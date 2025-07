COLUNA MG

Vale encontra anomalia em barragem

A mineradora Vale identificou uma anomalia em um dreno da barragem Forquilha III, localizada em Ouro Preto. A estrutura está em nível 3 de emergência desde 2019, e a anomalia consiste em um acúmulo de material sedimentado, de cor acinzentada, na saída do dispositivo de drenagem, contendo minério de ferro em fração muito fina. A consultoria Aecom recomendou a interrupção das atividades na barragem até a conclusão do diagnóstico da situação atual. A Agência Nacional de Mineração (ANM) realizou duas inspeções desde então, constatando um pequeno volume de sedimento no dreno. A Vale está implementando um plano de ação para corrigir a ocorrência na barragem. (O Liberal – Ouro Preto)

Bom Jesus terá contorno viário

Foi assinado o contrato entre a Prefeitura de Bom Jesus da Penha e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, que vai possibilitar a realização de uma das obras mais importante da história de Bom Jesus da Penha: o contorno viário. Desejo antigo da população, a obra tem como principal objetivo desviar a maior parte do trânsito pesado de dentro da cidade. “A obra é vista como benéfica não só para Bom Jesus, mas para toda a região”, disse o prefeito Nei André Freire. (Folha Regional – Muzambinho)

Educação financeira em Albertina

A Prefeitura de Albertina realizou uma palestra sobre educação financeira, ministrada pelo professor universitário de Direito e Controlador Interno da Administração Municipal, Adival Aparecido de Oliveira. O tema proposto é um projeto da Secretaria Municipal de Ação Social, para ajudar as famílias nas escolhas mais acertadas e responsáveis sobre o planejamento das finanças pessoais e familiar. A Educação Financeira é uma forma de buscar conhecimentos sobre como lidar com o gerenciamento do dinheiro, lidando de forma inteligente com os recursos disponíveis. (Jornal Panorama – Caxambu)

Holanda se interessa por trabalho da Epamig

O professor Gerben Messelink, da Universidade de Wageningen, na Holanda, visitou a sede da Epamig em Viçosa, para conhecer os experimentos de controle biológico de pragas conduzidos pela pesquisadora Madelaine Venzon. As ações de Epamig despertaram o interesse da comunidade científica e acadêmica internacional sobre as atividades desenvolvidas pela empresa. O professor destacou o excelente trabalho da equipe da Epamig no uso de néctares extraflorais e inimigos naturais para controle de pragas, e planeja retornar para aprender mais sobre esses sistemas durante o inverno. (Folha de Sabará)

SES destina verba para saúde mental

A macrorregião de saúde do Norte de Minas está recebendo um aporte significativo de recursos, com mais de R$ 6,7 milhões destinados ao custeio e investimento em serviços de saúde mental, incluindo Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidades de Acolhimento e Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs). Esses investimentos são parte de uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG) para fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial na região, beneficiando 28 municípios e promovendo a qualificação da assistência em saúde mental. (Gazeta Norte Mineira)

BH lança Projeto de Equidade

A Prefeitura de Belo Horizonte lançou o Projeto de Equidade com o objetivo de promover uma gestão mais inclusiva e diversa. O projeto visa a promoção da equidade étnico-racial, de gênero, inclusão das pessoas com deficiência e outros públicos vulnerabilizados/minoritários. Durante o lançamento, foram discutidas questões fundamentais para a promoção da igualdade, diversidade e inclusão, visando uma sociedade mais justa e democrática. O projeto inclui a realização de ações formativas sobre diversidade e inclusão. (Jornal Esplanada – Belo Horizonte)

Caratinga decreta luto oficial

A Prefeitura de Caratinga decretou luto oficial de sete dias pelo falecimento do cartunista, escritor e artista plástico Ziraldo Alves Pinto. O decreto assinado pelo prefeito foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial na noite de sábado, 06. O ato é um reconhecimento ao legado deixado por Ziraldo, nascido na cidade mineira em 1932. Sua morte é lamentada não apenas em Caratinga, mas em todo o Brasil, onde era reconhecido como um dos grandes nomes da cultura nacional. O luto oficial de sete dias tem como objetivo expressar o profundo pesar pelo falecimento de Ziraldo e solidarizar-se com seus familiares, amigos e admiradores. (Diário de Caratinga)

Santuário recebe relíquia de Santa Rita

Os reitores do Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia-MG, Padres Michel Pires e Dione Pizza, foram até São Paulo-SP, na Casa dos Agostinianos, receber das mãos do Frei Pedro Félix Mattos, a relíquia de primeiro grau de Santa Rita de Cássia. Essa é uma relíquia ex corpore, um fragmento retirado do corpo de Santa Rita de Cássia, em Cascia, na Itália. Ela ficará para sempre no Santuário, em Cássia. A relíquia será preparada em um relicário e entronizada solenemente para o culto dos fiéis no dia 22 de abril – Dia Votivo de Santa Rita de Cássia. (Jornal da Região – Guaxupé)

Curso de Gestão da Cafeicultura

Nos dias 4 e 5 deste mês de abril, ocorreu o segundo encontro do curso de Gestão da Produção de Café, fruto da parceria entre o Rehagro e a Acissp (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Sebastião do Paraíso). O curso visa promover práticas inovadoras na cafeicultura e áreas agropecuárias, demonstrando técnicas de produtividade e sustentabilidade para os produtores locais. Cada encontro mensal aborda temas relevantes, combinando aspectos técnicos e de gestão essenciais para o sucesso sustentável dos negócios cafeeiro. (Jornal do Sudoeste – S. S. do Paraíso)

