COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Sabará tem Totem da aposentadoria

O totem de autoatendimento previdenciário "Dr. Responde" foi inaugurado no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Sabará (Sabaraprev), permitindo aos servidores efetivos acessar informações sobre regras de aposentadoria, dados administrativos e previdenciários, tempo restante para obter o benefício, valores, margem disponível para empréstimos, educação previdenciária e um canal direto com a ouvidoria da cidade. Desenvolvido pelo advogado Diogo Leonel, o totem simplifica o acesso a informações previdenciárias. (Folha de Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/31299/nsabara-inova-com-primeiro-totem-de-autoatendimento-para-acesso-a-dados-da-aposentadoria-no-brasil)

Filme rodado em Cataguases é sucesso

Maior produção cinematográfica realizada pelo Polo Audiovisual e patrocinado pela Energisa, o longa-metragem ‘Predestinado – Arigó e o Espírito do Doutor Fritz’, estreado em setembro de 2022, em Cataguases, e disponível na Netflix Brasil, está no Top 10 entre os mais vistos da plataforma. O filme foi lançado em mais 600 salas de cinemas de todo o país com sucesso de bilheteria. Rodado em 2018, Cataguases e Rio Novo foram as cidades mineiras que abrigaram a maior parte das filmagens, que mobilizaram 130 profissionais na área de produção, 60 atores e atrizes, e cerca de 1.200 figurantes locais, além de fornecedores e prestadores de serviço da Zona da Mata mineira. (Jornal Além Parahyba)

https://www.jornalalemparahyba.com.br/2024/04/longa-predestinado-maior-producao-cinematografica-do-polo-audiovisual-da-zona-da-mata-esta-no-top-10-da-netflix-2/)

Varginha finalista do Prêmio Sebrae

Além de Varginha, as cidades de Caxambu e Coqueiral, no Sul de Minas, estão entre os 30 projetos finalistas da etapa mineira do XII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE). Os vencedores serão anunciados em 17 de abril, durante uma cerimônia na sede do Sebrae Minas, com transmissão ao vivo pelo Youtube da entidade. Os projetos finalistas abrangem diversas categorias, como Empreendedorismo na Escola, Central de Inclusão Produtiva e Sustentabilidade e Meio Ambiente. As cidades concorrem com iniciativas que promovem o desenvolvimento econômico local e o estímulo aos pequenos negócios. (Jornal Gazeta de Varginha)

https://www.gazetadevarginha.com.br/post/varginha-est%C3%A1-entre-os-finalistas-do-xii-pr%C3%AAmio-sebrae-prefeitura-empreendedora)

Buteco BH terá a última edição

Belo Horizonte se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do ano, no dia 20 de abril, no Mineirão. O festival Buteco, criado pelo cantor Gusttavo Lima e realizando sua turnê de despedida, promete uma despedida épica. Além da apresentação de Gusttavo Lima, o evento contará com shows da dupla Bruno & Denner, atração inédita de Leonardo e participações especiais de Matogrosso & Mathias, Rick & Renner, Paula Fernandes e Trio Parada Dura. Com 15 edições ao longo do ano, o Buteco encerra sua trajetória com chave de ouro, sendo BH a segunda capital a receber a turnê de despedida. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/buteco-bh-tera-a-sua-ultima-edicao-com-atracoes-ineditas/)

Cemig quer vender imóvel

A Cemig, uma das principais concessionárias de energia elétrica do Brasil, vai promover um leilão para ofertar 59 propriedades em 31 municípios de Minas Gerais, incluindo casas e terrenos com valores que variam de R$ 7.055 a R$ 6.4 milhões. As oportunidades estão localizadas em vários municípios, sendo um deles em Nanuque. Mas para alguns especialistas, a finalidade do objeto de doação da área foi superada, cabendo o município buscar meios para reverter o patrimônio. (Em Tempo – Nanuque)

https://jornalemtempo.com/cemig-quer-vender-imovel-que-pode-pertencer-a-nanuque

Auto de Páscoa reúne grande público

Na última sexta-feira, 29 de março, a cidade de Araguari recebeu várias pessoas para acompanhar o espetáculo Auto de Páscoa "O Grande Eu Sou", uma encenação dos momentos de crucificação e ressurreição de Jesus. Com mais de 250 pessoas envolvidas, a igreja Quadrangular, em parceria com a Prefeitura através da FAEC, realizou o evento com o objetivo de apresentar Jesus de Nazaré. Esse foi mais um momento para apreciar a cultura, a arte, o teatro em si, a dança e a música; todos embutidos nessa temática da Semana Santa. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/auto-de-pascoa-o-grande-eu-sou-reune-grande-publico-em-um-espetaculo-emocionante/)

Feira Agroindustrial é anunciada

O Sindicato dos Produtores Rurais de Cláudio promoverá uma Feira Agroindustrial para integrar os setores rural e industrial, proporcionando oportunidades de negócios, troca de tecnologias e inovação. Cláudio destaca-se como polo de fundições artesanais na América Latina e possui um significativo número de indústrias nos setores de fundição, metalurgia e fabricação de móveis. Com uma vasta produção agropecuária, que abrange diversas atividades, o setor rural contribui significativamente para a economia local e nacional. (Portal DiviNews – Divinópolis)

https://divinews.com/2024/04/03/sindicato-dos-produtores-rurais-de-claudio-anuncia-feira-agroindustrial-para-integrar-setores-rural-e-industrial/