credito-potencializam-desenvolvimento-no-norte-de-minas/

Expoleste 2024 promete surpreender

Percorrer 2.334m² de estandes, visitando mais de 150 empresas, tem que ter disposição e também a chance de logo após ter o direito de comer algo saboroso, acompanhado de um drink especial. E na 20ª Expoleste em Governador Valadares (MG), que acontece de 22 a 26 de maio, no Centro de Feiras e Eventos da Univale, essa possibilidade é real. A Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares (ACE-GV) colocará à disposição dos visitantes uma Praça de Alimentação que vai superar as expectativas. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/expoleste-2024-promete-surpreender-com-muita-gastronomia-sete-shows-locais-e-area-coberta-com-600-lugares/

Governo fortalece comércio exterior

O Governo de Minas, em parceria com o GTComex, promoveu um seminário sobre regimes aduaneiros especiais e oportunidades para a indústria. O evento, realizado na Cidade Administrativa, teve seis painéis abordando temas legais, tributários e operacionais, visando capacitar empresas locais para a exportação. Destacou-se a importância da articulação entre os membros do GTComex para impulsionar o comércio exterior mineiro. A iniciativa busca melhorar os processos alfandegários e fortalecer o comércio exterior no estado, que se destaca nacionalmente nesse aspecto. (Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/governo-de-minas-promove-evento-para-fortalecer-com%C3%A9rcio-exterior-mineiro)

Teatro Mágico se apresenta na Urca

O grupo Teatro Mágico apresenta nesta sexta-feira, 10, no teatro Benigno Gaiga, na Urca em Poços de Caldas. O espetáculo faz parte da turnê “Histórias para Cantar”, que tem percorrido os grandes centros do Brasil. O Teatro Mágico (OTM) é um grupo musical brasileiro formado em 2003 na cidade de Osasco, São Paulo, criado por Fernando Anitelli. Além disso, é um projeto que reúne elementos do circo, do teatro, da poesia, da música, da literatura, da política e do cancioneiro popular, tornando possível a junção de diferentes segmentos artísticos numa mesma apresentação. (Poços.com)

https://pocoscom.com/teatro-magico-se-apresenta-na-urca-nesta-sexta-feira/)

Parque Tecnológico participa da Uniube

O Parque Tecnológico participará da Uniube Aberta neste sábado (11), expondo iniciativas de inovação e empreendedorismo. O Parque Tecnológico apresentará seu trabalho no Centro de Inovação - Moon Hub, além de demonstrar conceitos e exemplos de inovação para os jovens interessados. A equipe proporcionará uma abordagem dinâmica, incluindo um quizz com curiosidades sobre inovação para melhor absorção do tema. A Uniube Aberta, maior feira de profissões do Triângulo Mineiro, ocorrerá das 9h às 15h, no campus Aeroporto, com entrada gratuita, visando ajudar os alunos do Ensino Médio na escolha de suas carreiras por meio de oficinas e bate-papo, sob o tema "Seu destino você escolhe". (JM Online – Uberaba)

https://jmonline.com.br/cidade/parque-tecnologico-participa-da-uniube-aberta-neste-sabado-1.380362

1ª Mostra de Cinema de Inhaúma

O Coletivo Noite de Cinema realizará a 1ª Mostra de Cinema de Inhaúma no dia 10 de maio, a partir das 19 horas. O evento contará com duas sessões de 90 minutos cada, exibindo curtas nacionais com classificação livre na Área de Lazer da Manga, em Inhaúma. Os filmes selecionados pelo coletivo seguem princípios de serem obras para toda a família, valorizando o setor audiovisual brasileiro e abordando temas como respeito às diferenças, questões sociais e ambientais. O Coletivo Noite de Cinema foi criado em 2012 por um grupo de amigos, em Belo Horizonte, e começou suas atividades com exibições de filmes nas ruas e muros da região, que representa um encontro das periferias da capital mineira e de Ribeirão das Neves. (Diário Sete Lagoas)

https://diariosetelagoas.com.br/1a-mostra-de-cinema-de-inhauma/)

Guias do IPTU começam a ser entregues

As guias de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024 vão começar a ser entregues a partir desta segunda-feira (13). Com o documento em mãos, os 84.101 contribuintes têm a possibilidade de pagar o imposto de duas formas: em cota única com o desconto de 10% (até o dia 10 de julho) ou parcelando em até 5 vezes. As guias estão sendo entregues gradativamente na casa dos moradores, mas, o contribuinte também pode acessar o carnê digital no site da Prefeitura. (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2024/05/10/guias-do-iptu-comecam-a-ser-entregues-nesta-segunda-feira-13/