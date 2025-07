COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Autoridades inauguraram a 89ª ExpoZebu

Com a presença do governador Romeu Zema, ministros de Estado, secretários de Estado e deputados, foi realizada no final de semana a abertura da 89ª ExpoZebude secretários estaduais e deputados. Além das presenças políticas, a ExpoZebu este ano dará espaço para uma reunião oficial da Frente das Associações de Bovinos do Brasil . Com programação até o dia 4 de maio, a agenda comercial da feira conta ainda com 38 leilões e oito shoppings de animais. A expectativa é de uma arrecadação superior a R$140 milhões, gerando mais de R$300 milhões em negócios. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/politica/governador-e-ministros-inauguram-a-89-expozebu-neste-sabado-1.377164

PBH lança E-book

A Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte participou do lançamento do E-book “Inovação, Empreendedorismo e Cultura no Bairro Primeiro de Maio”, produzido pela UEMG, com o tema “Cultura e Territórios”. A apresentação destacou o papel da cultura no desenvolvimento sustentável da cidade, especialmente por meio da Rede de Pontos de Cultura, implementada pela Prefeitura. O E-book apresenta características, memórias e curiosidades do Bairro Primeiro de Maio, sob a perspectiva do empreendedorismo social e cultural. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

https://jornalesplanada.com.br/pbh-apresenta-politicas-culturais-nos-territorios-em-lancamento-de-e-book/)

Festival de MPB em Formiga

A Secretaria Municipal de Cultura de Formiga anunciou o regulamento do Festival de MPB, que acontecerá no dia 5 de junho como parte das celebrações do aniversário da cidade. O evento visa destacar os talentos musicais locais, sendo exclusivo para músicas do gênero MPB. O regulamento estabelece critérios de participação, incluindo que os concorrentes devem ser naturais de Formiga ou residir no município há mais de um ano. O evento oferece aos músicos locais a oportunidade de concorrer a prêmios em dinheiro, reconhecendo a qualidade de suas composições e fortalecendo a identidade cultural da cidade. (Tribuna Formiguense)

https://tribunacentroeste.com.br/noticias/festival-de-mpb-ser-realizado-em-comemora-o-ao-anivers-rio-de-formiga)

Região recebe 12,4 mil doses de vacinas

Nove municípios da região vão receber vacinas contra a dengue. O envio foi anunciado pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira e prevê 12.452 doses do imunizante, 6.756 delas para Passos. As outras cidades que estão na quarta remessa das vacinas no país são Carmo do Rio Claro (1.248), Nova Resende (1.084), Alpinópolis (1.069), Itaú de Minas (820), São José da Barra (558), São João Batista do Glória (433), Bom Jesus da Penha (276) e Fortaleza de Minas (208). Nesta sexta-feira, o número de mortes por dengue confirmadas na região aumentou para 11. (Folha da Manhã – Passos)

https://clicfolha.com.br/regiao-deve-receber-124-mil-doses-da-vacina-contra-a-dengue/

Programa investe em sustentabilidade

A Prefeitura de Montes Claros, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SSU), está empenhada no Programa Recicla aos Montes, uma iniciativa que apoia os galpões de associações de catadores, promovendo não apenas suas atividades, mas também a inclusão de catadores de todas as regiões da cidade. Reconhecido nacionalmente, o programa serve como modelo para outras cidades do país, visando promover a sustentabilidade, reduzir a quantidade de lixo destinado ao aterro sanitário e incentivar a prática da coleta seletiva. Além disso, desempenha um papel crucial na inclusão social dos catadores, oferecendo oportunidades de trabalho dignas, capacitações e cuidados com a saúde. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

https://gazetanm.com.br/recicla-aos-montes-programa-da-prefeitura-investe-em-sustentabilidade-e-inclusao/

Filme de Araxá selecionado para Festival

O documentário "Tempero Daqui", que destaca a cultura gastronômica de Araxá, foi escolhido para participar da 1ª edição do Festival Cine Território, dedicado a exibir filmes produzidos na região. O evento acontecerá em Patos de Minas, de 9 a 11 de maio de 2024. O filme de 2021 mostra como o carinho, a hospitalidade e as influências estrangeiras se entrelaçam nos pratos típicos da região, como o feijão tropeiro, o frango caipira e o queijo. "Tempero Daqui" é uma produção da Fita Amarela Filmes, com recursos da Lei Aldir Blanc e apoio da Fundação Cultural Calmon Barreto, do Conselho Municipal de Política Cultural e da Prefeitura Municipal de Araxá. (Jornal Clarim – Araxá)

https://clarim.net.br/tempero-daqui-filme-sobre-a-gastronomia-de-araxa-e-selecionado-para-o-festival-cine-territorio/)

Governo estimula a fabricação de vinhos

Minas Gerais, conhecida por sua produção de café e queijo, está se destacando cada vez mais na produção de vinhos de alta qualidade. Para atrair investimentos e fortalecer o setor, o governo estadual implementou um regime especial, reduzindo a carga tributária direcionada aos fabricantes de vinhos. Segundo o secretário de Fazenda, Luiz Claudio Gomes, essa redução da carga tributária permitirá que os produtos locais se tornem ainda mais competitivos, incentivando os empresários a investir na expansão de suas fábricas e gerando mais empregos. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/agronegocio/governo-minas-reduz-carga-tributaria-vinhos/