Turismo em Minas tem alta de 7,6%

Minas Gerais registrou um crescimento de 7,6% no desempenho turístico no primeiro bimestre deste ano em comparação ao mesmo período de 2023. A alta no desempenho de volume de atividades turísticas classifica o Estado com a maior alta do País neste setor, e impulsiona a geração de emprego e renda, segundo o Núcleo de Estudos Econômicos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Depois de Minas, os estados que registraram melhor desempenho foram Pernambuco e Rio de Janeiro, com alta de 4,0% e 3,6%, respectivamente. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/turismo/turismo-avanca-minas-gerais-bimestre/

Uberlandense conquista torneio nacional

Na terça-feira (16), em Petrolina (PE), Lorenzo Carazo, de Uberlândia, e Renzo Amâncio, de Guarujá (SP), conquistaram o título de duplas no EMS Open de Beach Tennis na categoria "BT 50", recebendo prêmio de R$ 21 mil e 50 pontos no ranking mundial. A vitória veio após uma disputa acirrada, marcando o primeiro título da carreira de Lorenzo Carazo e a oitava conquista de Renzo Amâncio. Agora, a dupla se prepara para o próximo desafio, com premiação de US$ 35 mil, buscando manter o ritmo de sucesso nas quadras. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/35544/uberlandense-conquista-torneio-nacional-de-beach-tennis)

Unimontes homenageia escritores

A Biblioteca da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) organizou ontem uma programação especial em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil. O evento tem como objetivo ressaltar a importância da literatura infanto-juvenil e homenagear os escritores do Norte de Minas. A exposição contou com lançamento de dois livros de autores e professores da Unimontes. Além disso, foram apresentadas obras de diversos autores da região, bem como clássicos da literatura brasileira. O evento visa promover a literatura infantil e fortalecer os laços entre a comunidade acadêmica, alunos das escolas locais. (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/unimontes-homenageia-escritores/)

Torcida cruzeirense promove evento

A Torcida Cruzeirense de Caratinga está organizando uma grande festa para sábado (20), com a presença do ídolo do Cruzeiro, Dirceu Lopes. O ingresso para o evento inclui o livro autografado "O Príncipe – A Real História de Dirceu Lopes", uma foto com o ídolo, churrasco e bebida à vontade. O presidente da TOCCA ressalta a importância do ídolo e a natureza social do evento, que visa arrecadar fundos para ações sociais e integração da torcida em um ambiente familiar e de paz. Dirceu Lopes é um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro, com uma carreira brilhante e várias conquistas pelo clube. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/torcida-cruzeirense-promove-evento-com-o-idolo-dirceu-lopes/)

Projeto bilíngue nas escolas

Docentes e pedagogos da rede municipal de ensino de Valadares participaram de um encontro promovido pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) e o Instituto Brasileiro de Gestão Social (IBGS) para discutir o projeto bilíngue “Yes, I Can”. Professores compartilharam suas expectativas de que o projeto agregue conhecimento e promova o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos. O projeto “Yes, I Can” auxilia no desenvolvimento de habilidades linguísticas, cognitivas e culturais, criando um ambiente de aprendizado interativo e preparando os alunos para os desafios de um mundo globalizado. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/projeto-bilingue-yes-i-can-e-introduzido-nas-escolas-municipais/)

Produtores de queijo se destacam

No último final de semana, em São Paulo, o 3º Mundial do Queijo do Brasil contou com a participação de pelo menos 35 produtores atendidos pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), os quais receberam medalhas em diversas categorias. Neste evento, que contou com a presença de 14 países, aproximadamente 1,9 mil itens participaram do Concurso de Queijos e Produtos Lácteos, sendo avaliados com base em critérios como aroma, sabor, consistência e aparência. (Jornal Andradas Hoje)

https://jornalandradashoje.com.br/produtores-atendidos-pela-emater-se-destacam-no-3o-mundial-do-queijo-do-brasil/)

Fetec Agro 2024 em Paraíso

A Fetec Agro é uma feira tecnológica do agronegócio realizada em São Sebastião do Paraíso, promovida pela ACISSP Agro. O evento, que acontecerá de 18 a 20 de abril, busca impulsionar os negócios agropecuários na região, oferecendo um ambiente propício para interações entre produtores e empresas. Com uma área de expositores ampliada e uma programação diversificada de palestras e painéis, a feira também traz novidades como oficinas de barismo e workshops sobre café na Arena Arábica, refletindo o compromisso com o desenvolvimento e a inovação do setor agrícola. (Jornal do Sudoeste- São Sebastião do Paraíso)

https://www.jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=216602