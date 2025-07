COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori

Poluição do ar em Timóteo é alta

O município de Timóteo tem índice de material particulado no ar, equivalente a 10,1 e excede de 2 a 3 vezes o parâmetro da Organização Mundial da Saúde (OMS). O número coloca o município do Vale do Aço entre um dos mais poluídos no Brasil, numa lista que tem predominantemente municípios do estado de São Paulo, dentre eles, Guarulhos e Cubatão. Coincidentemente, o estudo é divulgado na semana em que o município de Timóteo teve derrubado um veto governamental a uma proposta de manejo na Apa Serra do Timóteo, para liberar a ocupação urbana (loteamentos) em uma área de preservação. (Diário do Aço – Ipatinga)

Combate à extração ilegal em serra

A Prefeitura de Sete Lagoas, em parceria com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, está intensificando o patrulhamento ostensivo na Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra Santa Helena para combater a extração ilegal de cristal de quartzo, um crime ambiental comum na região que ameaça a unidade de conservação. O patrulhamento especial visa vistoriar áreas onde as ocorrências são frequentes e identificar rotas utilizadas pelos infratores. A extração irregular de cristal de quartzo não é permitida na APA, e a fiscalização é realizada diuturnamente para monitorar e impedir essa atividade prejudicial, que polui nascentes e degrada o relevo natural. (Diário de Sete Lagoas)

DMAE realiza ação de preservação

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) está promovendo uma ação educativa neste Dia Mundial da Água, na área central de Poços de Caldas, visando conscientizar a população sobre o uso racional desse recurso. Essa ação faz parte dos esforços contínuos do DMAE para garantir a sustentabilidade e preservação dos recursos hídricos, operando três estações de tratamento de água e gerenciando três estações de tratamento de esgoto. A autarquia investe em novas tecnologias e na educação ambiental, demonstrando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. (Portal Poços.com)

Mulheres são maioria na agricultura

O papel das mulheres na agricultura urbana de Belo Horizonte é destaque, representando mais de 60% na produção de alimentos. Elas desempenham papéis operacionais e de gestão, contribuindo para a geração de renda e autonomia financeira, além de fornecerem alimentos saudáveis para suas famílias e comunidades. A subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional enfatiza a importância da política municipal de apoio à agricultura urbana e à agroecologia para o protagonismo feminino na segurança alimentar. (Balcão News – Belo Horizonte)

Casa de Apoio é reconhecida

Mariana aprovou o Projeto de Lei que confere o título de utilidade pública municipal à Casa de Apoio “Mãos que Semeiam”, vinculada à Igreja Palavras de Vida Eterna. Liderada pelo Pastor Willian Costa, a instituição se destaca na reabilitação de dependentes químicos e moradores de rua, oferecendo apoio voluntário. A Casa de Apoio já acolheu cerca de 35 pessoas, com 15 alcançando recuperação. A aprovação representa um reconhecimento importante e reafirma o compromisso da instituição em fornecer assistência e esperança àqueles que enfrentam a dependência. (Jornal Ponto Final – Mariana)

Música para Todos em Bom Despacho

A Prefeitura de Bom Despacho lançou o projeto “Música Para Todos”, visando integrar artistas locais em eventos municipais e fortalecer o cenário cultural da cidade. As inscrições para músicos e bandas estão abertas até 10 de abril, com 17 vagas disponíveis. Os selecionados terão a oportunidade de se apresentar e receberão remuneração. As vagas são distribuídas entre diferentes gêneros musicais, como sertanejo, MPB e pagode, contemplando o talento local e oferecendo entretenimento de qualidade à população. (Portal Gerais – Divinópolis)

Space Day em Governador Valadares

O Space Day, um evento global, acontecerá neste sábado (23) no Polo de Transformação Digital, em Governador Valadares. A proposta é proporcionar experiências espaciais por meio de tecnologia e educação. Haverá um bate-papo com especialistas, uma miniexposição de artefatos espaciais e espaços interativos com atividades lúdicas, incluindo equipamentos de realidade virtual e aumentada, voltados para estudantes do ensino fundamental. Durante o evento, duas bolsas de estudos "International Journey" serão oferecidas a estudantes da rede municipal de educação, proporcionando uma viagem a um dos maiores centros de pesquisa da NASA nos Estados Unidos. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Sabará receberá a exposição fotográfica

O Grupo de Teatro Cena Aberta está celebrando 40 anos de existência com a Exposição "40 Anos do Grupo de Teatro Cena Aberta", apoiada pela Prefeitura de Sabará. A exposição acontecerá de 22 a 31 de março, no Solar do Padre Correia, com entrada gratuita. Ao longo dessas quatro décadas, o grupo tem se destacado no cenário artístico e cultural de Sabará, apresentando uma variedade de peças que emocionam e provocam reflexão. Um dos destaques é a dramatização da vida de Jesus Cristo no espetáculo "Cenas da Paixão", mostrando o compromisso do Cena Aberta com a mensagem de amor e respeito ao próximo. (Folha de Sabará )

