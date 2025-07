COLUNA MG

Justiça interdita parcialmente hospital

Uma determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) interditou parcialmente o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Jorge Vaz, localizado em Barbacena. A portaria conjunta, assinada pelo presidente do TJMG, o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, e pelo corregedor-geral de Justiça de Minas, que instaura a medida, foi publicada na terça-feira, 9. Com a determinação, o centro de tratamento psiquiátrico está impedido de aceitar novos pacientes para internação provisória ou decorrente de medida de segurança com sentença transitada em julgado. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

China importa café de Paraíso

A China foi o terceiro maior importador de café de São Sebastião do Paraíso no ano passado. O país comprou 6,19 mil toneladas, o que gerou US$ 23,6 milhões em receita. A China saltou da 28ª posição entre os maiores compradores do produto no município, em 2022, e no ano passado, Paraíso assumiu o quinto lugar entre os maiores fornecedores de café mineiro para o mercado chinês, atrás de Varginha, Guaxupé, Alfenas e Araguari. (Folha da Manhã – Passos)

Famep apresenta atletas paralímpicos

A Fundação Municipal de Esportes e Paradesporto realizou um evento para apresentar os atletas paralímpicos de alto rendimento que representarão Araguari no Meeting Paralímpico Loterias Caixa em Belo Horizonte nos dias 12 e 13 de abril. O encontro, que ocorreu no Sicoob/Aracoop, contou com a presença de autoridades, imprensa, atletas e convidados. Durante o evento, foi apresentado o "Banco de Arremesso" desenvolvido pelo paratleta Ailton Alves de Moura, além dos novos uniformes da equipe Paradesporto - Famep. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Projeto impulsiona agronegócio

O evento de lançamento do Projeto Mais Grãos 2024, realizado no centro administrativo do Sicoob Divicred, teve como objetivo impulsionar o desenvolvimento do setor agrícola na região Centro-Oeste de Minas Gerais. A Avivar Alimentos se comprometeu a apoiar os agricultores por meio do Plano Estratégico Cultivar, proporcionando contratos flexíveis, infraestrutura para recebimento e armazenamento de grãos, visando aprimorar a eficiência e a qualidade da comercialização. Este projeto representa um esforço conjunto para promover inovação e sustentabilidade no agronegócio regional, almejando um futuro próspero para o setor na região. (Portal Gerais – Divinópolis)

Lafaiete celebra ‘Violas de Queluz’

Em uma celebração da cultura local, a cidade de Conselheiro Lafaiete se prepara para um final de semana repleto de música e tradição. Em comemoração ao Dia Municipal das Violas de Queluz, a Secretaria Municipal de Cultura traz uma programação especial que promete encantar os moradores e visitantes. No sábado, 13 de abril terá a apresentação da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. Conhecida por sua maestria e paixão pela música regional, a orquestra promete uma noite inesquecível, repleta de melodias que resgatam as raízes da cultura brasileira. No domingo, 14 de abril, terá o aguardado Encontro de Violeiros. Talentos locais e regionais se reunirão para compartilhar seus repertórios, promovendo um verdadeiro espetáculo de habilidade e tradição. (Correio da Cidade)

BDMG anuncia R$ 300 mi em crédito

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), está oferecendo R$ 300 milhões em financiamentos para projetos de inovação em 2024, visando impulsionar o desenvolvimento e a qualidade de vida dos mineiros. Empresas de todos os portes que buscam desenvolver novos produtos, serviços, processos ou tecnologias podem se beneficiar com prazos diferenciados e taxas competitivas. O presidente do BDMG destacou que o crédito estará disponível para todas as empresas mineiras que queiram lançar novidades no mercado, ampliando o conceito de inovação e incentivando diversos setores, desde a indústria 4.0 até a produção de novos produtos. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

